Viện kiểm sát yêu cầu điều tra cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược

Viện KSND Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án thất thoát 3,8 triệu USD tại Công ty Dược Cửu Long (100% vốn Nhà nước) nhằm làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược.

Trước đó, ngày 18/4, cảnh sát ra kết luận, đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và 7 bị can khác. Kết luận thể hiện, năm 2006, Bộ Y tế đặt hàng Công ty Dược Cửu Long sản xuất 5 triệu viên Oseltamivir với giá gần 146 tỷ đồng, dùng trong phòng chống dịch H5N1.

Để sản xuất, Dược Cửu Long mua từ Singapore 525kg nguyên liệu, giá gần 9 triệu USD nhưng sau đó lại được giảm giá 3,8 triệu USD. Tuy nhiên, Lương Văn Hóa, nguyên Tổng giám đốc Dược Cửu Long đã "không báo cho Bộ Y tế biết" mà dùng 3,8 triệu USD để "bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh", kết luận điều tra nêu.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị cáo buộc không yêu cầu kiểm tra 3,8 triệu USD để ngoài sổ sách. Ảnh: N.H.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty Dược Cửu Long "để ngoài sổ sách" số tiền trên nên yêu cầu nộp lại. Tuy nhiên, Hóa chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra nước ngoài, thanh toán cho 11 hợp đồng mua nguyên liệu khác, không phải để sản xuất Oseltamivir.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị xác định giữ vị trí Trưởng ban chỉ đạo giải quyết việc liên quan thuốc Tamiflu và Oseltamivir nên có trách nhiệm kiểm tra các vấn đề phát sinh.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, ông Quang từng kiểm tra, phát hiện Công ty Dược Cửu Long "ỉm" 3,8 triệu USD nhưng lại: "Không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, làm rõ". Năm 2009, Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu thu hồi số tiền này nhưng ông Quang vẫn không thực hiện dẫn tới thất thoát.

Tại kết luận điều tra nói trên, ông Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược không bị đề nghị truy tố, được xác định là "người liên quan". Cụ thể, năm 2008, ông là Trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Dược Cửu Long và biết doanh nghiệp này giữ lại 3,8 triệu USD. Tuy nhiên, khi ký báo cáo kiểm tra và dự thảo báo cáo Thủ tướng, ông Hùng "không đề xuất kiểm tra tiếp".

Khi Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang chỉ đạo Cục Quản lý dược làm việc tiếp với Dược Cửu Long nhưng doanh nghiệp này chỉ nói sẽ xử lý số tiền 3,8 triệu USD. Ông Hùng đưa nội dung này vào dự thảo báo cáo gửi Thủ tướng, trình ông Cao Minh Quang ký.

Thứ trưởng Quang sau đó "không có chỉ đạo gì", chỉ yêu cầu ông Hùng ký báo cáo. Khai với cảnh sát, ông Hùng thừa nhận đã không kiểm tra việc thanh toán tiền của Dược Cửu Long nhưng do ông Cao Minh Quang không chỉ đạo, ông là cấp dưới phải thực hiện theo.

Tại quyết định trả hồ sơ, Viện kiểm sát cho rằng cần làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng. Lý do, ông kiểm tra việc Dược Cửu Long giữ lại 3,8 triệu USD nhưng "không báo cáo Bộ Y tế".

Lý do thứ 2 trả hồ sơ, Viện kiểm sát xét thấy cần "đôn đốc tiến hành giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án".

Chuốc thuốc ngủ bạn trai để cướp tài sản

Ngày 26/5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ Phan Kim Loan (31 tuổi, ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Loan bị bắt giữ sáng 25/5 tại phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau đó được cảnh sát di lý về An Giang.

Phan Kim Loan bị bắt theo lệnh truy nã vì hành vi chuốc thuốc ngủ để cướp tài sản. Nguồn: Zing

Theo điều tra, năm 2016, Loan và anh Đ.T.T. (43 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự.

Chiều 28/6/2016, Loan thuê phòng trọ ở TP.Long Xuyên, sau đó nhắn tin hẹn anh T. đến. Tối hôm đó, anh T. lái xe máy hiệu PCX đến nơi hẹn.

Loan đã bỏ thuốc ngủ vào chai nước và đưa cho anh T. uống. Chờ nạn nhân ngủ say, Loan lấy giấy tờ, điện thoại di động, tiền và xe máy của anh T. rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Loan bị khởi tố về tội Cướp tài sản và lĩnh 3 năm tù. Lợi dụng việc được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Loan đã bỏ trốn. Bị can bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang đã truy nã.

Sau khi bị bắt, Loan khai thời gian qua đã đi nhiều nơi để làm ăn.

Đang nằm ngủ trên võng bị nhóm đối tượng xông vào chém

Sáng 26/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang điều tra, truy xét nhóm côn đồ xông vào nhà chém anh P.V.H.V (43 tuổi, ngụ ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) làm anh bị đứt ngón tay và đa chấn thương trên đầu, ngực. Sau đó, các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh P.V.H.V đang nằm ngủ trên võng bị nhóm thanh niên xông vào chém đứt lìa ngón tay cái bàn tay phải, đa chấn thương. Ảnh: CACC

Cụ thể vụ việc đang nằm ngủ trên võng bị nhóm thanh niên xông vào chém: Trước đó, khoảng 12h30 ngày 23/5, đi làm về anh V lên võng phía trước nhà để nằm ngủ.



Lúc này, Lê Minh Thuận (36 tuổi, ngụ chung ấp 3) cùng với 4 đối tượng khác gồm: Đoàn Văn Thảo (31 tuổi), Bùi Lê Bảo Toàn (20 tuổi), Lê Hoàng Minh (27 tuổi) và Phan Thành Đạt (14 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè) chạy xe máy đậu ven lộ rồi cầm một số hung khí đi thẳng vào bên trong. Sau vài câu hỏi vu vơ, bất ngờ Thuận lao vào đánh anh V, chưa kịp phản ứng tên Đạt và Toàn cầm con dao rựa liên tục chém vào người anh V nhiều nhát khiến anh gục xuống nền gạch.



Nghe tiếng kêu cứu, gia đình từ phía sau chạy lên nhưng nhóm này còn giơ hung khí đe dọa, sau đó cả nhóm mới bỏ đi ra đường lên xe chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương nặng ở ngực, đầu, vai và đứt lìa ngón tay cái bàn tay phải, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Công an huyện Cái Bè đang tập trung truy xét sự việc.

Tạm giữ nam nghi phạm nhiều lần giao cấu với bé gái

Công an TP.Hội An (Quảng Nam) đang tạm giữ một nam thanh niên để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an TP. Hội An nhận được đơn trình báo của chị P.T.T.N. (trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) về việc con gái của chị là P.P.L. (15 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 21/5 và đến ở trọ cùng một nam thanh niên.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An đã vào cuộc điều tra và làm rõ cháu L. đang ở cùng với N.V.C (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; tạm trú phường Thanh Hà, TP.Hội An) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Thanh Hà (TP.Hội An).

Tại cơ quan công an, N.V. C khai nhận, từ ngày 21-23/5 đã 5 lần giao cấu với cháu L. tại phòng trọ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bị phát hiện, trộm đâm chủ nhà rồi tẩu thoát

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định tạm giữ người đối với Hoàng Công Nam (SN 1997) và Huỳnh Văn Bảo (SN 1999, cùng trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc kẻ trộm đâm chủ nhà. Ảnh: CAHT. Nguồn: PLO

Cụ thể vụ việc trộm đâm chủ nhà, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế: Vào lúc 4 giờ ngày 17/5, nhận được tin báo của Công an xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) về việc anh P.V.D (SN 1977, trú tại thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone 6S Plus và dùng hung khí đâm 2 nhát vào ngực, bụng bên trái gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã phối hợp VKS tiến hành xác minh truy xét đối tượng nghi vấn. Qua truy xét đã phát hiện và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Công Nam. Đấu tranh khai thác, Hoàng Công Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tối 16/5, Hoàng Công Nam gặp và rủ Huỳnh Văn Bảo cùng đi trộm cắp tài sản. Nam điều khiển xe mô tô hiệu Wawe màu trắng (xe chưa có BKS, mượn của mẹ vợ Nam) chở Bảo từ Huế ra thị xã Hương Trà tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà anh P.V.D, thấy cửa nhà anh D đang mở, tivi vẫn sáng đèn nên Nam điều khiển xe quay lại và đứng đợi ở ngoài đường.

Huỳnh Văn Bảo xuống xe mô tô đi bộ vào nhà anh D, mở cửa phòng khách rồi mở đèn pin trên điện thoại để soi. Khi đi vào phòng ngủ thứ nhất, thấy 1 điện thoại iPhone 6S Plus của anh D đang sạc ở giường nên Bảo lấy trộm. Tiếp đó, Bảo đi vào phòng ngủ thứ 2 (nơi anh D, chị A và con trai đang ngủ) lục tìm tài sản để lấy trộm thì anh D tỉnh giấc, phát hiện và lao đến ôm giữ Bảo tại cửa phòng ngủ từ phía sau.

Lúc này, Bảo dùng hung khí mang theo là 1 tuốc nơ vít đâm liên tiếp 2 nhát, 1 nhát trúng vào ngực trái và 1 nhát trúng vào vùng hông trái anh D rồi chạy ra đường và lên xe mà Nam đã đợi sẵn trước đó tẩu thoát. Hậu quả, anh D bị 1 vết thương vùng ngực trái, 1 vết thương vùng hông trái, hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi lấy trộm được điện thoại di động iPhone 6S Plus của anh Dần, để tránh bị phát hiện, Huỳnh Văn Bảo và Hoàng Công Nam tắt nguồn điện thoại và mang cất giấu tại nơi ở của Nam. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã thu giữ 1 điện thoại nói trên.