Tin tối (9/7): Báo Thái Lan ca ngợi màn ra mắt ấn tượng của Quang Hải

Báo Thái Lan ca ngợi màn ra mắt ấn tượng của Quang Hải

Ở trận ra mắt CLB Pau FC đêm qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được HLV Didier Tholot xếp đá chính ở vị trí tiền vệ tấn công trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Không phụ lòng tin của ông thầy, cầu thủ 25 tuổi đã có 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn dù anh chỉ thi đấu 45 phút. Kết thúc trận đấu, Pau giành chiến thắng 5-0 trước Landes.

Quang Hải (trái). Ảnh: Pyrenees Press

Chứng kiến màn trình diễn của Quang Hải, tờ Siamsport có bài viết "Khởi đầu tốt đẹp! Quang Hải đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới". Theo tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, tuyển thủ Việt Nam có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Pau FC khi thi đấu giao hữu với Landes.

Trong trận này, Quang Hải ra sân ngay từ đầu và ghi bàn thắng thứ 2 cho Pau FC. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1997 từ khi anh gia nhập đội chủ sân Nouste Camp cuối tháng 6 vừa qua.

Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Ake

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Chelsea đã đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ Nathan Ake của Man City. Thế nhưng, nếu muốn có chữ ký của tuyển thủ Hà Lan, "The Blues" cần đáp ứng mức giá 45 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad yêu cầu. Ake là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea nhưng do không thể cạnh tranh suất đá chính nên anh đã bị bán cho Bournemouth hồi năm 2017.

Barca nâng giá mua Raphinha lên 60 triệu bảng

Raphinha sắp đầu quân cho Barca? Ảnh: Getty.

Với quyết tâm đánh bại Chelsea, Tottenham và Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Raphinha, Barcelona đã quyết định nâng giá mua cầu thủ chạy cánh người Brazil lên mức 60 triệu bảng (bao gồm phụ phí) theo đúng yêu cầu của Leeds United. Deco - người đại diện của cầu thủ 25 tuổi hy vọng rằng, thương vụ này sẽ sớm được chốt hạ trong 48 giờ tới.

Muốn có Martinez và Antony, M.U cần chi hơn 100 triệu bảng

Sau khi lên tiếp quản băng ghế huấn luyện M.U, HLV Erik ten Hag đã ngỏ ý muốn chiêu mộ 2 cậu học trò cũ là trung vệ Lisandro Martinez và tiền vệ cánh Antony. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ tờ Daily Record, Ajax Amsterdam chỉ chấp nhận bán 2 ngôi sao của mình với mức giá 106,1 triệu bảng.

Arsenal nhắm mua tuyển thủ Brazil

Lucas Paqueta. Ảnh: Getty.

Bên cạnh tham vọng chiêu mộ tiền vệ trung tâm Youri Tielemans (Leicester City), HLV Mikel Arteta cũng đang lên kế hoạch tậu tiền vệ tấn công Lucas Paqueta của Lyon trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022 nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa Arsenal. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 24 tuổi có 11 pha lập công cùng 7 đường kiến tạo thành bàn sau 43 trận.