TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phố "đèn đỏ" Cố Thổ nhộn nhịp giữa mùa dịch; kháng nghị mức thiệt hại của Nhà nước vụ SAGRI

Phố "đèn đỏ" Cố Thổ nhộn nhịp giữa mùa dịch

"Anh ơi, tàu nhanh chỉ 300k"; "Các anh yên tâm, bọn em tiêm hết cả rồi"...; những lời ngã giá trắng trợn, những quán cà phê đèn mờ, tẩm quất trá hình, ngang nhiên hoạt động ngay giữa mùa dịch. Điểm nóng về mại dâm đang tồn tại ngay khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hòa Bình.

Phố "đèn đỏ" Cố Thổ nhộn nhịp giữa mùa dịch. Nhóm PV Dân Việt

Nằm giáp ranh giữa huyện Lương Sơn, Hòa Bình và Chương Mỹ (Hà Nội), Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn từ lâu được biết đến là điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Trong khi cả nước đang cao điểm phòng chống dịch Covid-19 thế nhưng các tụ điểm đèn mờ vẫn náo nhiệt hoạt động.

"Anh ơi, tàu nhanh chỉ 300k"; "Các anh yên tâm, bọn em tiêm hết cả rồi"...; những lời ngã giá trắng trợn, những quán cà phê đèn mờ, tẩm quất trá hình, ngang nhiên hoạt động ngay giữa mùa dịch. Thậm chí, có nơi còn khẳng định: Chỗ này yên tâm, cứ chơi bời thoải mái, đã có người lo cho...

Như Dân Việt đã thông tin: Tòa xác định thiệt hại Nhà nước trong vụ án SAGRI liên quan đến bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch TP.HCM) và đồng phạm là 348 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM kháng nghị, cho rằng Nhà nước thiệt hại 672 tỷ đồng.

Cụ thể: Trong vụ án này, kể từ khi SAGRI mất quyền kiểm soát, định đoạt với dự án thì tài sản Nhà nước đã bị thất thoát. Thiệt hại này kéo dài đến ngày 19/7/2019, khi Bộ Công an có văn bản yêu cầu tạm dừng mọi biến động đối với dự án. Do đó, theo VKS, thiệt hại phải được xác định vào thời điểm việc thất thoát được ngăn chặn.

Các bị cáo liên quan đến đại án SAGRI. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, thiệt hại sau khi được cấn trừ giá trị hợp đồng chuyển nhượng SAGRI đã nhận là 672 tỷ đồng chứ không phải 348 tỷ đồng như tòa xác định.

Ngày 1/1, quan điểm của VKSND TP.HCM được nêu trong kháng nghị đối với bản án sơ thẩm tòa cùng cấp áp dụng với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) và đồng phạm.

VKS đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng "xác định thiệt hại của Nhà nước bị thất thoát đến thời điểm được ngăn chặn là 672 tỷ đồng như đã nêu trong cáo trạng".

Theo VKS, ngày 22/12/2017, SAGRI mới ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở cho Công ty Phong Phú. Nội dung hợp đồng ghi rõ giá trị chuyển nhượng chỉ là "tạm tính". Thực tế, sau thời điểm này, các bị cáo mới thực hiện các bước tiếp theo về việc xác định giá trị và thủ tục, phê duyệt chuyển nhượng... Đến ngày 9/5/2018 việc chuyển nhượng mới được hoàn tất và cập nhật sang tên.

Ngày 18/12/2021, sau gần hai tuần xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Tuyến, Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) cùng mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Là người có vai trò cầm đầu, bị cáo Hùng lĩnh 25 năm tù về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí" và "Tham ô tài sản". 16 bị cáo khác nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù.

Tòa cũng tuyên hủy hợp đồng mua bán dự án giữa SAGRI và Công ty Phong Phú, giao UBND thành phố thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với dự án nhà ở tại phường Phước Long B, và giao cho SAGRI quản lý.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/1, liên quan đến vụ việc tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) - người vừa điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 13 người bị thương ở thị xã An Nhơn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Định Trần Thanh Dũng xác nhận Sở này vừa thực hiện đổi bằng lái FC cho Thâu theo quy định.

Cụ thể, sau 5 năm hết hạn sử dụng, tháng 6/2021, Nguyễn Văn Thâu mang hồ sơ, trong đó có bằng lái FC cũ do Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp lần đầu vào năm 2016 và giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp, xác nhận Thâu “sức khỏe tốt, đủ điều kiện lái xe ô tô” đến Sở GTVT tỉnh Bình Định đề nghị đổi lại bằng lái mới.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu. Ảnh: CACC

“Qua kiểm tra, Sở GTVT tỉnh Bình Định nhận thấy hồ sơ đề nghị đổi bằng lái FC của Thâu đầy đủ, không có vấn đề gì nên đã tiến hành cấp lại bằng lái mới theo quy định. Còn dư luận nghi vấn tại sao Thâu có sổ chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn được cấp bằng lái FC, về việc này thì chúng tôi xin khẳng định là không biết gì khi thực hiện đổi lại bằng lái. Vì giấy khám sức khỏe của Thâu nộp trong hồ sơ đề nghị đổi bằng lái mới, cơ quan y tế không ghi gì về việc này, chỉ xác nhận “đủ điều kiện lái xe” nên chúng tôi thực hiện đổi lại bằng lái mới theo quy định”, ông Dũng cho hay.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu học và được cấp giấy phép lái xe hạng FC tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 24/9/2016. Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định Chung Thành Ngà khẳng định tài xế Nguyễn Văn Thâu không học nâng hạng bằng lái FC (dùng cho lái xe đầu kéo) tại đơn vị.

"Theo sổ lưu trữ của trung tâm, tháng 3/2016, lái xe này có nộp hồ sơ vào đơn vị nhưng đến tháng 4/2016 thì rút ra đi học chỗ khác. Tôi nghe phong thanh là ở Huế, nhưng chưa rõ", ông Ngà nói.

Theo ông Ngà, khi một người nộp hồ sơ để học và thi hay nâng bằng tại trung tâm, đơn vị sẽ xem xét hồ sơ của học viên có đầy đủ và đảm bảo quy định hay không. Còn việc kiểm tra sức khỏe là của cơ quan y tế.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tài xế Nguyễn Văn Thâu học lái xe hạng E tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định từ ngày 21/9/2017 đến ngày 11/11/2017. Thời điểm này, trong hồ sơ của tài xế Thâu có giấy khám sức khỏe được Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Bình Định) cấp ngày 18/9/2017. Bác sĩ Vũ Duy Hải là người ký kết luận và đóng dấu thể hiện tài xế Thâu "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng E".

Ngày 24/6/2021, tài xế Nguyễn Văn Thâu có đơn xin cấp, đổi giấy phép lái xe hạng E, FC với lý do "giấy phép lái xe cũ thời gian lâu bị mờ". Trong hồ sơ gửi Sở GTVT tỉnh Bình Định, có giấy khám sức khỏe do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP.Quy Nhơn) cấp ngày 24/6/2021 có ghi rõ "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng FC" và "Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng E".

Trước đó, ngày 30/12/2021, Nguyễn Văn Thâu điều khiển xe đầu kéo BKS 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 của Công ty Phúc Vinh tông 15 người thương vong. Sau khi gây ra tai nạn, Thâu tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy ra QL19 rồi QL1A theo hướng Bắc - Nam.

Người dân và lực lượng công an đuổi theo để truy bắt xe đầu kéo BKS 77C-154.14. Sau khi truy đuổi hơn 25km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định ) chặn được xe đầu kéo BKS 77C-154.14 và bắt giữ Thâu khi đang di chuyển trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo vẫn còn một xe máy bị kẹt.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương nặng. Ngoài ra, xe đầu kéo và hàng loạt xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên, gia đình đã trình cơ quan chức năng sổ theo dõi bệnh tâm thần của Nguyễn Văn Thâu tại cộng đồng từ năm 2016. Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thâu.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT sẽ giám định pháp y để khẳng định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả.

Ngày 30/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường (nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên) về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước".



Thời kỳ làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, ông Phan Mạnh Cường mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Cổng thông tin TP.Thái Nguyên



Tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/8/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ rõ hàng loạt những sai phạm liên quan đối với Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2010 - 2015; ông Phan Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Sông Công, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, cá nhân ông Phan Mạnh Cường với tư cách là Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên khóa I, II, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Sông Công nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên kiêm Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013 - 2019, phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên.

"Cá nhân ông Cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất làm trái các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng tài chính trong đầu tư xây dựng. Vi phạm của Đảng ủy và ông Phan Mạnh Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên" - thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu.

Do vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên và ông Phan Mạnh Cường.

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (An Giang) xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tam giam đối tượng chém trọng thương cả người can ngăn đánh nhau.



Theo đó, bắt tạm giam bị can Lê Huy Hải (sinh năm 1982), trú tại khóm 6, phường Mỹ Long để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đọc lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Lê Huy Hải để làm rõ hành vi chém trọng thương cả người can ngăn đánh nhau. Nguồn: Lao Động

Nguồn tin ban đầu cho thấy, trước đó, sau khi nhậu xong, Hải thấy Dương Thanh T. (sinh năm 2000) đang nhậu cùng Châu Ngọc B. (sinh năm 1992) tại nhà Nguyễn Quốc Phát (sinh năm 1997) gần nhà Hải, thì nhớ lại việc mâu thuẫn với T. trước đó nên Hải cầm một khúc gỗ vuông đứng ngoài đường chửi một lúc rồi vào nhà chửi tiếp.

Khoảng 30 phút sau, T. nhậu xong đi ra lấy xe định đi về thì nghe Hải chửi nên T. nhặt khúc gỗ vuông ném vào nhà Hải. Tức giận, Hải lấy cây dao tự chế chạy ra đuổi chém T. trọng thương. Lúc này, bà Mao Bồ L. (sinh năm 1958) nhà gần đó và B. thấy T. bị Hải chém, chạy đến can ngăn thì cả hai cũng bị Hải chém gây thương tích.



Sau khi được mọi người can ngăn, Hải bỏ về nhà, còn T., B. và bà L. được người thân đưa đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với T. là 12% và bà L. là 43%, còn B. thì bị thương nhẹ.