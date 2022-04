Khởi tố ông lão 70 tuổi dâm ô 2 bé gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với ông Trần Đình Dụy để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, khoảng 10 ngày trước, ông Trần Đình Dụy vào nhà một người dân để xin nước uống. Sau khi uống nước xong, thấy bé gái 5 tuổi ở nhà một mình, ông liền lợi dụng lúc cháu bé không để ý sau đó ôm lấy cháu bé rồi giở trò dâm ô.

Một trường hợp dâm ô với trẻ em bị xét xử (ảnh minh họa).

Nhận được tin trình báo từ gia đình nạn nhân, công an đã tiến hành xác minh, triệu tập ông Trần Đình Dụy đến làm việc.

Trong thời gian xác minh, theo dõi, ngựa quen đường cũ, ông Dụy vẫn tiếp tục giở trò dâm ô với một bé gái khác cũng đang học lớp 5 của một gia đình mà đối tượng này quen biết từ trước.

Gia đình sau đó đã đã trích xuất camera, làm đơn tố cáo và gửi chứng cứ tới Công an huyện Đức Thọ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã vào cuộc điều tra, thực hiện việc bắt giam ông Dụy.

Tại cơ quan điều tra, ông Trần Đình Dụy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mất 1,5 tỷ đồng sau cuộc gọi mạo danh công an

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang xác minh làm rõ việc một người đàn ông sống trên địa bàn trình báo bị một đối tượng tự xưng là công an lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, nạn nhân là ông Đ. nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng, thông báo ông có liên quan đến đường dây mua bán ma tuý và có lệnh tạm giam 6 tháng.



Đối tượng gửi cho ông Đ. một đường link giả mạo cơ quan công an để đăng nhập và kê khai tài sản phục vụ điều tra nguồn gốc số tiền. Sau khi làm theo lời đối tượng, ông Đ. phát hiện tài khoản bị mất gần 1,5 tỷ đồng và đến trình báo cơ quan công an.

Trước vụ việc, Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng.

Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên có trường hợp không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Diễn biến mới vụ cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện, ngày 20/4, thông tin từ UBND xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, gia đình đã đưa ông N.C.B (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan Công an xã Châu Thới đầu thú sau 4 ngày bỏ trốn.



Hiện tại, cơ quan công an đang lấy lời khai đối với ông B để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Châu Thới Phạm Văn Lắm cũng cho biết: “Thông tin cha dượng đánh bé gái bị bệnh tâm thần chưa xác định được do đang giao cho công an xử lý. Tôi cũng có nghe là ông B có hưởng bảo trợ xã hội ở Vĩnh Long, nhưng chưa xác định chính xác. Còn tại địa phương thì hằng ngày ông B vẫn hoạt động bình thường và có đi làm thuê”.

“Cha ruột của bé gái H đã mất. Ông B về sống với mẹ của bé H khoảng 2 năm nay. Gia đình mẹ của bé H cũng thuộc hộ nghèo", ông Lắm cho biết thêm.

Vụ cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện xảy ra ở ấp Công Điền, xã Châu Thới. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ việc cha dượng đánh bé gái 16 tuổi nhập viện, xảy ra tại ấp Công Điền, xã Châu Thới.

Thông tin ban đầu, vào chiều 15/4, giữa em D.T.N.H (16 tuổi) và ông N.C.B có xích mích với nhau.

Trong lúc cự cãi, ông B có dùng ống tuýp sắt (dài khoảng 30cm) đánh vào người cháu H, khiến cháu bất tỉnh.

Ngay sau đó, cháu H được người nhà đưa đi cấp cứu. Còn ông B bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu H nhập viện trong tình trạng có vết thương ở đầu, dập lá lách, gãy xương sườn.

Hiện sức khỏe bé gái bị đánh đã ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì họp báo thông báo kết quả đấu tranh chuyên án “Cưỡng đoạt tài sản” do Vũ Thị Lệ Nhi (SN 1974, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Tại cuộc họp báo, Trung tá Nguyễn Quang Hòa, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã tóm tắt nội dung vụ án: Qua các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, trước đó, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lâm Thao phát hiện 1 nhóm đối tượng tự giới thiệu phóng viên của kênh truyền hình, có dấu hiệu hoạt động phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin phản ánh của chính quyền một số xã về việc một số cơ quan báo chí phản ánh thiếu khách quan về một số vụ việc…, sau đó tiến hành gặp gỡ một số người có liên quan, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân.

Tiếp đó, có 2 cá nhân ở huyện Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ) đã gửi đơn đến cơ quan công an kiến nghị, phản ánh về việc phóng viên lợi dụng nghề nghiệp để có hành vi vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định đối tượng cầm đầu nhóm phóng viên là Vũ Thị Lệ Nhi.

Nhi cùng một số đối tượng khác làm cùng cơ quan trong quá trình tác nghiệp đã lợi dụng chức năng nghề nghiệp của mình đi đến các địa bàn trong tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu, ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép...

Sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm, đối tượng liên lạc để gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa, yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng.

Số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất, mức độ mà người đó vi phạm.

Đối tượng Vũ Thị Lệ Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Tuấn Trung

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhi cho tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm số tài khoản đứng tên của người khác, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản rồi mới chuyển đến tài khoản của mình.

Phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan truyền thông.

Xét tính chất phức tạp liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt phá.

Ngày 17/1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số “0122C” huy động tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh thành công chuyên án.

Kết quả ban đầu đã đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Lệ Nhi về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Cà Mau khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 20/4, ông Lê Văn Ngời - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt Công ty Việt Á), xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Cũng theo ông Ngời, hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc nên chưa thể cung cấp thêm thông tin liên quan.

Công an Cà Mau khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á. Ảnh: Chúc Ly

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng từng cho biết, trong giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành y tế Cà Mau mua hơn 10.000 bộ kit test SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á. Do tình hình khẩn cấp nên tỉnh mua thông qua chỉ định thầu.

"Trước khi mua, đơn vị đã tham khảo giá của Bộ Y tế công bố và các tỉnh bạn nên mua được với giá thấp hơn. Lúc đầu, bộ test của Công ty Việt Á là một trong những bộ test sớm nhất về PCR trong nước. Do mới và được tập huấn trên kit test này nên thời gian đầu phải sử dụng bộ test của Công ty Việt Á", ông Dũng nói.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo ngành chức năng tiến hành rà soát về việc mua kit test của Công ty Việt Á để báo cáo về UBND tỉnh.