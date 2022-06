Kết luận điều tra vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân đứng đầu, chỉ đạo các vi phạm

Sáng ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" lxảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Kết luận điều tra vụ Tịnh thất Bồng Lai, Công an Long an chỉ rõ: Ông Lê Tùng Vân là người đứng đầu, chỉ đạo các sai phạm. Ảnh: DV

Trong vụ án này có 6 bị can, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Các bị can này trước đó đều bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức, chỉ đạo để 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản này được dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bản thân ông Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này.

Ông Vân cũng bị đề nghị truy tố theo tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân để tạo lập, quản lý, sử dụng các tài khoản mạng xã hội và cùng dàn dựng, biên tập video clip có chứa đựng nội dung vi phạm trên.

Còn bà Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong các clip. Đồng thời trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị xem xét truy tố 6 bị can này cùng tội danh trên.