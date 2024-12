Bắt khẩn cấp đối tượng bắn Trưởng Công an xã

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lập (SN 1985, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo thông tin ban đầu, sáng 5/12, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - chủ đầu tư Dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp (KCN) Sông Lô 2 tiến hành thi công xây dựng kênh thoát nước.

Đối tượng Nguyễn Văn Lập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc.

Đây là phần diện tích đất thuộc KCN thuộc xã Đồng Thịnh, đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và Ban quản lý KCN tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép xây dựng.

Quá trình thi công, mẹ của Nguyễn Văn Lập đã có hành vi chửi bới, thách thức, hủy hoại tài sản của công ty. Sau khi tiếp nhận sự việc trên, chính quyền địa phương và Công an xã Đồng Thịnh đã đến hiện trường, tuyên truyền, vận động và lập biên bản sự việc.



Lúc này, Nguyễn Văn Lập đem theo hung khí và một vật nghi là súng ra khu vực đang thi công. Sau đó, Lập dùng vật nghi là súng bắn về phía lực lượng chức năng làm thiếu tá Nghiêm Xuân Thành, Trưởng Công an xã Đồng Thịnh bị thương ở cánh tay.

Tiếp đó, Lập về cố thủ tại nhà riêng ở thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh.

Sau khi sự việc xảy ra Ban Giám đốc Công tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Công an huyện Sông Lô tổ chức vây bắt.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ được Nguyễn Văn Lập, thu giữ 1 khẩu súng và một số vật dụng khác.

Liên quan đến sự việc này, đại diện UBND xã Đồng Thịnh cho biết, gia đình đối tượng trước đó có tận dụng một ít đất ở khu vực nghĩa trang để trồng cây lâu năm.

Khi thi công công trình, đơn vị chức năng đã đề nghị hỗ trợ nhưng gia đình không đồng ý. Sáng 5/12, khi đang thi công thì họ ra ngăn cản.

Hiện Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam bị khởi tố

Ngày 6/12, VKSND TP.Hà Nội đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện, tổng số tài sản lực lượng chức năng thu giữ và phong tỏa của các đối tượng khoảng hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips; SN 1994, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Tiktoker Mr Pips (Phó Đức Nam) nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Tiktok và Youtube.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh.

Để dẫn dụ người dân nhằm lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các đối tượng lập trang web "artexvina.co" tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma", ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung (SN 1974), Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Bảo Trung tại số 38 Nguyễn Thái Học, khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang và nơi làm việc tại số 2, đường 20, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Trung bị khởi tố vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh giấy phép khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và tháng 1/2024, quyết định bổ sung quyết định khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Nữ vận động viên cầu lông 13 tuổi bị hiếp dâm 11 lần

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Công (SN 2008, ở Quốc Oai, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" với tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên.

Cáo trạng thể hiện, Công cùng Thành (SN 2010) và cháu Lan (SN 2010), đều là vận động viên cầu lông Hà Nội, được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Do đang trong độ tuổi phát triển sinh lý, lại thường xuyên truy cập vào các trang "web đen" nên quá trình sinh hoạt cùng nhau tại Trung tâm huấn luyện, Công và Thành nảy sinh ý định tiếp cận cháu Lan để quan hệ tình dục.

Từ tháng 5/2022 đến ngày 19/5/2024, Công và Thành nhiều lần dùng vũ lực, đe dọa, ép cô bé phải cho quan hệ tình dục.

Lần thứ nhất, vào khoảng 23h một ngày giữa tháng 5/2022, Công đột nhập phòng vận động viên nữ, khi cháu Lan đang ngủ chung giường với một cô gái khác.

Bị can Công nằm cạnh nạn nhân, bật điện thoại mở clip sex rủ xem nhưng cô bé không đồng ý. Nam thanh niên liền có những hành vi vượt quá giới hạn.

Cô bé cố dùng hai tay đẩy ra nhưng Công dùng sức ghì và dùng tay đè chặt hai tay cháu Lan để thực hiện hành vi xâm hại. Lúc này, nữ vận động viên nằm cạnh Lan tỉnh giấc, phát hiện và đuổi Công đi nên sự việc dừng lại.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Thành biết chuyện và cũng nảy sinh ham muốn được quan hệ tình dục với cháu Lan.

Tối 10/6/2022, Thành rủ Công tìm đến phòng ở của cháu Lan, lấy lý do phòng tắm hỏng, xin tắm nhờ để vào trong. Khi tắm xong, hai người thay nhau giữ tay chân khống chế, hiếp dâm thiếu nữ và xong việc còn đe dọa "không được nói cho ai".

Tổng cộng, hai người 11 lần xâm hại nữ vận động viên, đa phần đều xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và có 2 lần xảy ra tại TP.HCM, Đà Nẵng khi đi thi đấu.

Bị xâm hại nhiều, Lan có biểu hiện tâm thần bất ổn nên gia đình gặng hỏi và khi nắm sự việc đã trình báo công an.

Cơ quan tố tụng xác định, Thành có 8 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với Lan nhưng chưa đủ 14 tuổi, dưới mức tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tháng 9/2024, Công an Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm, đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Thành vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Với bị can Công, nam thanh niên này chịu cáo buộc xâm hại cháu Lan 10 lần, gồm 3 lần thực hiện một mình và 7 lần thực hiện cùng Thành. Trong 10 lần đó, có 5 lần xảy ra khi Công dưới 14 tuổi.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Kinh hoàng clip vụ tông xe máy ở Kinh Môn, Hải Dương khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ

Sáng 6/12, trên địa bàn Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, hai xe máy ngược chiều tông nhau khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ khiến cộng đồng mạng bàng hoàng.

Cụ thể, sáng 6/12, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và clip về vụ hai xe máy tông nhau khiến người xem không khỏi bàng hoàng và thương xót.

Thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 6h31 sáng 6/12. Theo đó, một xe máy kẹp hai do học sinh mặc áo khoác đồng phục điều khiển bất ngờ phóng nhanh, vượt chiếc xe ô tô Mazda CX-5 đang di chuyển cùng chiều bất ngờ va chạm với xe máy đi ngược chiều.

Hiện trường vụ hai xe máy tông nhau khiến 1 học sinh tử vong ở Kinh Môn, Hải Dương. (Ảnh: MXH)

Vụ việc khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Theo quan sát, đoạn đường xảy ra vụ việc khá hẹp, thời điểm có nhiều người tham gia giao thông. Trong khi xe máy kẹp 2 vượt ẩu, thiếu quan sát đã dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hình ảnh vụ việc. (Nguồn: MXH)

Sau khi xem clip vụ việc, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi để tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Clip vụ hai xe máy tông nhau ở Kinh Môn, Hải Dương. Nguồn: MXH

Mới đây, ngày 4/12 cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm do học sinh điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trên đường đi học về, 2 học sinh lớp 10 điều khiển xe máy đã va chạm với xe container khiến 1 em tử vong và 1 em bị thương.