Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khai giúp Nguyễn Cao Trí "bẻ lái" kết luận thanh tra vì có "chỉ đạo từ cấp trên"

Tại kết luận điều tra vụ Sài Gòn Đại Ninh mới ban hành, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, có hành vi nhờ cậy, can thiệp vào Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) và chính quyền Lâm Đồng để thâu tóm dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN).

Việc này khiến dự án Đại Ninh từ trường hợp phải "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất" theo kết luận thanh tra số 929 trở thành "không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án" theo kết luận số 1033 ngày 30/6/2021; cả 2 đều do TTCP ban hành. Sau khi dự án được tiếp tục thực hiện, bị can Trí không thực hiện mà chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.

Bị can Mai Tiến Dũng bị cáo buộc giúp Nguyễn Cao Trí "bẻ lái" kết luận thanh tra.

Trong vụ án, bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị xác định "thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên" khi nhận đơn kiến nghị và truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc giao TTCP kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty SGĐN.

Việc này giúp Nguyễn Cao Trí "bẻ lái" kết luận của TTCP, hưởng lợi bất chính. Hành vi của ông Mai Tiến Dũng bị xác định phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra, ông Mai Tiến Dũng khai Nguyễn Cao Trí là: "Doanh nhân có mối quan hệ thân tình với cấp trên của Dũng". Năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, bị can Trí còn tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch nên hai người quen biết, thỉnh thoảng gặp nhau.

Trưa 4/10/2020, Trí đến gặp ông Dũng tại Văn phòng Chính phủ, ban đầu nói chuyện về tài trợ máy thở nhưng sau đó, vị doanh nhân ngỏ ý có đơn kiến nghị của Công ty SGĐN xin gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh và nhờ báo cáo lãnh đạo Chính phủ, chỉ đạo chuyển đơn cho TTCP giải quyết.

Bị can Trí khi đó khẳng định nội dung này, ông ta đã báo cáo, đề đạt và được "cấp trên" của ông Dũng ủng hộ. Do vậy, bị can Mai Tiến Dũng giao cấp dưới thực hiện theo đề nghị của Trí.

Bị can Nguyễn Cao Trí đã bị phạt tù trong giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan.

Sau đó, đơn của Công ty SGĐN vẫn không được TTCP giải quyết nên ngày 16/1/2021, Nguyễn Cao Trí hẹn ông Dũng ăn sáng tại Nhà khách 35 Hùng Vương (Hà Nội).

Khi đó, bị can Trí nói được Trần Văn Minh, Phó Tổng TTCP (đã qua đời) hướng dẫn tiếp tục gửi đơn lần 2 đến VPCP và nhờ ông Dũng báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với "chỉ đạo mãnh mẽ hơn" để TTCP tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết. Như vậy, ông Minh sẽ có căn cứ thành lập đoàn, giải quyết cho dự án được phục hồi.

Do vậy, Mai Tiến Dũng có bút phê "chuyển Vụ I xử lý sớm" vào đơn của Công ty SGĐN, giao cấp dưới xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để tiếp tục chuyển đơn đến TTCP giải quyết. Vụ việc sau đó thành công, TTCP ban hành kết luận "bẻ lái" theo hướng có lợi cho Nguyễn Cao Trí.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nộp lại tiền cảm ơn

Quá trình điều tra đến nay, cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thừa nhận hành vi vi phạm và khai được Nguyễn Cao Trí "cảm ơn" 200 triệu đồng. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của VPCP. Đến nay, ông Dũng cùng gia đình đã nộp lại số tiền 580 triệu đồng.

Nguyễn Cao Trí cũng khai, quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, ông ta quen Mai Tiến Dũng từ năm 2015, khi vị này là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Tháng 10/2020, Trí đã thỏa thuận mua lại Dự án Đại Ninh của bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch Công ty SGĐN. Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo kết luận số 929 của TTCP nên Trí làm đơn gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, kiến nghị không thu hồi.

Đồng thời, Trí nhờ "lãnh đạo Chính phủ" và bị can Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về TTCP. Việc này giúp lãnh đạo TTCP có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.

Do được Mai Tiến Dũng giúp đỡ, đơn của Công ty SGĐN đã 2 lần được Chính phủ chuyển đến TTCP và sau đó, một kết luận mới được ban hành, nội dung cho dự án Đại Ninh được tiếp tục thực hiện. Đạt mục đích, Nguyễn Cao Trí biếu ông Mai Tiến Dũng 200 triệu đồng; cảm ơn bị can Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ, 50 triệu đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí còn bị cáo buộc hối lộ hàng loạt quan chức như Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP 10 tỷ đồng; đưa bị can Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 4,2 tỷ đồng; cho người của TTCP…

Đại gia Nguyễn Cao Trí ngoài vụ án này còn bị phạt 8 năm tù do có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan. Vụ án chuẩn bị được xét xử phúc thẩm.