TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong thùng container; cựu cán bộ thuế nhậu say đánh công an

Phát hiện thi thể người đàn ông trong thùng container nằm ven đại lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/11, nguồn tin từ chính quyền xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã tìm thấy một căn cước công dân gần hiện trường vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông trong thùng container. Nạn nhân bước đầu được xác định là ông B.B.C. (SN 1963, tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Phát hiện thi thể người đàn ông trong thùng container ở xã Phước Đồng, Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2/11, người dân khi đứng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đại lộ Nguyễn Tất Thành thì phát hiện mùi rất khó chịu. Sau đó, người dân tiến lại gần thì phát hiện trong thùng container cũ có thi thể và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương và Công an xã Phước Đồng, Công an TP.Nha Trang để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: Công Tâm

Đồng thời, chính quyền địa phương đang liên lạc với gia đình nạn nhân ở Ninh Thuận và làm thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố, bắt giam cựu cán bộ thuế nhậu say đánh công an

Ngày 2/11, Công an TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Trung (SN 1966, ngụ phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Bị can Lê Quang Trung đã chửi bới, lăng mạ, đánh một cán bộ CSGT.

Camera an ninh nhà người dân ghi lại cảnh ông Lê Quang Trung đánh CSGT, có sự chứng kiến của người dân. Nguồn: CAND

Khoảng 19h30 ngày 24/10, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Đội CSGT Công an TP.Đồng Xoài tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Trương Công Định (thuộc phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài). Lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy chở ông Lê Quang Trung ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để xử lý.

Ông Lê Quang Trung chửi bới CSGT đang làm nhiệm vụ. Nguồn: CAND

Khi vừa dừng xe, ông Trung đã liên tục chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra. Dù được một cán bộ CSGT giải thích, yêu cầu ông Trung không được xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng ông này vẫn tiếp tục chửi bới, lăng mạ CSGT.

Khi đang làm việc, ông Trung tự ý lên xe nổ máy bỏ chạy, một CSGT đã ngăn cản lại thì bị người này đấm vào đầu. Ngay sau đó, 2 cán bộ CSGT đã khống chế, bắt giữ ông Trung đưa về Công an phường Tân Phú lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Trung về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Công an đột kích sới bạc giữa cánh đồng

Chiều 2/11, tin từ Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, sau thời gian theo dõi, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an thành phố đã triệt phá thành công sới bạc, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP.Long Xuyên, sới bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Vào thời gian trên, khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống cặp bờ kênh Mương Hội (thuộc tổ 4, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên phốp hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an phường Mỹ Hoà bất ngờ ập vào. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn ra nhiều hướng nhằm thoát thân.

Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 22 đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm: 6 con gà trống, 10 bộ cựa sắt, 15 điện thoại di động, 30 xe mô tô và trên 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Ảnh: Tiến Tầm

Được biết, để tránh sự phát hiện, triệt phá của lực lượng công an, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sới bạc nằm sâu trong cánh đồng, cách xa khu dân cư và sử dụng nhiều đối tượng canh đường.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cùng cựu Bí thư, Chủ tịch Lâm Đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Qua kết luận, phía điều tra đề nghị truy tố 6 người về tội "Nhận hối lộ" gồm Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bốn người khác là cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ là Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2; Hoàng Văn Xuân, cựu thanh tra viên chính; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên; Nguyễn Ngọc Anh, cựu thanh tra viên chính.

Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Có 3 người bị cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Giang, cựu Vụ trưởng Vụ II Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận, năm 2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) được thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng.

Quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 đến 2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định Công ty SGĐN trong quá trình thực hiện Dự án Đại Ninh có nhiều vi phạm.

Cụ thể, công ty không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng; để người dân tái lấn chiếm; tiến độ không theo đúng cam kết. Do vậy, TTCP kiến nghị Thủ tướng Giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh.

Bị can Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Biết việc này, bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh. Đồng thời, ông Trí lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện hành vi thay đổi, "bẻ lái", điều chỉnh trái pháp luật quyết định của Nhà nước.

Việc này khiến các cá nhân tại TTCP thực hiện hành vi trái pháp luật khi ban hành báo cáo mới, hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh. Nhóm cán bộ tại Lâm Đồng thì đồng ý thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển dự án cho Nguyễn Cao Trí rồi đồng thuận không thu hồi dự án.

Những hành vi trên khiến dự án vốn phải thu hồi trở thành cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện và người hưởng lợi là Nguyễn Cao Trí. Lý do, vị này bán dự án cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên đất. Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép…

Kết luận điều tra cho rằng hành vi của Nguyễn Cao Trí gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, làm tha hóa một số lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đến mức đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Quá trình can thiệp cán bộ nhà nước, ông Trí nhiều lần đưa hối lộ như đưa ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP 2 lần, tổng số 10 tỷ đồng. Đưa tiền cho các cá nhân tại TTCP và Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, như Lê Quốc Khanh 900 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân, 150 triệu đồng…

Ngoài ra, ông Trí đưa hối lộ cho Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 lần tổng số 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 7 lần tổng số 4,2 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Trần Văn Hiệp và Trần Đức Quận bị xác định nhận hối lộ, rồi giúp Nguyễn Cao Trí thực hiện các bước triển khai, gia hạn Dự án Đại Ninh trái quy định pháp luật.

Về bị can Mai Tiến Dũng, phía điều tra cho rằng với vai trò Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, mặc dù không được phân công phụ trách lĩnh vực thanh tra, giải quyết đơn thư nhưng thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và do có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Cao Trí, vị này nhận đơn kiến nghị của Công ty SGĐN từ Trí.

Sau đó, ông Mai Tiến Dũng bút phê giao cho Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I tham mưu, xin ý kiến và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc chuyển đơn và giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty SGĐN, trái quy định pháp luật. Ông Dũng được Nguyễn Cao Trí đưa cảm ơn số tiền 200 triệu đồng.

Bi hài vụ nam thanh niên thuê người do thám bí mật của người yêu

Ngày 2/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã tổ chức thông tin kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý với vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh mạng và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

Theo hồ sơ vụ việc, cô Nguyễn N.D (SN 2002) có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn T.P (SN 1995, đều trú TP.HCM) từ năm 2022. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, anh P. nghi ngờ cô D. lừa dối mình và có tình cảm với người khác.

Vào ngày 9/6/2024, P. đã liên hệ với Nguyễn X.Q (SN 1995, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để nhờ Q. tìm hiểu thông tin lưu trú của cô D. tại một khách sạn của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm vào các ngày 1 và 2/6, nhằm chứng minh D. đã lén đi chơi với người khác.

Để thực hiện yêu cầu của anh P., ngày 10/6, Q. đã liên lạc với Huỳnh X.N (SN 2001, trú huyện Xuyên Mộc) để nhờ N. thu thập thông tin nói trên và hứa khi hoàn thành sẽ đưa cho N. số tiền 1 triệu đồng tiền trả công. Do cần tiền tiêu xài nên N. đã đồng ý.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý với vụ việc. Nguồn: CAND

Tuy nhiên, do không có cách để thu thập chính xác thông tin lưu trú của D. theo yêu cầu của Q. Thông qua các mối quan hệ đồng nghiệp cũ để biết được thông tin về "tầng khách sạn" nơi D. lưu trú và dựa trên các thông tin mà Q. cung cấp, cùng hiểu biết của bản thân, N. đã dùng máy tính tạo ra một thông tin điện tử giả bằng cách cắt ghép dữ liệu, có hình thức nhìn bằng mắt thường tương tự như thông tin được tạo ra trong hệ thống thông tin quản lý của khách sạn, thể hiện việc D. có nhận phòng khách sạn cùng một người đàn ông khác, sau đó gửi cho Q.

Sau khi nhận được file hình ảnh có thông tin nói trên từ Q., ông P. đã gửi cho bạn gái của mình để buộc D. phải thừa nhận đã lén P. đi chơi với người khác.

Mặc dù đây chỉ là "thông tin giả", được tạo ra bằng việc cắt ghép dữ liệu cho phù hợp với thông tin mà N. đã thu thập được, nhưng lại vô tình trùng khớp với thông tin lưu trú của cô D. tại khách sạn, khiến nạn nhân nghĩ rằng Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã tiết lộ thông tin của mình cho anh P., xâm phạm đến quyền bí mật riêng tư, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân nên ngày 18/6, cô D. đã có đơn khiếu nại đối với công ty...

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các đương sự. Nguồn: CAND

Căn cứ vào các thông tin do công ty cung cấp, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhanh chóng xác minh, mời các đối tượng có liên quan làm việc. Qua đó, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tấn công mạng, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin quản lý của công ty. Về thông tin lưu trú của D. bị lộ lọt không có lỗi từ phía khách sạn mà xuất phát từ hành vi sai phạm của các cá nhân là Huỳnh X.N, Nguyễn X.Q và Nguyễn T.P.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ việc, hậu quả mà hành vi các đối tượng gây ra, ngày 1/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn X.Q và Nguyễn T.P về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý”; phạt 20 triệu đồng đối với Huỳnh X.N về hành vi “Cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp nhận cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân”.