TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Triệu tập hơn 30.000 bị hại trong phiên xử Trịnh Văn Quyết; tin mới vụ "La Điên"

Triệu tập hơn 30.000 bị hại trong phiên xử Trịnh Văn Quyết với cáo buộc lừa đảo

Ngày 1/7, theo nguồn tin của Dân Việt, TAND Hà Nội dự kiến xét xử vụ án liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết từ 22/7, dự kiến phiên tòa diễn ra nhiều ngày.

Phiên tòa xét xử Chủ tịch FLC sẽ diễn ra dưới sự điều hành của hội đồng xét xử 5 người, gồm chủ tọa Vũ Quang Huy và thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên của Viện KSND TP.Hà Nội.

Đặc biệt, tòa án triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong lần bán ra ban đầu của Công ty FLC Faros (FOS) tới tham dự với tư cách bị hại. Đây là con số kỷ lục, lần gần đây nhất là phiên tòa Tân Hoàng Minh lừa đảo, tòa Hà Nội chỉ triệu tập 6.000 bị hại.

Trước đó, ngày 9/4/2024, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng bà Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó chủ tịch FLC, cũng bị truy tố hai tội danh trên.



Ngoài ra, 48 người khác cùng bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, có 4 người thuộc sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 3 người thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Theo cáo trạng, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.



Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh…

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như với mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ lên tới 22.500 đồng/cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Hoặc với cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định các bị can "thổi" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2020 - 2022, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng.

Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Riêng ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết dù không công bố thông tin theo quy định nhưng đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu trong số đó, thu về gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước "tuýt còi", hủy giao dịch nên nhà đầu tư "ôm" số cổ phiếu này được trả lại tiền.

Cáo buộc thứ 2 nhắm vào Trịnh Văn Quyết, Viện kiểm sát cho rằng vị này có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị Viện kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ doanh nhân "La Điên" Thái Bình: Lại thêm cán bộ bị bắt

Ngày 1/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, cơ quan này đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ", quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Tô Duy Diệp - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương.

Bị can Tô Duy Hiệp bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ bắt "La Điên" – Nguyễn Sơn La, một doanh nhân ở Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ thêm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kiến Xương liên quan vụ bắt doanh nhân "La Điên". Trong ảnh là lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp tố tụng khi bắt "La Điên". Ảnh: Lao Động

Trước đó, ngày 21/6, liên quan vụ Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Nguyễn Sơn La ("La Điên"), Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La để điều tra về hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã có các quyết định tố tụng mới.

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan "La Điên", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt ông Đỗ Xuân Khu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiến Xương; Ngô Thị Bích Liên - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kiến Xương.

2 người này bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bắt giữ 2 người trên, Công an tỉnh Thái Bình cũng đã bắt giữ Bùi Đức Chỉnh - Chủ tịch UBND xã Minh Quang (huyện Kiến Xương) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thiên Tư (1961), trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, nguyên là cán bộ địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Xương; Trần Văn Thành (1983), trú tại xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, là chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ "La Điên" - Nguyễn Sơn La, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thiên Tư và Trần Văn Thành bị bắt để điều tra về hành vi làm trái công vụ, tạo điều kiện cho "La Điên" chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần đối tượng "La Điên", cơ quan điều tra cũng cáo buộc người này có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Xoá sổ đường dây đánh bạc qua mạng hơn 100 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cá độ hơn 100 tỷ đồng, tạm giữ nhiều đối tượng.

Các đối tượng chính trong đường dây gồm Trần Minh Quang (46 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Võ Như Cường, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Thành Vĩ, Đỗ Phú Thạnh, Nguyễn Văn Quang (cùng trú Đà Nẵng). Trong đó, Trần Minh Quang là đối tượng cầm đầu, 5 đối tượng còn lại là đầu mối cấp dưới.

Trần Minh Quang đã mua được 2 tài khoản "siêu tổng" (Super Master) trên mạng xã hội, từ đó lập ra 4 tài khoản tổng (Master) giao cho các đối tượng cấp dưới điều hành.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng cấp dưới tiếp tục tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và thành viên để thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng. Số con bạc tham gia chơi cá độ trong đường dây này chủ yếu trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Theo cơ quan chức năng, chỉ từ cuối tháng 5/2024 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 150 triệu đồng tiền mặt, 1 máy vi tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng cùng nhiều tang vật, tài liệu chứng cứ khác.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, điều tra làm rõ.

Nghi phạm đâm người đàn ông gục giữa đường đến công an trình diện

Ngày 1/7, nguồn tin từ Công an TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, nghi phạm đâm người đàn ông đi xe máy ngã gục xuống đường phố ở Phan Thiết chiều 29/6, đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận tên là Huỳnh Tấn Bảo (26 tuổi, ngụ KP2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) và giao nộp hung khí, phương tiện gây án.





Hiện trường nơi nạn nhân bị đâm gục ở TP.Phan Thiết. Ảnh: DP

Theo lời khai ban đầu của Huỳnh Tấn Bảo, trước đó mâu thuẫn xuất phát từ va chạm xe với người đàn ông đi xe máy cùng chiều dẫn đến 2 bên cãi nhau. Sau đó, Bảo dùng dao mang theo đâm người đàn ông ngã quỵ xuống đường rồi rời khỏi hiện trường.



Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 29/6, người dân phát hiện một người đàn ông nằm gục trên đường 19/4 thuộc phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết với vết đâm ở lưng gây chảy nhiều máu nên trình báo với công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân là anh C.L (SN 1988, ngụ huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), đi xe máy BKS 85H1 - 046.56.

Nghi can Huỳnh Tấn Bảo. Ảnh: DP

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và xác định được đối tượng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng và Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Công an phục kích bắt nghi phạm đâm chết người ở vựa sầu riêng

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 1/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn 2, xã Đức Liễu (Bù Đăng), khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Văn Ninh tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Tối 1/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Ninh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) - nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại vựa sầu riêng trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 30/6, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Ninh cùng Lê Trọng Thuận (32 tuổi) đến vựa sầu riêng A.Đ., tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng để gây chuyện.

Sau khi bị những nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận về nhà.

Hiện trường vụ án mạng. Nguồn: NLĐO

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người.

Lúc này, anh Trịnh Minh T. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) vừa đi từ trong vựa sầu riêng ra liền bị Ninh dùng dao đâm khiến anh gục tại chỗ. Anh T. được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Ninh bỏ trốn trong vườn điều của một người dân. Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã phục kích bắt được Ninh khi đối tượng từ vườn điều đi ra.