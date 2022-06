Vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông: Từng gửi tin nhắn "con nợ 100 triệu"?

Sáng 3/6, trao đổi với phóng viên Dân Trí vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông, ông Trần Đức Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận, đã có người đến nhận dạng nạn nhân tử vong trong bao tải, thi thể bị quấn bằng băng dính.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy cùng thi thể bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

"Sáng nay (3/6), có một đoàn khoảng 15 người trong một gia đình ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đến nhận dạng. Qua khai báo từ đại diện gia đình thì có rất nhiều điểm xác định đây chính là con, cháu của họ", ông Ngọc cho biết.

Theo ông Ngọc, tại cơ quan công an, đại diện gia đình đưa ra các thông tin nhận dạng rất trùng khớp như chiếc đồng hồ, khuyên tai, bộ quần áo và vết mổ trên sọ não.

"Sau khi xem bộ quần áo, khuyên tai và vết sẹo mổ trên đầu, họ xác định 100% thi thể trong bao tải trùng khớp với thân nhân của họ", ông Ngọc cho biết thêm.

Người nhà xác định đây là áo của con, cháu họ. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Qua khai báo, đại diện gia đình cho biết, họ có một người con tên C. (SN 2003). Bố của C. đang làm việc ở Hàn Quốc. Vừa qua C. có xuống thành phố Thanh Hóa học tiếng Hàn Quốc.

Ngày 24/5, C. nhắn tin về cho mẹ với nội dung "con nợ 100 triệu, nhờ mẹ trả giúp". Sau tin nhắn đó, gia đình mất liên lạc với C.; đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả.

Sau khi nghe tin tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa phát hiện thi thể một nam giới có nhiều điểm trùng khớp, gia đình đã xuống để nhận dạng.

Chiếc khuyên tai, điểm nhận dạng trùng khớp với nội dung khai báo từ gia đình. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

"Khi phát hiện thi thể trên sông thì chúng tôi cũng đã nhận định đây có thể là vụ án giết người. Hiện thi thể nạn nhân đã được mai táng, chúng tôi cùng gia đình đang đợi giám định ADN", ông Ngọc thông tin.

Thông tin từ Người Đưa Tin: Theo Chủ tịch UBND xã Thành Tân, tháng 6/2021, nạn nhân có va chạm, tham gia đánh nhau, trên đường về gặp tai nạn giao thông nên chấn thương sọ não phải phẫu thuật.

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bị bỏ trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân là nam giới, khoảng 25 - 35 tuổi, cao 1,56m, tóc màu đen (phía trước để dài 20cm), vóc dáng người thấp nhỏ, mặc áo phông cổ tròn cộc tay màu đen, trước ngực áo in dòng chữ ESSENTIALS màu trắng, quần thô mềm, màu đen (dạng quần chun, bó), nắp túi phía sau bên trái có dòng chữ "GUCCI", mặt trước ống quần bên phải có dính biểu tượng logo màu vàng đồng.

Dái tai bên trái của nạn nhân đeo khuyên hình tròn màu trắng bạc, ngón trỏ phải đeo nhẫn kim loại màu vàng, mặt nhẫn có biểu tượng đầu lâu, tay trái đeo đồng hồ mặt tròn màu đen (đồng hồ có 2 dây kim, không có kim dây), bên trong mặt đồng hồ có in nhãn hiệu "CITOLE", dây da vân cá sấu màu nâu đỏ.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải, các xương nối liền xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh. Nạn nhân chết trước khi phát hiện khoảng 10 ngày.