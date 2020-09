Tin tối (25/9): Công Phượng "hoang mang" vì đề toán khó trong sách lớp 1

Công Phượng "hoang mang" vì đề toán khó về mình trong sách lớp 1



Một trường tiểu học ở Thanh Hóa đã ra đề toán khó liên quan đến số áo của Công Phượng. Cụ thể, trong cuốn sách "Chúng em ôn luyện Toán lớp 1" của trường tiểu học này có bài toán hỏi về số áo của "Messi Việt Nam" ở ĐT U23 Việt Nam.

Công Phượng từng khoác nhiều số áo khác nhau.

Đề toán này được tiền vệ Bùi Trần Vũ – đồng đội cũ của Công Phượng ở CLB HAGL chia sẻ trên mạng xã hội. Bùi Trần Vũ hài hước viết: "Đố các bác ở U23 Việt Nam, Công Phượng mang áo số mấy? Câu hỏi đến bố nó còn không biết, lấy gì các cháu nó biết. Một câu đố mà cháu chịu!".

Bùi Trần Vũ hiện khoác áo CLB Sài Gòn. Anh từng gắn bó nhiều năm với Công Phượng và là bạn của tiền đạo hiện khoác áo CLB TP.HCM. Thế nhưng, tiền vệ 30 tuổi cũng bó tay trước đề toán nói trên.

Thậm chí, Công Phượng cũng không nhớ mình khoác áo số bao nhiêu ở ĐT U23 Việt Nam. Bình luận về thông điệp của Bùi Trần Vũ, Công Phượng viết: "Em đây còn không nhớ nữa thì sao cha của cháu nhớ được".

Công Phượng từng khoác nhiều số áo khác nhau ở các cấp độ ĐT Việt Nam là 9, 10, 14, 20, và 21. Vì thế, việc các đồng đội thậm chí ngay cả Công Phượng cũng không nhớ số áo của mình cũng là điều dễ hiểu.

Bayern Munich đoạt Siêu cúp châu Âu, Flick ngồi chung mâm với Klopp

HLV Flick giúp Bayern Munich giành Siêu cúp châu Âu.

Bayern Munich đánh bại Sevilla với tỷ số 2-1 ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2020. HLV Hansi Flick trở thành nhà cầm quân người Đức thứ 2 trong lịch sử đoạt danh hiệu này. Trước vị HLV của Bayern Munich, Jurgen Klopp là nhà cầm quân người Đức đầu tiên đoạt Siêu cúp châu Âu. Ông giành danh hiệu này với Liverpool năm ngoái.

Liverpool đại thắng, đụng độ Arsenal ở vòng 1/8 Carabao Cup

Liverpool gặp Arsenal ở vòng 4 Carabao Cup.

Ở trận đấu thuộc vòng 3 (1/16) Carabao Cup diễn ra đêm qua, Liverpool đè bẹp Lincoln với tỷ số 7-2. Chiến thắng giúp The Reds lọt vào vòng 1/8 (vòng 4). Ở vòng đấu này, Liverpool sẽ đụng độ Arsenal, đội lọt vào vòng 4 sau khi đánh bại Leicester City.

Chelsea chi khủng mua Declan Rice

Chelsea bạo chi vì Rice.

Theo The The Sun, The Blues sẽ tiếp tục vung tiền tăng cường lực lượng ở kì chuyển nhượng hè này. Mục tiêu cuối cùng của họ trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 5/10 là Declan Rice. Cụ thể, Chelsea sẵn sàng trả West Ham 80 triệu bảng để có tiền vệ kiêm trung vệ người Anh này.

Arsenal đàm phán mua Houssem Aouar

Lyon xác nhận Arsenal đàm phán mua Houssem Aouar.

Việc Arsenal muốn mua tiền vệ người Pháp của Lyon là sự thật. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon vừa xác nhận thông tin này. Theo ông Jean-Michel Aulas , vướng mắc lớn nhất trong thương vụ này là giá cả. Lyon đòi 54 triệu bảng cho Houssem Aouar trong khi Arsenal không chấp nhận trả mức giá này.