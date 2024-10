TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy; phá hoại đào vì "ghen ăn tức ở"

Công an tìm thân nhân khi phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy

Ngày 11/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đang tìm tung tích, thân nhân của một thi thể là trẻ em có độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy.

Trong những ngày qua, nhiều trang báo, trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc phát hiện 2 thi thể trên địa bàn thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, kết quả giám định của các cơ quan chức năng khẳng định các phần tử thi phát hiện tại hiện trường là cùng một người.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 9/10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 hộp sọ người đã phân hủy, một phần bộ phận khác của tử thi đang trong giai đoạn phân hủy thuộc thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua đó xác định, các bộ phận của tử thi được phát hiện trong khu vực hiện trường liền mạch với nhau. Nạn nhân là trẻ em, nữ giới, độ tuổi từ 2-4 tuổi, thời gian nạn nhân tử vong khoảng từ 7-20 ngày.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục tập trung truy tìm tung tích nạn nhân liên quan đến vụ việc trên.

Bắt khẩn cấp kẻ hủy hoại hàng trăm cây đào thế của người dân huyện Mê Linh, Hà Nội

Công an huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp 1 đối tượng trú xã Kim Hoa (Mê Linh) liên quan vụ phá hoại hàng trăm cây đào thế của người dân.

Cụ thể, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Đức (SN 1986, trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Về diễn biến vụ việc, 6 giờ ngày 5/10, người dân thôn Phù Trì (xã Kim Hoa) phát hiện tại cánh đồng "Bãi Trại" và "Bãi Đông Đống" có nhiều diện tích đào của các hộ dân bị phá hoại (bẻ gãy các cành nhánh, mầm cây).

Trước diễn biến này, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, truy tìm thủ phạm.

Qua rà soát, xác định có tổng số 350 cây đào đã bị phá hoại, thiệt hại ước tỉnh khoảng hơn 900 triệu đồng.

Do ghen tức với vườn đào của nhiều hộ dân trên địa bàn, Nguyễn Việt Đức đã phá hoại tài sản này của họ. Ảnh: A.N/An ninh Thủ đô

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mê Linh đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Việt Đức và Nguyễn Quang Vinh (SN 1995), đều ở thôn Phù Trì, xã Kim Hoa.

Công an huyện Mê Linh đã triệu tập các đối tượng tới cơ quan điều tra để làm rõ. Trước chứng cứ, tài liệu, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phá hoại đào cảnh của người dân.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai bản thân cùng trồng đào cảnh như các hộ dân khác, nhưng do thiên tai tác động, vườn đào của Đức bị ảnh hưởng nên không có giá trị.

Đức đã bực tức với các chủ vườn đào khác khi họ có diện tích cây cảnh đẹp, giá trị cao nên đã nảy sinh ý định phá hoại tài sản của họ.

Công an huyện Mê Linh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Đức trong vụ phá hoại hàng trăm cây đào thế. Ảnh: A.N/An ninh Thủ đô

Nghĩ là làm, khoảng 1 giờ ngày 5/10, sau khi uống rượu xong, Đức cùng Vinh xong đã rủ nhau đi chờ thời cơ gây án.

Đến cánh đồng "Đông Giêng", Đức đi bộ vào khu vực vườn đào của các hộ dân và bẻ gãy các ngọn cây đào cảnh, đào thế. Đức còn chỉ đạo Vinh đi đến khu vực cánh đồng bãi "Đông Đống" thuộc thôn Phù Trì tiếp tục có hành động phá hỏng hết vườn đào rừng ghép mắt đào bích ó giá trị cao của người dân. Thực hiện hành vi phá hoại xong, 2 đối tượng chở nhau về nhà ngủ.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ thầy giáo ở Bình Dương bị tố xâm hại học sinh

Vụ việc một thầy giáo ở Bình Dương bị tố lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 11/10, lãnh đạo phường Dĩ An, TP.Dĩ An (Bình Dương) xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc một thầy giáo tại Trường THCS Võ Trường Toản, phường Dĩ An, TP.Dĩ An bị tố có hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên... Được biết, giáo viên bị tố trong bài viết là thầy V.Đ.L.

Trường THCS Võ Trường Toản nơi thầy giáo ở Bình Dương bị tố giao cấu với học sinh. (Ảnh: Cổng thông tin Dĩ An)



Lãnh đạo phường Dĩ An cho biết, công an TP.Dĩ An đang thụ lý, chờ trường báo cáo cụ thể sẽ thông tin cho báo chí sau.



Trước đó, một tài khoản đã đăng tải trên mạng xã hội với những lời lẽ rất bức xúc như: "Xin phép mọi người, tôi muốn tố giác giáo viên của... về hành vi giao cấu, lạm dụng chức quyền, xâm phạm trẻ vị thành niên. Các hành vi đồi bại của người giáo viên này phải được đưa ra trước ánh sáng. Tôi quá bức xúc khi vụ việc này bị ém lại, gây nên nỗi đau không thể xoá nhòa cho các em học sinh. Nếu như vụ việc này bị ém xuống, tôi không mong chỉ vì vợ thầy làm trong Viện Kiểm sát mà lại dung túng cho con người bại hoại như thầy!".

Dưới bài viết, đã có hàng trăm lượt bình luận chia sẻ trở thành một chủ đề nóng, gây xôn xao mạng xã hội. Phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc trước vụ việc, thậm chí, có nhiều tài khoản cho rằng sự việc này đã xảy ra từ rất lâu trước đó.

Dụ bé gái 13 tuổi vào rừng keo để giở trò đồi bại

Chiều 11/10, thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Dương Minh Quốc (SN 1992, trú ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) về tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Dương Minh Quốc. Ảnh: CACC. Nguồn: CAND

Kết quả điều tra bước đầu chi thấy, trước đó vào trưa 18/8, Dương Minh Quốc rủ một bé gái 13 tuổi ở cùng làng là cháu L.T.T đi vào rừng keo ở địa phương để chặt củi, sau đó nam thanh niên này dẫn cháu T đi về phía khu vực Hòn Dú, thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội. Tại đó, Quốc đã giở trò đồi bại với bé gái rồi hứa hẹn vào hôm nữa sẽ cho tiền, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được kể lại vụ việc với bất kỳ ai.

Tuy nhiên sau đó gia đình bé T phát hiện nên báo cáo Công an xã Sơn Hội. Từ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cùng với các chứng cứ thu thập được qua đấu tranh truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã làm rõ hành vi phạm tội của Quốc.

Bắt chủ quán Karaoke massage G7 ở Thanh Hoá, giải cứu 58 nhân viên nữ

Ngày 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đấu tranh thành công chuyên án 924D, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke massage G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Đức (SN 1995) trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa điều hành hoạt động.

Công an giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).



Đối tượng Nguyễn Văn Đức chủ cơ sở Karaoke massage G7. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo đó, cơ sở kinh doanh Karaoke massage G7 là tổ hợp các hình thức kinh doanh karaoke, massage có tên pháp nhân là Công ty TNHH Phát triển Mạnh Đức do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên đại diện pháp luật và điều hành hoạt động.

Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dùng nhiều thủ đoạn để tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại Karaoke massage G7 được đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 8/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Văn Tưởng (SN 2000), đều tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Lê Viết Cường (SN 1990) tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 151, Bộ luật Hình sự 2015.

Khởi tố Lê Quang Thái (SN 1998) ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi "giữ người trái pháp luật" quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự; Vũ Đoàn Duy Khánh (sinh năm 2006) ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.