TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể có nhiều vết chém; tin mới vụ xét xử bà Trương Mỹ Lan

Phát hiện thi thể người đàn ông có nhiều vết chém

Chiều ngày 5/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Bình Thanh (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn xóm Lòn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém tử vong ở trên đồi của gia đình.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Thanh, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là ông Đ.V.T (SN 1978, trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người đàn ông bị chém tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp.

Bước đầu nghi ngờ nguyên nhân do xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong việc mua bán cây cối ở trên đồi nương của gia đình ông T. Nguyên nhân chính thức đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng chém tử vong ông T. đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Hiện, chính quyền xã đang phối hợp với cơ quan công an triển khai lực lượng truy bắt hung thủ gây ra vụ việc", lãnh đạo UBND xã Bình Thanh cho hay.

Thông tin mới vụ xét xử bà Trương Mỹ Lan

Chiều 5/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát dành nhiều thời gian để các luật sư chất vấn các bị cáo xoay quanh các cáo buộc.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB, đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan khoản tiền 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi trả lời luật sư, ông Dũng cho biết không nhớ rõ là 4 tỷ hay 40 tỷ và đề nghị HĐXX xem xét.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, xác nhận đã từng cho tiền nhiều người nhưng không nhớ rõ số tiền cụ thể từng lần. Bà cho rằng số tiền lớn nhất bà cho là 2 tỷ đồng cho mỗi lần thưởng Tết trong hai năm, tổng cộng là 4 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Xuân Huy

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, thừa nhận nhận được 300.000 cổ phiếu từ bà Lan (trị giá tương đương 3 tỷ đồng) nhưng đã bị ngăn chặn số lượng cổ phiếu lên đến 470.000 cổ. Bà Dung đồng ý dùng các tài sản này để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng giám đốc SCB, cho biết đã nhận 100 triệu cổ phần từ bà Lan, tương đương 100 tỷ đồng. Ông đồng ý hoàn trả tài sản để khắc phục hậu quả và trình bày rằng SCB là công cụ tài chính cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Lan. Bị cáo Hoàng cũng kiến nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt do đã phải chịu 41 năm tù giam (tổng hợp không quá 30 năm tù) trong cả hai giai đoạn của vụ án.

Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, khai rằng ông không rõ lý do bà Lan tài trợ cho các nhân viên SCB. Ông cũng cho biết ngoài lương, ông không nhận được bất kỳ lợi ích nào khác từ bà Lan.

Các bị án tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Huy

Liên quan những vấn đề trên, bị cáo Lan trình bày, bà không có người thân làm việc tại SCB. Từ thời điểm bà tham gia vào tái cơ cấu nhà băng này, SCB rất khó khăn, nên những lãnh đạo làm việc tại đây phải gánh chịu nhiều áp lực, người nào cũng làm được một thời gian ngắn đều xin nghỉ.

Lý giải về việc không cho tiền ông Võ Tấn Hoàng Văn, bị cáo Lan nói: "Bị cáo đâu có thừa tiền để vung lung tung".

Tiếp đó, bà chủ Vạn Thịnh Phát khai vào năm 2022, có nhiều người ở nước ngoài muốn đầu tư vào SCB nên bà đã cho nhân viên tài sản là các cổ phiếu và thời điểm đó ông Văn đã nghỉ việc.

Bên cạnh đó, bà Lan cho rằng mình cho tiền toàn bộ nhân viên, người lao động tại SCB chứ không phải chỉ cho lãnh đạo cấp cao.

Liên quan đến các tài sản trong vụ án, bà Lan cho biết SCB không có kinh nghiệm để xử lý hiệu quả khối tài sản. Bà cho rằng, nếu tự quản lý, chỉ cần bán 10% bất động sản và cổ phiếu là có thể thu hồi hơn 600.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Lan tiết lộ có nhiều tài sản không thế chấp tại SCB, bao gồm các dự án lớn như cảng Sài Gòn 30 ha, dự án Amigo, và Mũi Đèn Đỏ. Bà cho rằng SCB sẽ làm lãng phí tài sản quốc gia nếu thực hiện phát mãi từng sổ nhỏ lẻ.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng giám đốc SCB, được bà Lan cho 100 triệu cổ phần, tương đương 100 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Huy

Theo bà Lan, 1.121 mã tài sản được Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá 295.000 tỷ đồng. Song, riêng 4 dự án lớn của bà, Công ty Hoàng Quân định giá đã chênh lệch 190.000 tỷ đồng.

Bà chủ Vạn Thịnh Phát cho rằng, đối với tài sản là bất động sản, chỉ cần bán 10% thì đã được 500.000 tỷ đồng. Đối với tài sản là cổ phần, cổ phiếu chỉ cần bán chưa đến 10% thì đã được 100.000-200.000 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại 39.000 tỷ đồng cho SCB, bao gồm tiền gốc và lãi. Sau khi khấu trừ tài sản bảo đảm, thiệt hại liên đới còn lại là hơn 9.100 tỷ đồng. Với hành vi này, ông bị tuyên án 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng".

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Xuân Huy

Tại tòa, ông Cơ đã kháng cáo xin giảm án, cho rằng mức phạt 9 năm tù là quá nghiêm khắc. Ông cho biết mình là người nước ngoài, hạn chế về kiến thức pháp luật Việt Nam và đã thận trọng khi ký duyệt hồ sơ sau khi tham vấn các chuyên gia. Khi được tòa hỏi về tình tiết mới, ông Cơ nói các luật sư bào chữa cho mình sẽ trình bày.

Theo đó, luật sư nói ông Cơ đề nghị xem xét vai trò thứ yếu trong vụ án. Đồng thời, sau phiên tòa sơ thẩm, chồng bà Lan đã nộp 2,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và nộp một số huân chương, bằng khen.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 6/11, dự kiến tiếp tục xét hỏi các bị cáo có liên quan trong vụ án cấp tín dụng sai phạm tại SCB.

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng bị bắt trong phi vụ "chạy án" giá 9 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Kháng (ca sĩ Quốc Kháng, SN 1981), Lê Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group (nhà thuốc Mỹ Châu) bị bắt về tội đưa hối lộ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Ca sĩ Quốc Kháng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng "chạy án" cho 1 bị can hiện đang bị công an tạm giam, được tại ngoại với số tiền 9 tỷ đồng.

Kháng tự giới thiệu, đưa thông tin gian dối là cháu của các đồng chí lãnh đạo và thông qua Nam để nhờ Nam giúp cho bị can nêu trên được tại ngoại.

Bà Mỹ Châu và Nam.

Nam yêu cầu Kháng phải đưa trước một khoản tiền và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Kháng đồng ý với Nam, sau đó hứa hẹn với Châu sẽ lo cho bị can trên được thả trong vòng 1 tuần với số tiền là 9 tỷ đồng, yêu cầu bà Châu đưa trước 7 tỷ đồng.

Châu đã 2 lần đưa cho Kháng tổng cộng 7 tỷ đồng. Kháng đưa cho Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Kháng dùng để trả nợ, chuộc ô tô đã cầm cố và tiêu xài cá nhân hết.

Sau đó, Lê Quốc Kháng bỏ trốn, chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền trên của bà Lê Thị Mỹ Châu. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/10, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp với Kháng để điều tra, Châu và Nam cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Lê Quốc Kháng, khẩn trương liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức - Đội 4/Phòng PC03 Công an TP.HCM để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Khởi tố 2 nữ nhân viên ngân hàng liên quan vụ "rút ruột" hơn 7 tỷ đồng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phạm Thị Tường An (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Võ Thị Hà (SN 1992, ngụ quận 3, TP.HCM) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nghi phạm Phạm Thị Tường An.

Nghi phạm Võ Thị Hà.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc An là chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp (TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, từ tháng 12/2020, An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng.

Sau đó, An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản "user".

Còn Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản "user" để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin "user", mật khẩu của mình cho An để An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.

Lợi dụng việc này, An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng "user" của An để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện.

Sau đó, An tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.

Khởi tố vụ "nhóm dân tổ" tông tử vong cô gái ở Hà Nội

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 người cùng xe máy liên quan, để điều tra vụ "đoàn đua xe" tông 1 cô gái tử vong tại ngã tư phố Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Trước đó khoảng 0h15 ngày 3/11, chị N.H.Q. (27 tuổi) chạy xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Lúc này một đoàn gồm 25-30 xe đi hướng Trần Hưng Đạo - ga Hà Nội với tốc độ cao lao tới.

10 người đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra hành vi tông cô gái trẻ ở Hà Nội tử vong. Ảnh: B.P.

Trong đó N.H.N. (sinh năm 2005) lái xe Vision màu xám chở theo N.P.A. (sinh năm 2005) đi với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát nên đã tông phải chị N.H.Q. làm chị Q. ngã ra đường.

Sau đó N.T.M.K. lái xe chở theo L.Đ.C. (sinh năm 2008) chạy theo đoàn đã đâm vào chị Q..

Cú tông khiến chị Q. thiệt mạng tại chỗ. Sau tai nạn, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.