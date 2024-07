Đối tượng dùng dao chém người khác gây thương tích vì ghen tuông ra đầu thú Đối tượng dùng dao chém người khác gây thương tích vì ghen tuông ra đầu thú

Sáng 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Phú Hiền (SN 1993, cư trú xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) ra đầu thú. Hiền là đối tượng có lệnh truy đã đặc biệt nguy hiểm về tội "Cố ý gây thương tích".