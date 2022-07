Công an tạm giữ 2 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/7, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị xác nhận với PV Dân Việt về việc hai nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này bị cơ quan công an Quảng Trị mời làm việc và tiến hành tạm giữ.

2 cán bộ ở CDC Quảng Trị vừa bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Ngọc Vũ

Hai người bị mời lên gồm ông Đỗ Đình Ph và Lê Quang V (cán bộ Khoa Xét nghiệm của CDC Quảng Trị).

Hiện nay Sở Y tế chưa rõ nguyên nhân 2 cán bộ trên bị tạm giữ và đang chờ thông báo của cơ quan chức năng.

Trước đó, trong giai đoạn 2020 - 2021, CDC Quảng Trị và Sở Y tế tỉnh này đã mua 21 gói thầu kit test Covid-19 của Công ty Việt Á thông qua Công ty Cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên - Huế với số tiền hơn 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị sau đó kết luận, có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế, kit xét nghiệm tại một số đơn vị y tế của tỉnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ việc hai người bị tạm giữ có liên quan đến mua sắm kit test nói trên hay không.

Tin mới vụ các cựu tướng, tá "bảo kê" buôn lậu xăng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng, công an khu vực phía Nam tiếp tục diễn ra. Đại diện Viện Kiểm sát đã có đối đáp lại phần tranh luận của các bị cáo và luật sư bào chữa.

Phía công tố trước đó đề nghị phạt 14 bị cáo mức án tù từ 6 tháng đến tù chung thân về các hành vi nhận hối lộ, buôn lậu, tổ chức cho người trái trốn ra nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Thế Anh từng khẳng định "lấy tính mạng đảm bảo" việc bị ép cung. Ảnh: TT.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị đề nghị mức án nặng nhất, tù chung thân với cáo buộc nhận hối lộ 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD từ trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu.

Tại tòa, Thế Anh kêu oan, nói không quen, không nhận tiền từ Hữu và một số lời khai nhận tội ở giai đoạn điều tra là do bị "viết theo người hướng dẫn". Cựu đại tá nói sẵn sàng "lấy tính mạng mình ra đảm bảo" việc bị ép cung.

Bào chữa cho Nguyễn Thế Anh, luật sư cho rằng buộc người này phạm tội "Nhận hối lộ" là không thuyết phục bởi các chức vụ của ông Thế Anh đều "không có chức năng bắt giữ tàu buôn lậu của Phan Thanh Hữu".

Ngoài ra, cơ quan tố tụng không thu thập được chứng cứ nào thể hiện Thế Anh liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn lậu của Hữu hoặc lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới "bỏ qua" tàu chở xăng lậu.

Đối đáp lại, đại diện Viện kiểm sát Bộ đội biên phòng khẳng định, việc điều tra vụ án hoàn toàn khách quan bởi không thể: "Ép cung, mớm cung những người thân thiết; không thể bắt những đồng chí khai báo về nhau. Không cán bộ tố tụng nào muốn làm xấu đi hình ảnh của đồng chí, đồng đội mình, nhất là trong vụ án này có những sĩ quan cao cấp".

Đại diện Viện kiểm sát quân sự tham gia thực hành quyền công tố vụ án. Ảnh: TT.

Ngoài ra, Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích nên: "Thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo? Trong trại giam, bị cáo xin giấy giám thị để viết tâm thư, ai có thể viết thay?".

Kiểm sát viên nói thêm, một số buổi lấy cung Thế Anh không có ghi âm, ghi hình hoặc sự tham gia của luật sư vì lý do dịch Covid-19 gây khó khăn đi lại. Sau đó, các buổi hỏi cung đều đáp ứng yêu cầu khách quan.

Về ý kiến cho rằng không có chứng cứ vật chất chứng minh cho hành vi nhận hối lộ của Thế Anh, Kiểm sát viên cho hay ngoài lời khai của các bị cáo và người đưa hối lộ, còn có nhiều tài liệu, chứng cứ như lịch sử cuộc gọi, địa điểm cuộc gọi… hoàn toàn trùng khớp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Phía công tố nói thêm, Nguyễn Thế Anh trước khi bị bắt là cán bộ, có chức năng, nhiệm vụ trong việc phòng chống buôn lậu nói chung, buôn lậu xăng dầu nói riêng. Do vậy, kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố của mình.

Thót tim hình ảnh "quái xế" điều khiển xe máy vượt đèo Hải Vân trong tư thế nằm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã mời N.Đ.N (20 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lên trụ sở làm việc, xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm luật giao thông.

Trước đó, ngày 13/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên nằm dài lên yên xe máy mang BS 43K1 - 574.44 để điều khiển xe chạy qua nhiều khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân. Nhiều người đi đường thót tim chứng kiến cảnh "quái xế" làm xiếc trên đường đèo.

Nam thanh niên nằm dài lên yên xe máy để điều khiển xe chạy qua nhiều khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân. Clip: MXH

Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đồng loạt "ném đá" nam thanh niên này vì hành vi xem thường mạng sống và gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Đối tượng N.Đ.N tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, N thừa nhận mình chính là "quái xế" trong clip. Sau khi được tuyên truyền giải thích, N đã nhận ra vi phạm của mình, chấp hành nghiêm việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng.

Bắt thanh niên trốn truy nã nguy hiểm có hành vi giao cấu với bé gái chưa đủ 16 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Ngọc Huy (20 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Huy và em N.T.N (SN 2006, trú Hải Dương) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một thời gian, Huy rủ N vào Đà Nẵng thì bé gái đồng ý, nhiều lần trốn gia đình vào nhà Huy chơi.

Qua nắm địa bàn, Công an phường Nam Dương nhận thấy Huy có dấu hiệu dụ dỗ trẻ vị thành niên nên kiểm tra hành chính nhà thanh niên này.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, Huy thừa nhận hai người có quan hệ tình dục. Kiểm tra điện thoại của Huy, công an phát hiện nhiều đoạn clip quay lại cảnh "nóng" giữa 2 người.

Vụ việc sau đó được Công an phường Nam Dương chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Huy để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ Huy tại đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Hỗn chiến tại Hưng Yên khiến hai thanh niên tử vong

Sáng 15/7, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Đông Ninh (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Hiện trường vụ hỗn chiến tại Hưng Yên khiến hai thanh niên tử vong. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng gần 22h tối 14/7, hai nhóm thanh niên trên 20 người cầm dao và kiếm lái xe máy với tốc độ cao rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, có hai người đã lái xe lao thẳng vào tường nhà dân dẫn đến tử vong tại chỗ.



"Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Qua xác minh nhân thân nạn nhân, chúng tôi xác định hai nạn nhân là người dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu", vị lãnh đạo UBND xã thông tin thêm và cho biết, lực lượng công an đang xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Clip: Hai người tử vong tại chỗ trong lúc rượt đuổi trên đường.