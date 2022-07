Sáng 14/7, sau 2 ngày làm việc, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng phía nam.

Trong đó, kiểm sát viên xác định bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang có hành vi nhận hối lộ 6,2 tỷ đồng và 560.000 USD của trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Qua đây, Thế Anh giúp Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.

Nguyễn Thế Anh nói không nhận hối lộ nhưng viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ buộc tội. Ảnh: X.A.

Trong các lần nhận tiền, Nguyễn Thế Anh không ra mặt mà nhờ em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An (ở TP.HCM) đi lấy thay nhưng An không hưởng lợi trong việc này. Khi Hữu bị bắt, Nguyễn Thế Anh đưa An 50 triệu đồng và liên hệ, tổ chức cho anh ta vượt biên trái phép sang Lào để trốn



Nguyễn Thế Anh tại tòa đã kêu oan, nói không quen biết, không nhận hối lộ từ Hữu. Các lời khai của bị cáo này cho rằng việc nhận tội ở giai đoạn điều tra là do "người khác hướng dẫn", Nguyễn Thế Anh nói xin "lấy tính mạng đảm bảo" việc này.

Phía công tố cho rằng, tài liệu vụ án và lời khai tại tòa của Phan Thanh Hữu đủ cơ sở xác định Nguyễn Thế Anh phạm các tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép".

Vụ án có 14 bị cáo, đa phần là người thuộc quân đội, công an, hải quan. Ảnh: Thông tấn quân sự.

Kiểm sát viên đánh giá, Nguyễn Thế Anh là cán bộ quân đội, có thời gian dài công tác, lập nhiều thành tích trong phòng chống tội phạm, được Bộ đội Biên phòng tin tưởng cho vào trọng trách quan trọng. Tuy nhiên, anh ta "không cố gắng cống hiến mà sa ngã".

Khi vụ án được phát hiện, vị đại tá này còn tìm cách che giấu bằng cách cho Nguyễn Văn An trốn ra nước ngoài. Việc này bị Kiểm sát viên đánh giá là: "Phương thức phạm tội tinh vi, dùng em họ như người giúp việc".

Nguyễn Thế Anh phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần nhưng cũng được ghi nhận yếu tố giảm nhẹ là có thành tích tốt trong công tác. Vì vậy, phía công tố đề nghị tòa tuyên phạt Nguyễn Thế Anh án tù chung thân, phạt tiền 100 triệu đồng cho 2 tội danh.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Văn An thành khẩn khai báo trong giai đoạn điều tra nhưng ra tòa lại: "quanh co, chối cãi hòng bao che cho Nguyễn Thế Anh" nên cũng cần xử lý nghiêm.

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát cho rằng tiền nhận hối lộ hoặc có được từ buôn lậu xăng là bất chính nên cần tịch thu xung công toàn bộ.