Nghệ An: Sẽ xử lý nghiêm vụ lái xe khách Tuấn Dung đánh võng, chèn ép xe khác trên quốc lộ 1

Clip ghi lại cảnh lái xe khách Tuấn Dung với hành vi lạng lách, đánh võng gây rối.

Liên quan tới vụ lái xe khách Tuấn Dung (Nghệ An) đánh võng, chèn ép nhà xe khác trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Trưởng Công an huyện Diễn Châu, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An cho phóng viên Dân Việt biết, các cơ quan này đều đã nắm được thông tin và vào cuộc.

Cụ thể, Thượng tá Vi Văn Giang - Trưởng Công an huyện Diễn Châu xác nhận đã nắm bắt được thông tin. Ông cho biết: "Theo quy định chỉ một đầu mối xử lý. Do vậy, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đang làm. Nếu như hành vi tới mức xử lý hình sự thì phía cảnh sát giao thông sẽ chuyển sang cơ quan công an theo quy định của pháp luật" .

Hình ảnh xe khách Tuấn Dung lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên quốc lộ 1A vào sáng ngày 4/11/

Còn Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An cho phóng viên Dân Việt biết, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã giao Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu mời những người liên quan lên làm việc. Quan điểm của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An là xử lý nghiêm, đúng với tính chất, mức độ hành vi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh lái xe của nhà xe Tuấn Dung (Nghệ An) lạng lách, đánh võng, chèn ép một xe khách khác trên quốc lộ 1A.

Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 4/11 đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người bình luận, bức xúc trước hành vi vi phạm pháp luật của lái xe khách nhà xe Tuấn Dung và mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông.