Hiện trường vụ 2 đối tượng khoét tường trốn khỏi nhà tạm giữ có gì

Ngày 28/2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, qua khám nghiệm hiện trường tại phòng giam 2 đối tượng đang bị truy nã với tội danh "Trốn khỏi nơi giam" đã tìm thấy 1 thanh kim loại kích thước bằng tăm xe đạp dài 20 cm và lỗ khoét trên tường phía nam buồng giam 1A với diện tích 30 cm x50 cm.

Đối tượng Đoàn Trân lúc bị bắt và lệnh truy nã 2 đối tượng. Ảnh: Mạnh Hùng.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Thủy, tại thời điểm xảy ra sự việc có 3 cán bộ, chiến sĩ công an huyện trực. Qua kiểm tra sổ sách nhật ký thay ca được ghi chép đầy đủ.

Thời điểm 21h30 ngày 19/2 kiểm tra thì 2 đối tượng vẫn đang ở phòng giam. Thời gian sau đó đến rạng sáng 20/2 thì chưa xác định được thời gian cụ thể 2 đối tượng trốn thoát.

Lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Tiềm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Riêng việc phát hiện thanh kim loại và các đối tượng có sử dụng nó để khoét tường không đang được điều tra.

Trước đó, ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ phát hiện 2 bị can Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh) và Đoàn Trân (50 tuổi, trú khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) trốn khỏi nhà tạm giữ nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội "Trốn khỏi nơi giam" được quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Một ngày sau, 2 bị can khoét tường trốn khỏi nhà tam giữ bị truy nã.

Lệnh truy nã bị can Đoàn Trân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, Nguyễn Văn Tiềm là đối tượng đã bị khởi tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", còn Đoàn Trân bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".