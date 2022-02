TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; thông tin mới vụ chìm ca nô chở 39 người

Truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: D.T





Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/2, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đon vị đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, với tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 BLHS.

Theo đó, 7 bị can bị truy tố là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mộng Điệp và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT; Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai- Sở TN-MT.

Các bị can bị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc.

Các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại: Xét nghiệm ma tuý người lái

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại. Ảnh: D.B

Clip các nạn nhân được cứu vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại.

Theo đại tá Lai, hiện nay lực lượng chức năng đang làm việc với lái tàu Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra, đồng thời xét nghiệm xem lái tàu có dương tính với ma túy hay không. Đến nay vẫn chưa có kết quả xét nghiệm đối với lái tàu này.

“Hôm qua (26/2), khi xảy ra vụ việc, ông Sen hoảng loạn, có lúc người này ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai. Đến sáng nay, chúng tôi mới làm việc được", đại tá Lai cho biết.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, ông Lê Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Hôm 10/2/2022, ông này được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/2/2027.

Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, hiện tại công tác tìm kiếm của các lực lượng không chỉ ở những nơi nghi ngờ mà còn mở rộng khu vực tìm kiếm trên một vùng biển khá rộng.

"Chúng ta đang điều động nhiều lực lượng để tìm kiếm trên không, ở mặt nước, đáy biển với quyết tâm tìm thấy 2 nạn nhân còn mất tích nhanh nhất có thể", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói thêm.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, khoảng 14h ngày 26/2, ca nô số hiệu QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, ca nô gặp dòng nước cản, bị tai nạn, khiến 15 người chết, mất tích 2 người, 22 người được cứu sống.

Điều tra vụ thầy giáo bị tố xâm hại tình dục nữ sinh lớp 2

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 26/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ một thầy giáo bị tố cáo xâm hại tình dục bé gái học sinh lớp 2.

Chiều cùng ngày, Hiệu trưởng Trường Tiểu học N.H (phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) xác nhận có sự việc phụ huynh học sinh tố một thầy giáo dạy tại trường xâm hại tình dục bé N, học sinh lớp 2.

Theo đơn tố cáo của người nhà bé N, trưa 23/2, trong giờ nghỉ trưa thầy giáo bị tố cáo gọi em N lên hỏi thăm việc học hành rồi lợi dụng lúc vắng người xâm hại tình dục bé N.

Trước khi công an vào cuộc, nhà trường có mời thầy giáo và phụ huynh bé N lên làm việc nhưng thầy giáo khẳng định mình không có xâm hại tình dục bé N.

Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo để chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương - PC01 đang tiến hành thụ lý điều tra vụ việc này. Công an cũng đã mời phụ huynh, bé gái nghi bị xâm hại và thầy giáo bị tố cáo đến làm việc.

Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua, bán dâm trong nhà nghỉ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Ng. (44 tuổi) và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn D. (48 tuổi), cùng trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang), điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Hai cặp nam nữ có hành vi mua, bán dâm bị bắt quả tang. Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/2, từ tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà nghỉ Thành Lợi thuộc tổ 30, (ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) đang có hoạt động mại dâm, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 309 và 310 của nhà nghỉ Thành Lợi có 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sau khi được Nguyễn Thị Mỹ Ng. và Nguyễn Văn D. giới thiệu gái bán dâm, giữa người bán dâm và người mua dâm thỏa thuận giá rồi vợ chồng Ng. điều gái mua dâm tới nhà nghỉ.

Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành mời Ng. và D. về trụ sở làm việc. Tại đây, Ng. và D. đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ nghi phạm dùng dao tấn công nhiều người trên đường trong đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/2, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thanh Long (SN 1999, trú TP.Vũng Tàu) để phục vụ điều tra về hành vi vô cớ chém người trên đường.

Đối tượng Phạm Thanh Long. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin điều tra, trước đó vào 21 giờ 30 ngày 24/2, một đối tượng đi xe máy, cầm theo 1 con dao chạy phía sau xe máy anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái. Khi anh T. lái xe vào hẻm 60 Phạm Hồng Thái thì đối tượng này cũng chạy theo phía sau.

Cùng thời điểm có một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm này đi ra liền bị đối tượng dùng dao chém nhưng không trúng. Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, phường 7 thì đối tượng này tiếp tục chạy đến chém chị A. nhưng không trúng.

Vì hẻm cụt nên đối tượng quay xe lại và khi đến nhà số 17/24/3 Ngô Đức Kế đã dùng dao chém, gây vết thương sâu trên vùng trán cháu L.T.V. (SN 2007).

Trích xuất camera cho thấy, đối tượng này đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu đen, áo khoác đen, quần jean dài màu xanh, điều khiển xe Wave màu xanh (hoặc màu đen), không có bửng, có gắn gương chiếu hậu phía bên trái xe, người gầy, mắt màu trắng (có biểu hiện giống các đối tượng sử dụng ma tuý đá).

Nhận tin báo, Công an TP.Vũng Tàu đã phát đi thông báo truy tìm danh tính đối tượng gây án. Cuối cùng công an xác định nghi phạm gây án chính là Phạm Thanh Long nên tiến hành khống chế, bắt giữ ngay tại nhà đối tượng ở 5/2A Ngô Đức Kế, phường 7.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.