TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây chuyên cho vay nặng lãi 1.000 tỷ đồng; thông tin mới vụ Chánh án huyện tử vong

Hàng trăm cảnh sát phá đường dây chuyên cho vay nặng lãi 1.000 tỷ đồng, bắt 52 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Các đối tượng liên quan khác. Ảnh: CA

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước.

Để triệt xoá đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thông tin mới vụ Chánh án huyện tử vong ở Ninh Thuận

Sáng 16/12, Dân Việt đã trao đổi với bà Quảng Thị Thái Bình (SN 1982, thư ký TAND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; người giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận, đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, theo quy định tại khoản 2, Điều 375 Bộ luật Hình sự). Sau khi bị khởi tố, bà Bình được cho tại ngoại.

TAND huyện Ninh Phước, nơi bà Quảng Thị Thái Bình công tác. Ảnh: Đức Cường





Sau những tiếng khóc nức nở, bà Bình cho biết, mấy ngày qua bà ngủ không được vì nghĩ đến việc mình bị khởi tố và cái chết của cấp trên.

Theo lời bà Bình, trước khi bị khởi tố, bà đã bị mời vào TP.HCM 1 lần và các cơ quan chức năng cũng ra Ninh Thuận làm việc với bà, sau đó bà nhận Quyết định khởi tố bị can.

"Hơn mười mấy năm qua, tôi làm việc hết mình cho cơ quan, không dám to tiếng với ai, cũng không "mích lòng"với hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp… Nhưng không ngờ mình bị khởi tố trong vụ án này nên tôi đau lòng lắm. Lòng tôi đau hơn bị xát muối khi cấp trên của tôi đã chọn cái chết như vừa qua…", nói đến đây bà Bình khóc nghẹn giọng.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, bà Bình là người Chăm, từng mắc Covid-19 và hiện đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bà Bình còn nuôi bà nội 91 tuổi bị bệnh nặng và người mẹ bị bệnh đau tim.

Như Dân Việt đưa tin, sáng 14/12, tại trụ sở VKSND huyện Ninh Phước, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình (trú tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái) là thư ký TAND huyện Ninh Phước về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo khoản 2, Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Bà Quảng Thị Thái Bình là thuộc cấp, cũng từng là thư ký giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận tại một vụ án tranh chấp về dân sự diễn ra vào năm 2017.

Theo hồ sơ, trong quá trình giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận, bà Bình đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bà Bình đã tự ý ghi thêm nội dung vào biên bản, ghi lời khai, lập khống biên bản hòa giải thành nhưng không gửi biên bản hòa giải thành cho các đương sự. Sau đó, bà Bình đã trình cho ông Nhuận ký quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của các đương sự không đúng pháp luật. Quyết định hòa giải này sau đó bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy để giải quyết lại.

Làm rõ nhóm đối tượng ném gạch đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi ném gạch đá vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Các đối tượng ném gạch đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: CACC



Trước đó, ngày 2/12, anh Bùi Duy Chung (SN 1977, trú tại Thái Nguyên) trình báo tới cơ quan công an về việc, đêm 1/12, anh Chung điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị một số đối tượng ném viên gạch làm thủng kính phía trước, rơi vào ghế phụ nơi vợ anh Chung đang ngồi.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện phối hợp với Viện KSND, Đội Kỹ thuật hình sự và công an các xã dọc tuyến cao tốc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/12, lực lượng chức năng đã triệu tập 7 đối tượng (đều sinh năm 2007, cùng trú tại Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh). Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi ném gạch đá nguy hiểm trên.

Cụ thể, nhóm thiếu niên khai nhận, tối 1/12, cả nhóm đèo nhau trên 3 xe máy đi hóng gió, rồi lên cầu vượt ở đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, ném đá vào ô tô. Nhóm thiếu niên này cũng thừa nhận đã ném trúng 1 xe ô tô khác vào ngày 28/11.

Theo cơ quan công an, mặc dù đây là vụ án hủy hoại tài sản, tuy nhiên, trên đường cao tốc các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nếu viên gạch rơi trúng vào lái xe thì gây ra hậu quả rất nặng nề. Do đó, ngoài việc củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên theo quy định pháp luật, Công an huyện Gia Lâm đã đề nghị chính quyền địa phương cũng như các gia đình tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em mình, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến: “Tôi tạo nghiệp thì phải nhận quả báo”

Sáng 16/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và 18 đồng phạm. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Lời sau cùng trước toà, cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nói: "Bản thân tôi hiểu rõ tạo nghiệp thì phải nhận quả báo nên không bao giờ có chuyện đổ lỗi cho người khác".

Bị cáo Tuyến nói cảm ơn HĐXX, VKSND đã tạo điều kiện cho mình được trình toàn bộ sự việc. Ông còn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo nguyên là cấp dưới của mình.

Bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) nói, xin HĐXX xem xét các kiến nghị của mình và có chính sách khoan hồng đặc biệt để sớm được về với gia đình trong những năm cuối cuộc đời. Ảnh: Chinh Hoàng

Còn bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) nói: "Đây sẽ là bản án mà với đạo đức của bị cáo thì đến suốt cuộc đời này cũng không quên được. Bị cáo cứ suy nghĩ mãi tại sao mình lại bị đề nghị mức hình phạt cao như thế. Bị cáo không hình dung được lý do vì điều gì và nghĩ phải chăng đây là bản án mà số phận đã an bài hay không?".

Bị cáo Hùng nói thêm, chỉ còn hy vọng và niềm tin cuối cùng vào phán quyết thấu tình đạt lý của HĐXX để bị cáo thấy được trách nhiệm của mình. Ông cũng xin HĐXX xem xét các kiến nghị của mình và có chính sách khoan hồng đặc biệt để sớm được về với gia đình trong những năm cuối cuộc đời.

Bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) kiệm lời, chỉ xin tòa công tâm, khách quan để có một phán quyết đúng bản chất vụ án.

Các bị cáo còn lại trong vụ án tỏ ra ăn năn, hối cải, xin HĐXX xem xét lại hoàn cảnh phạm tội để giảm nhẹ hình phạt.

Nam thanh niên lãnh án vì đâm người tại chốt kiểm dịch

Chiều 16/12, TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Đắc Thi (SN 1981, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 2 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo nội dung cáo trạng, ngày 13/9/2021, các anh: Trần Minh Hiếu (SN 1999), Lê Bá Dụng (SN 1973) và Huỳnh Anh Vũ (cùng trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) được phân công thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thôn Cẩm Nam, huyện Hoà Vang.

Vào khoảng 23h ngày 13/9, Hồ Đắc Thi điều khiển xe mô tô đi từ đường Phạm Hùng vào chốt. Lúc này, anh Hiếu ra hiệu lệnh yêu cầu Thi dừng xe và xuất trình giấy đi đường theo quy định, còn các anh Dụng và Vũ đang ngồi trong lán trại của chốt kiểm dịch.

Bị cáo Hồ Đắc Thi tại toà. Ảnh: T.T

Thi dừng xe và trả lời không có giấy đi đường, anh Hiếu yêu cầu Thi quay lại nơi đã đi. Thi tiếp tục năn nỉ cho qua chốt nhưng anh Hiếu không đồng ý.

Lúc này, Thi chỉ vào mặt anh Hiếu chửi tục và đe dọa. Sau đó, Thi quay ra xe lấy một móc khóa hình vỏ đạn, bên trong có gắn lưỡi dao bằng kim loại tấn công các anh: Dụng, Hiếu, Vũ.

Khi anh Dụng xông vào khống chế thì bị Thi đâm trúng vào cánh tay phải và nách gây thương tích. Sau khi khống chế được Thi, sự việc được báo cáo nhanh, cơ quan công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Đắc Thi về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hồ Đắc Thi là đối tượng có nhân thân xấu với 4 lần vào tù, có 1 tiền án và 1 tiền sự. Quá trình điều tra và tại tòa, Hồ Đắc Thi không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà cho rằng bị đánh trước nên mới dùng hung khí chống trả nhằm mục đích trốn chạy. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định lời khai của Thi không có căn cứ.

Sau khi bị bắt, cơ quan công an đã tiến hành test ma túy với Thi và cho kết quả dương tính với chất cần sa. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hòa Vang xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Hồ Đắc Thi còn bị xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm về tập trung đông người trong thời gian cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.