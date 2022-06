Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/6, trung tá Lê Văn Phong - Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông Mã. Hiện cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân.

Người dân địa phương vừa phát hiện thi thể người đàn ông bị trói 2 tay trong bao tải dưới sông Mã. Trong ảnh: Đồng hồ, khuyên tai, nhẫn của nạn nhân. Ảnh: CATH

Theo đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bị bỏ trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân là nam giới, khoảng 25 - 35 tuổi, cao 1,56m, tóc màu đen (phía trước để dài 20cm), vóc dáng người thấp nhỏ, mặc áo phông cổ tròn cộc tay màu đen, trước ngực áo in dòng chữ ESSENTIALS màu trắng, quần thô mềm, màu đen (dạng quần chun, bó), nắp túi phía sau bên trái có dòng chữ "GUCCI", mặt trước ống quần bên phải có dính biểu tượng logo màu vàng đồng.

Dái tai bên trái của nạn nhân đeo khuyên hình tròn màu trắng bạc, ngón trỏ phải đeo nhẫn kim loại màu vàng, mặt nhẫn có biểu tượng đầu lâu, tay trái đeo đồng hồ mặt tròn màu đen (đồng hồ có 2 dây kim, không có kim dây), bên trong mặt đồng hồ có in nhãn hiệu "CITOLE", dây da vân cá sấu màu nâu đỏ.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải, các xương nối liền xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh. Nạn nhân chết trước khi phát hiện khoảng 10 ngày.

Khi xác định được tung tích nạn nhân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 15 Hạc Thành, TP.Thanh Hóa, số điện thoại: 02373858252/ 0913148836 (gặp điều tra viên Đào Hữu Tuấn).

Nghi án người đàn ông giết người phụ nữ bán vé số rồi treo cổ tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 2/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười vừa xảy ra vụ nghi án người đàn ông giết người phụ nữ bán vé số rồi treo cổ tự tử.

Nghi án người đàn ông ở Đồng Tháp giết người phụ nữ bán vé số rồi treo cổ tự tử trên cây xoài. Ảnh minh họa/nguồn: hanoimoi.com.vn

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đồng Tháp, N.V.C. (SN 1964, ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) và N.T.K.H. (SN 1976, nghề bán vé số, cùng ở địa phương) có quan hệ tình cảm. Do ghen tuông tình ái nên rạng sáng 2/6, C. dùng hung khí là thanh sắt đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười nhanh chóng chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, truy bắt thủ phạm.

Đến hơn 7h sáng cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện C. treo cổ tử vong trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng ở thị trấn Mỹ An, cách hiện trường khoảng 1km.

Công an huyện Tháp Mười đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Bố lao mình tóm gọn kẻ hiếp dâm con gái

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ cơ quan công an cho biết, hôm nay (2/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố Phùng Văn Định (21 tuổi, ở thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) về tội hiếp dâm người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 22h30 tối ngày 30/5, Định di chuyển bằng xe máy từ đường 5B vào đường bê tông thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong huyện Nam Sách. Khi đến địa phận trên, Định phát hiện em N.T.L. (SN 2005) người cùng xã đi xe máy một mình nên bám theo.

Phùng Văn Định tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Khi đến đoạn đường vắng, Định vượt lên chặn đầu xe khiến em L. bị ngã xuống đường. Thấy nạn nhân ngã, Định lao vào ôm, đè lên người em L. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Rất may, địa điểm xảy ra vụ việc gần nhà em L., nên khi nạn nhân chống cự và kêu cứu, bố của L. nghe thấy liền chạy ra.

Thấy đối tượng đang thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình, bố em L. đã lao vào đẩy Định ra và hô hoán hàng xóm cùng bắt giữ Định.

Tại cơ quan công an, Định đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Định, khi đang đi xe máy, thấy phía trước có người con gái liền nảy sinh ham muốn tình dục nên đã đi theo và thực hiện hành vi trên.

Làm rõ loạt đối tượng chuyên “xin đểu” tại nghĩa trang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/6, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này đã xác minh, làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến việc "xin đểu" người đến thăm mộ tại nghĩa trang thành phố, thuộc địa phận phường An Tây, TP.Huế.

Trước đó, nhiều người đến thăm mộ tại nghĩa trang thành phố Huế tại phường An Tây bị các đối tượng đến "xin đểu".

Cơ quan công an làm việc với một nhóm đối tượng chuyên "xin đểu" tại nghĩa trang. Ảnh: C.Q.

Cách thức xin tiền của các đối tượng này là khi phát hiện có người đến thăm mộ thì vờ cầm chổi, rựa đến quét dọn, chặt phát cây xung quanh mộ để xin tiền. Hành vi này của các đối tượng đã khiến người đến thăm mộ có tâm lý lo lắng, sợ hãi, nên buộc phải cho chúng tiền.

Nhận được tin báo, Công an phường An Tây đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế nhanh chóng tổ chức rà soát, xác minh để làm rõ.

Bước đầu, lực lượng công an xác định có 14 đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau thường xuyên đến nghĩa trang để "xin đểu".

Công an phường An Tây và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Huế đã làm việc với các đối tượng, cho cam đoan, cam kết, yêu cầu chấm dứt việc "xin đểu" tại nghĩa trang. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện xử lý đối với số đối tượng này.

Bắt khẩn cấp gã chồng hờ làm chuyện đồi bại với con riêng của vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/6, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu) về việc đối tượng có hành vi đồi bại với bé gái 15 tuổi ở cùng nhà.

Theo đó, khoảng 10h ngày 30/5, trực ban tiếp công dân của Công an phường Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) nhận trình báo của chị H (35 tuổi) về việc con gái 15 tuổi của chị bị xâm hại.

Theo tường trình, chị phát hiện chồng hờ của chị là Nguyễn Bảo Lam (39 tuổi) đã có hành vi đồi bại với con gái chị là cháu N (15 tuổi).

Ảnh minh họa.

Chị H và Lam có quan hệ tình cảm, thấy chị H ở một mình nuôi con gái, Lam ngỏ ý muốn dọn về chung sống. Giữa chị H và Lam có một con chung nhưng cả hai không đăng ký kết hôn.

Trong thời gian ở cùng nhà tại phường Hòa Minh, Lam đã làm chuyện đồi bại với con riêng của chị H là cháu N.

Đến ngày 30/5, chị H phát hiện nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đã bắt khẩn cấp Lam để phục vụ điều tra.