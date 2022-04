Bất ngờ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Bắc Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Tân Yên.

Nghi phạm Phạm Thị Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại trụ sở điều tra, Hà khai bản thân và chị M. không có mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân trước đó. Nghi phạm nhiều lần mua đồ tại cửa hàng quần áo do nạn nhân làm chủ.



Theo lời khai, chiều tối 11/4, Hà đến cửa hàng của chị M. đề nghị được đổi quần áo đã mua, tuy nhiên, nạn nhân không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hà đã dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến chị M. trọng thương.

Sau khi gây án, nghi phạm vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong thời gian lẩn trốn, Hà mua thuốc diệt chuột để uống nhằm tự tử nhưng bất thành. Gần trưa ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hà khi nghi phạm đang trốn tại một nhà hoang, cách hiện trường khoảng 200m.

Phát hiện thi thể nam sinh có nhiều vết đâm từ phía sau

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Lương (xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết: Em Hà Văn V (sinh năm 2008), là học sinh lớp 8, mất tích từ chiều 4/4. Đến chiều 11/4, người dân đi chặt mía thì phát hiện thi thể em V ở bờ nương mía.



Ông Cầm Văn Mười, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Lương thông tin: Nạn nhân được xác định là em Hà Văn V, 14 tuổi, trú tại bản Lù, xã Chiềng Lương.

Thi thể nam học sinh được tìm thấy trên bờ nương mía, khu vực giáp ranh bản Lù và bản Mờn, xã Chiềng Lương. Ảnh: PV

Theo đó, khoảng 8 ngày trước, gia đình không thấy V đi học về nên đã đi tìm và trình báo lực lượng chức năng; đến cuối giờ sáng ngày hôm qua (11/4), khi người dân đi làm nương tại khu vực giáp ranh giữa bản Lù và bản Mờn thì thấy có mùi hôi thối nên đi tìm và phát hiện thi thể nạn nhân với nhiều vết đâm từ sau lưng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra; đồng thời động viên, hỗ trợ gia đình, mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hiện, vụ án mạng đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Người phụ nữ ẵm trẻ nhỏ bị kẻ cướp dây chuyền kéo lê gần 10m

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/4, thượng tá Lê Văn Phước, Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cho biết, hiện trinh sát hình sự huyện đang phối hợp điều tra truy xét 2 tên cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đang mua bánh mì ngay ngã tư, làm nạn nhân té ngã chấn thương.

Hiện trường người phụ nữ mua bánh mì bị 2 tên cướp giật dây chuyền. Ảnh: Cắt từ clip

Qua trích lục, biển số xe 2 tên cướp đang sử dụng là số giả nên gặp nhiều khó khăn khi lần ra dấu vết.

Trước đó, khoảng 7h28 ngày 11/4, chị Chung (35 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa) ẵm đứa bé trên tay đứng mua bán bánh mì ngay giao lộ ngã tư chợ Thạnh Hóa. Thời điểm này, khu vực nơi đây vắng phương tiện qua lại, sau đó xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy kè sát vào lề.

Người bán bánh mì tưởng họ ghé mua, chưa kịp hỏi, bất ngờ tên ngồi sau đưa tay giật sợi dây chuyền chị Chung đeo trên cổ. Do sợi dây chuyền trọng lượng lớn nên không đứt, chúng kéo lê nạn nhân xuống mặt đường gần 10m rồi buông ra bỏ chạy về hướng quốc lộ N2 đi huyện Đức Hòa.

Chị Chung bị xây xát hai cánh tay, đầu gối, còn cháu nhỏ an toàn, sợi dây chuyền không bị mất.

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến hỗ trợ nhưng không đuổi kịp đối tượng gây án.

Thượng tá Phước cho biết, ngay sự việc xảy ra Công an huyện Thạnh Hóa điện báo Công an huyện giáp ranh và truy theo hướng huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn (TP.HCM) nhưng do dùng xe biển số giả, chúng đã trốn thoát. Thạnh Hóa là huyện vùng sâu của tỉnh Long An, nơi ít xảy ra vụ cướp giật tài sản hàng chục năm qua.

Cháy biệt thự trăm tỷ ở Quảng Ninh, nữ chủ nhân tử vong

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Ngọc Hương – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, bệnh nhân nữ tên Trần Thị H. (SN 1976, vợ của chủ căn biệt thự vừa bốc cháy tại phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả) nhập viện trưa nay (12/4) trong tình trạng tim đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết thêm, mặc dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Nữ chủ nhân căn biệt thự trăm tỷ bị cháy ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã tử vong. Ảnh: Nguyễn Quý

Trước đó, Dân Việt có đưa tin "Cận cảnh vụ cháy căn biệt thự trăm tỷ ở Quảng Ninh". Theo đó, khoảng 11h trưa 12/4, ngôi biệt thự 4 tầng tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để khống chế ngọn lửa. Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Một người bị mắc kẹt ở tầng 2 căn biệt thự đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện.

Căn biệt thự nằm tại khu đô thị ven biển, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cách quốc lộ 18A khoảng 200m.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong biệt thự bị cháy hoàn toàn, xung quanh tòa nhà có nhiều vị trí bị cháy sém.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đang tắm biển, người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể mất đầu trôi vào bờ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 11/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ thi thể phân hủy trôi dạt vào bờ biển chưa rõ nhân thân.



Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân tắm biển tại khu vực xã Tân Phước, thị xã La Gi tá hỏa khi phát hiện thi thể người trôi dạt vào bờ.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi trôi vào bờ. Nguồn: NLĐO

Tại hiện trường, thi thể đang phân hủy mạnh, cơ thể chỉ còn phần từ ngực xuống đầu gối, mất phần đầu, 2 tay và 2 cẳng chân nên rất khó nhận dạng. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng để tiếp cận hiện trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi phối hợp giám định pháp y để làm rõ nhân thân của thi thể, đồng thời điều tra có yếu tố hình sự hay không.