Tin tối (30/7): Choáng vì mức giá của "thần đồng" bóng đá Thái Lan so với Văn Hậu

Choáng vì mức giá của "thần đồng" bóng đá Thái Lan so với Văn Hậu



Suphanat Mueanta đắt giá hơn Văn Hậu.

Truyền thông Malaysia vừa thống kê 8 cầu thủ U21 Đông Nam Á đắt giá nhất hiện tại. Trong số này không có cầu thủ Việt Nam nào góp mặt. Cầu thủ đứng đầu danh sách này là "thần đồng" bóng đá Thái Lan Suphanat Mueanta. Cụ thể, tiền đạo 17 tuổi của Buriram United được định giá 2,2 triệu USD.

Xếp thứ 2 là Ekanit Panya. Tiền vệ người Thái Lan của CLB Chiangrai Utd có giá 1,6 triệu USD. Tiếp theo là Kritsada Kaman (Thái Lan), Korrawit Tasa (Thái Lan), Asnawi Mangkualam Bahar (Indonesia) và Saddil Ramdani (Indonesia). Tất cả cùng có giá 900.000 USD. Đứng cuối cùng là Firza Andika (Indonesia) và Syahrian Abimanyu (Indonesia). Cả 2 cùng có giá 872.000 USD.

Điều đáng nói, giá Suphanat Mueanta cao gấp 12,5 lần so với Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ người Thái Bình được định giá 175.500 USD. Đáng ngạc nhiên hơn cả là tổng giá trị chuyển nhượng của 8 cầu thủ nói trên cao gần gấp đôi giá trị của ĐT Việt Nam. Cụ thể, tổng giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ ĐT Việt Nam là 4,9 triệu USD. Trong khi đó 8 cầu thủ nói trên có giá 9,4 triệu USD.

Ronaldo hụt hơi trong cuộc đua Chiếc giày vàng

Ronaldo hụt hơi trước Ciro Immobile.

Ở vòng 37 Serie A, Ronaldo "tịt ngòi" ở trận Juventus bất ngờ để thua Cagliari với tỉ số 0-2. Ngược lại, Ciro Immobile ghi 1 bàn ở trận Lazio thắng Brescia 2-1. Như vậy, Ciro Immobile có 35 bàn trước vòng cuối cùng Serie A trong khi Ronaldo có 31 bàn. Vì thế, gần như chắc chắn Ronaldo sẽ thất bại trước Immobile trong đua Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu.

Barcelona "xuống tay" với Martin Braithwaite

Martin Braithwaite sắp phải rời Nou Camp.

Theo El Mundo Deportivo, Barcelona sẽ bán tiền đạo người Đan Mạch vào hè này. Martin Braithwaite vừa đến Nou Camp vào tháng 2/2020. Đến thời điểm này, chân sút 29 tuổi chỉ ghi 1 bàn sau 11 trận chơi cho đội bóng xứ Catalan.

Kevin De Bruyne giành giải Cầu thủ hay nhất mùa

De Bruyne nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tiền vệ người Bỉ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2019/20 của chương trình Match Of The Day. Đây là giải thưởng do NHM bình chọn. De Bruyne nhận được 45% số phiếu bình chọn. Trong khi đó, nhà cầm quân người Đức, Jurgen Klopp giành giải HLV xuất sắc nhất mùa.

HLV Sarri dọa dùng đội U23 Juventus

HLV Sarri dọa dùng đội U23.

Sau trận thua Cagliari, HLV Sarri cho hay ông cân nhắc dùng đội U23 Juventus ở vòng 38 gặp Roma (2/8). Nhà cầm quân người Italia bất bình vì "Lão bà" trải qua lịch thi đấu dày đặc (5 trận/12 ngày). Ông Sarri cho rằng không đội bóng nào phải thi đấu với mật độ dày như Juventus.