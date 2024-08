Hôm trước hỏi vay tiền, hôm sau phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Tối 10/8, thông tin từ UBND xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, dân quân xã đi qua Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã mở kho lấy đồ thì nhìn thấy một người trong tư thế như đang đứng ở gần cửa sổ ở bên ngoài hội trường. Tuy nhiên, khi tiến lại càng gần thì phát hiện 1 nam thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ trên cửa sổ bên ngoài hội trường nên báo công an xã.

Công an xã kiểm tra trong người nạn nhân có giấy tờ tùy thân mang tên V.T.H (25 tuổi, thường trú xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc).

Qua kiểm tra trên người nạn nhận có một giấy cầm xe ngày 10/8. Qua làm việc với người thân thì được biết ngày 9/8, nạn nhân có mượn một số tiền nói là để đầu tư chứng khoán nhưng người thân không đồng ý.

Lực lượng công an kiểm tra điện thoại của nạn nhân thì có thể hiện nội dung thông tin nạn nhân có đề nghị được vay tiền của một hội nhóm lập trên mạng xã hội nhưng không được giải ngân dù có chuyển một số tiền phí trước.

Qua trích xuất camera của Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, gần 10 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân đi bộ vào, đến chiều thì dân quân phát hiện vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Phía gia đình đã xin nhận tử thi nạn nhân về để tổ chức mai táng.

Sạt lở đất đá vùi lấp homestay khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương ở Sơn La

Như Dân Việt đã thông tin: Lãnh đạo UBND xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) xác nhận, sáng sớm 10/8, trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp homestay khiến 4 người thương vong.

Khối lượng lớn đất, đá sạt từ trên núi xuống, trượt dài hàng trăm mét, vùi lấp toàn bộ homestay Mando. Ảnh: CTV

Cụ thể, trao đổi với phóng viên, ông Mùa A Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết: Vụ sạt lở xảy ra vào lúc hơn 4 giờ sáng 10/8, tại homestay Mando thuộc bản Tà Xùa, xã Tà Xùa.

Theo đó, một khối lượng lớn đất, đá sạt từ trên núi xuống, trượt dài hàng trăm mét, vùi lấp toàn bộ homestay Mando.

Khu vực xảy ra sạt lở đất, đá khiến homestay Mando bị vùi lấp. Ảnh: CTV

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân đi cấp cứu cấp. Ảnh: CTV

Vụ sạt lở khiến 1 người chết (nạn nhân là chị Đ.H.G, sinh năm 1992, vợ chủ homestay), 3 người bị thương đã được các cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khởi tố 6 đối tượng lan truyền thông tin sai lệch "nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều nam giới"

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật và chia sẻ clip khiêu dâm, đồi trụy liên quan đến nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vào cuối tháng 7/2024, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".

Theo đó, 6 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức N. (phường Lương Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên); Nguyễn Hồng Q. (phường Tân Thành, TP.Thái Nguyên); Nguyễn Văn S. và Trần Văn T. (cùng ở phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên); Nguyễn Lê H. (phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên); Nguyễn Ngọc H. (xã Linh Sơn, TP.Thái Nguyên).

6 đối tượng bị Công an TP.Phổ Yên khởi tố về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Ảnh: H.H

Hiện, 4 bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S. và Trần Văn T. Còn Nguyễn Ngọc H. và Nguyễn Lê H. bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 25/7/2024, qua hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và Zalo, Nguyễn Hồng Q. đang làm việc tại Công ty Samsung thấy 2 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin, hình ảnh được cho là của một nhân viên nữ làm việc tại Công ty Samsung đã lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Sau đó, Q. dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin, hình ảnh chân dung, số điện thoại của nữ nhân viên tên C.T.D. nên đã chụp ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân chia sẻ lên nhóm Zalo "Giáo Án". Mặc dù 10 phút sau, Q. thu hồi thông tin, nhưng hình ảnh đó đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài Q., 5 đối tượng nói trên cũng chia sẻ những video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của nữ nhân viên C.T.D. làm việc tại Công ty Samsung, Bệnh viện đa khoa Yên Bình đã thực hiện các xét nghiệm sinh hóa và kết luận nhân viên này không hề nhiễm HIV.

Đột kích quán bar lúc nửa đêm, phát hiện hàng loạt đối tượng dương tính ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/8, Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đang điều tra xử lý quán bar hoạt động sai quy định, nhiều khách dương tính với ma túy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, lúc 0h10 ngày 10/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar For You Club (địa chỉ 54 Trần Văn Trứ, phường Bình Thuận, quận Hải Châu).



Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, dù đã quá giờ quy định nhưng trong quán bar này có rất đông khách đang vui chơi.

Đặc biệt, tại một số bàn, cơ quan công an phát hiện nhiều khách sử đang dụng sử dụng shisha, bóng cười.

Quán bar hoạt động sai quy định, nhiều khách dương tính với ma túy. Ảnh: CACC

Qua test nhanh ma túy với số khách đang có mặt tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có 5 người dương tính với ma túy.

Khám xét nhanh tại quán bar For You Clup, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một số chứa khí cười không rõ nguồn gốc, hàng chục bộ dụng cụ dùng cho khách sử dụng shisha và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc được lực lượng chức năng lập biên bản, sau đó được bàn giao cho Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ cháy rừng kinh hoàng ở Quảng Bình: Nhiều xe máy của người chữa cháy bị lửa bén thiêu rụi

Ghi nhận của PV Dân Việt, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/8, vụ cháy rừng trồng ở khu vực Núi Bàng (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cơ bản đã được dập tắt.



Clip: Hiện trường vụ cháy rừng trồng ở khu vực Núi Bàng (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Tại hiện trường, một khu vực rừng keo, bạch đàn và thông đã cháy đen, đặc biệt, nhiều chiếc xe máy của người dân bị thiêu rụi.

Nhiều diện tích rừng keo, bạch đàn và thông đã cháy đen. Ảnh: Trần Anh

Người dân cùng chính quyền địa phương ngồi nghỉ, uống nước sau 1 ngày, đêm tham gia dập lửa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang cuốn lại ống cứu hỏa, trên mình mặc những chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Tại hiện trường, nhiều xe máy của người dân bị thiêu rụi, trơ khung xe. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Đám cháy được phát hiện từ 10 giờ 30 phút hôm qua ở khu vực rừng trồng của người dân. Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã có mặt để cùng người dân và lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, ước chừng gần 500 người. Đến cuối giờ sáng 10/8, ngọn lửa mới được dập tắt".

Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (áo xanh, ở giữa) cùng người dân nghỉ ngơi sau 1 ngày, đêm tham gia dập lửa. Ảnh: Trần Anh

"Quá trình chữa cháy chúng tôi sử dụng flycam để khoanh vùng khu vực cháy và phát hiện các điểm cháy mới, từ đó việc dập lửa được nhanh hơn. Đặc biệt, 1 ngày, đêm dập lửa nên nhiều người mất sức, rất mệt, vì thế chúng tôi bố trí tổ y tế túc trực, sẵn sàng cấp cứu. Hiện chúng tôi đang thống kê thiệt hại mà vụ hỏa hoạn đã gây ra", ông Nguyễn Đức Hiền nói.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang cuốn lại ống cứu hỏa, trên mình mặc những chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Trần Anh

Cạnh những chiếc xe máy đang bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.