TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự sa lưới; giáng chức đại úy công an đánh phụ nữ

Đã bắt được tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự

Như Dân Việt đã thông tin: Sau gần một ngày tổ chức vây bắt, ngày 1/6 lực lượng chức năng đã bắt được tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Clip do người dân ghi lại cảnh Triệu Quân Sự bị bắt tại Yên Dương (Hà Trung, Thanh Hóa).

Cũng xác nhận với Dân Việt, một lãnh đạo Công an Thanh Hóa cho biết, công an đã bắt được Triệu Quân Sự tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa).

Tù nhân trốn trại Triệu Quân Sự bị bắt tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Xác nhận với phóng viên Dân Việt, ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, các đơn vị chức năng đã bắt được tù nhân Triệu Quân Sự - kẻ trốn trại lần thứ 3 tại xã Yên Dương.

"Hiện công an đang làm các thủ tục để bàn giao tù nhân Triệu Quân Sự cho bên quân đội" - ông Hải thông tin thêm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác nhận thông tin trên.

Như vậy sau gần một ngày bỏ trốn khỏi trại giam T974, Triệu Quân Sự đã bị bắt.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Đây là lần thứ 3 Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam trong khi đang thụ án.

Giáng chức, điều chuyển công tác đại úy công an đánh phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/6, đại tá Ngô Xuân Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định giáng chức, điều chuyển công tác đối với đại úy Trần Xuân Phương - Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Bình Dương vì đã có hành vi xô xát, hành hung một người phụ nữ ở TP.Thuận An.

Đại tá Phú thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc, đại úy Phương đã chủ động liên hệ với người bị hành hung để xin lỗi và hỗ trợ tiền thuốc men.

Trước đó, đại úy Phương cũng đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày và bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đại úy Phương (ngoài cùng bên phải ở vòng tròn đỏ) đã dùng cùi chỏ đánh nhiều lần vào đầu và người của chị N.T. Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của chị N.T (33 tuổi, ngụ TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), vào khoảng 16h ngày 11/4, vợ chồng chị đi từ Quốc lộ 13 vào đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để vào nhà mẹ ruột của chị.

Khi đến giữa con hẻm, có 2 chiếc xe ô tô đậu chắn hơn nửa đường khiến xe của vợ chồng chị không đi qua được.

Lúc này, chị T. xuống xe nói với chủ 2 phương tiện đậu gọn vào thì đại úy Trần Xuân Phương đứng lên xưng là công an và thách thức "Mày ngon cứ gọi công an lên đi, tao công an nè".

Sau đó, có thêm mấy người đàn ông nữa xuất hiện và nói rằng con đường này không có biển cấm đậu xe và xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, nhóm người đàn ông đã lao vào hành hung chị T., trong đó đại úy Phương là người đã dùng tay đấm, cùi chỏ vào lưng, đầu và bụng của chị T. trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, giải tán. Camera hành trình xe ô tô của chị T. đã ghi lại toàn bộ mọi diễn biến vụ việc. Sau đó, chị T. đăng tải clip lên mạng xã hội vì quá bức xúc.

Sắp mở tòa xét đơn kêu oan của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Như Dân Việt đã thông tin: Phiên phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ được TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành từ ngày 20 đến 23/6. Hội đồng xét xử gồm 3 người do thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chánh tòa kinh tế làm chủ tọa.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Đức Chung có đơn cho rằng án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là không đúng, oan.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arktic cũng kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù với mình là quá nặng; đề nghị cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Tương tự, bị cáo Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cũng xin cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm 4 năm tù của mình theo hướng nhẹ hơn. Ngoài ra, ông Hùng cho rằng số tiền mình phải phải bồi thường là quá nhiều, cần xem xét lại.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa sơ thẩm, tháng 12/2021. Ảnh: X.A.

Trước đó, tháng 12/2021, TAND Hà Nội phạt Hùng 4 năm tù; Giang 4 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Nguyễn Đức Chung phải nhận 8 năm tù, cộng án cũ trong vụ chiếm đoạt tài liệu mật bằng 13 năm tù.

Về dân sự, ba bị cáo phải liên đới bồi thường 36,1 tỷ đồng cho nguyên đơn là Công ty Thoát nước Hà Nội. Trong đó, ông Chung 25 tỷ đồng; Giang 7,1 tỷ; Hùng 4 tỷ; ông Chung được khấu trừ 10 tỷ đồng đã nộp, Giang được trừ 1 tỷ đồng.

Án sơ thẩm thể hiện, UBND TP Hà Nội có chủ trương, mục đích làm trong sạch môi trường thủ đô, xử lý nước sông hồ là đúng và rất tốt. Việc tổ chức đoàn tham quan nước ngoài, mời chuyên gia khảo sát lấy mẫu về thử nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm dành riêng cho Hà Nội cũng là chủ trương đúng. Tuy nhiên, cách thức, quy trình triển khai của các bị cáo là sai trái, không trong sáng, có hành vi vụ lợi.

Cụ thể, Nguyễn Đức Chung với vai trò Chủ tịch Hà Nội đã đề nghị Công ty Watch Water (Đức) nghiên cứu chế phẩm Redoxy-3C để làm sạch nước ao hồ cho Hà Nội. Ông mong muốn đây là sản phẩm độc quyền của thành phố và Watch Water sau đó đồng ý bán giá "ưu đãi" 8,5 Euro/kg.

Sau khi thử nghiệm 100 kg chế phẩm đầu tiên, ông Chung "chỉ đạo miệng" Tổng giám đốc Võ Tiến Hùng phải "mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic". Đây là doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) thành lập, góp 5 tỷ đồng và để Giang cùng một người khác đứng tên.

Cựu chủ tịch thành phố còn ban hành thông báo đàm phán mua độc quyền chế phẩm từ Đức, nhưng lại chỉ đạo ông Hùng không mua trực tiếp với giá ưu đãi, mà mua thông qua Arktic.

Như vậy, chế phẩm Redoxy-3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của Hà Nội nhưng sau đó Công ty Watch Water lại ký văn bản thỏa thuận để Công ty Arktic phân phối độc quyền.

Năm 2016-2019, theo chỉ đạo và được ông Chung tạo điều kiện, Arktic đã nhập khẩu hơn 489.000 kg chế phẩm Redoxy-3C với chi phí hơn 115 tỷ đồng. Arktic bán lại cho Công ty Thoát nước Hà Nội giá hơn 151 tỷ đồng, gây thiệt hại 36,1 tỷ đồng cho Nhà nước.

Bộ Công an tiếp cận hồ sơ vụ mua sắm kit test từ Công ty Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 1/6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Dương, đại diện Sở Y tế đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, kit test liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài việc các cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra, làm rõ những vấn đề mua sắm vật tư phòng, chống dịch, kit test liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã vào cuộc.

Bước đầu, Sở Y tế đã photocopy toàn bộ tài liệu vụ việc gửi cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Bộ Công an đã tiếp cận hồ sơ, tài liệu về việc mua sắm trang thiết bị y tế, kit test liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: V.D

Trước đó, Dân Việt đã có bài phản ánh, vào cuối tháng 12/2021, ông Văn Quang Tân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (nghỉ hưu từ ngày 2/3/2022) đã ký nhiều quyết định chỉ định cho Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu trúng gói thầu mua sắm thiết bị cấp cứu và thiết bị theo dõi bệnh nhân trị giá gần 21 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách được 0 đồng.

Ngoài doanh nghiệp này, vào ngày 6/12/2021, ông Tân cũng ký quyết định chỉ định cho Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á trúng gói thầu mua sắm kit test Covid-19 với các gói thầu có tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan đến việc mua vật tư y tế phòng chống dịch với Công ty Việt Á, ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Danh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC Bình Dương), ông Trần Thanh Phong - Phó phòng Tài chính kế toán CDC Bình Dương; bà Lê Thị Hồng Xuyên - nguyên phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương và ông Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính, Sở Y tế Bình Dương.

Đang điều tra vụ Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà riêng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (1/6), UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra thông cáo báo chí về trường hợp bà N.T.T.O - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà riêng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp - nơi bà O. làm việc. Ảnh: H.D

Theo đó, UBND Đồng Tháp cho biết, ngành chức năng đang phối hợp với gia đình để xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà O. tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện bà O. tử vong tại nhà riêng ở phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh mà chưa rõ nguyên nhân nên trình báo với ngành chức năng.

Được biết, trước đó bà O. vẫn đi làm việc và không có biểu hiện gì bất thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người nhà bà O. phát hiện bà tử vong trên giường tại nhà riêng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Cao Lãnh thành lập tổ khám nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân tử vong.

Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền "bức tâm thư" được cho là của bà O. viết trước khi chết với nội dung liên quan vụ mua sắm kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). Tuy nhiên, phía công an và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp không xác nhận.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.