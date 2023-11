Táo tợn vào nhà cướp điện thoại đang sạc trước mặt bé trai

Ngày 9/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông vào nhà dân dàn cảnh lấy điện thoại đang sạc trước mặt bé trai 10 tuổi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 8/11, tại căn nhà trên đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM).

Khoảnh khắc người đàn ông lấy chiếc điện thoại (ảnh cắt từ clip). Nguồn: Dân Trí

Ông N.V.T. (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) xác nhận bé trai trong clip là con ông, 10 tuổi. Ông T. cho biết thời điểm trên, ông đón con trai 10 tuổi của mình đi học về nhà, sau đó tiếp tục chở con gái 8 tuổi đi học.



Khi ông ra khỏi nhà vài phút thì có người đàn ông dựng xe máy trước nhà rồi đi vào trong. Thấy bé trai, người này hỏi "ngoại đâu". Người này ngồi xuống giường cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc bỏ vào túi rồi rời đi.

Phát hiện vụ việc, bé trai chạy theo hô hoán "gì vậy chú, điện thoại ba con mà". Tuy nhiên, người đàn ông đã lên xe máy tẩu thoát.

"Chiếc điện thoại trên trị giá 6 triệu đồng. Tôi đã báo vụ việc cho một người có chức trách địa phương, chưa đến công an trình báo. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn khi để trẻ nhỏ ở nhà một mình mà không có người lớn", ông T. nói.

Trong khi đó, một cán bộ phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, cho biết sẽ cử người xuống xác minh, kiểm tra xử lý để ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Nữ Giám đốc bị bắt vì buôn lậu gỗ trắc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Buôn lậu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan - Giám đốc Công ty Anh Pháp Việt. Ảnh: CANA

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm giám đốc. Năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng gỗ trắc sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18/3/2022, khi Công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của Công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội Buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ chức vụ vì đi săn thú bắn chết người

Chiều 9/11, theo nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, ông Thào Mí Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng đã bị Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ. Lý do tạm đình chỉ Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng Thào Mí Pó là để phục vụ công tác điều tra về hành vi nêu trên.

Quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thào Mí Pó. Ảnh: P.V

Liên quan đến quyết định trên, trước đó, ngày 1/11, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng Thào Mí Pó đã rủ ông Lù Văn Hiệp, giáo viên Trường Tiểu học xã Thượng Phùng đi săn thú rừng. Hai người di chuyển bằng xe máy do ông Hiệp điều khiển. Khi đi, ông Thào Mí Pó mang theo 1 khẩu súng thể thao.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đi đến thôn Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng), thấy có ánh sáng lập lòe trong bụi cây, ông Thào Mí Pó nghĩ có thú rừng nên đã bảo ông Hiệp dừng xe và bắn một phát súng về phía bụi cây. Phát súng của ông Thào Mí Pó bắn làm một người đàn ông tử vong.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.V

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Thào Mí Pó về hành vi "Vô ý làm chết người", quy định tại khoản 1, Điều 128, Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Truy xét nóng nhóm thanh niên chuyên gây rối đường phố Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/11, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang truy xét các thanh thiếu niên trong hội nhóm mạng xã hội có tên "Làng xì trum" chuyên gây rối đường phố.

Các đối tượng trong nhóm "Làng xì trum". Ảnh: CACC

Theo đó, tối 7/11, tổ C3-911 làm nhiệm vụ tuần tra ở quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) thì phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thấy cảnh sát, nhóm này chia nhau bỏ chạy nhiều hướng. Một số còn lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây huyên náo trên đường Điện Biên Phủ.

Sau khi truy đuổi, lực lượng chức năng bắt được 4 thiếu niên gồm L.Q.V (15 tuổi), Đ.T.H (16 tuổi), N.V.M và N.T.L (cùng 17 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê).

Tại cơ quan công an, 4 thiếu niên này khai nhận cùng với các thanh thiếu niên khác tham gia gây rối, phóng xe trong đêm, đều thuộc hội nhóm trên mạng xã hội có tên "Làng xì trum".

Nhóm này thường xuyên tụ tập vào ban đêm ở khu vực trung tâm thành phố để gây rối, tổ chức phóng xe tốc độ cao thành đoàn, đua kéo, "biểu diễn" các hành vi nguy hiểm trên xe máy để ghi hình, tung clip lên mạng xã hội nhằm câu view, câu like.

Khi gặp cơ quan chức năng, nhóm thanh thiếu niên liều mạng bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Từ ngày 29/10 đến ngày 6/11, lực lượng đã triển khai 9 đêm đồng loạt ra quân, tổ chức dừng 1.184 lượt phương tiện. Qua đó, phát hiện, xử lý 197 vụ/209 đối tượng thanh thiếu niên vi phạm.

Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình liên quan vụ nói đùa mang súng lên máy bay

Ngày 9/11, nguồn tin PV Dân Việt cho biết Công an tỉnh Thái Bình đang xác minh vụ việc liên quan trường hợp trung tá L.X.Q. (40 tuổi, phó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình) cùng một người khác khiến cho chuyến bay VN186 tại Đà Nẵng phải tạm dừng cất cánh đi Hà Nội, xảy ra tối 7/11.

"Đơn vị nắm được thông tin anh Q. có liên quan tới vụ việc này. Công an tỉnh Thái Bình đang xác minh, làm rõ", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin, vị trung tá này đang theo học tại một trường thuộc Bộ Công an.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội dự kiến sẽ cất cánh lúc 19h25 ngày 7/11, đã phải dừng khẩn cấp vì có hai hành khách nói chuyện với nhau về việc "cất súng" trong hành lý.

Phó Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ nói đùa mang súng lên máy bay. Ảnh: Đ.X.

Cụ thể, trong quá trình lên máy bay, hành khách N.Đ.T (30 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và L.X.Q. (40 tuổi, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nói chuyện với nhau, một người hỏi "để súng ở đâu" thì người kia trả lời "đã cất trong hành lý".

Khi tiếp viên hàng không hỏi lại thì cả hai hành khách trình bày rằng chỉ nói đùa. Tuy nhiên, cơ trưởng sau khi nghe báo cáo quyết định yêu cầu lập biên bản và đề nghị an ninh hỗ trợ kiểm tra.

Đánh giá tính chất mức độ sự việc, Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai hành khách tung tin trên rời khỏi máy bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát máy bay.

Đến 21h cùng ngày, quá trình lục soát đối với máy bay mới kết thúc nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ, và đến 22h cùng ngày chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình.