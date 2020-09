Tin tức 24h qua: Cá mập khủng dạt vào bờ sông Bến Hải

Cá mập khủng dạt vào bờ sông Bến Hải

Sáng 23/9, UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết người dân trên địa bàn thôn Tùng Luật vừa phát hiện một con cá mập xanh dạt vào khu vực bờ sông Bến Hải, cách bờ biển khoảng 1 km.

Con cá mập xanh được người dân địa phương đưa vào bờ

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 22/9, người dân làm nghề chài lưới dọc sông Bến Hải bất ngờ phát hiện một con cá lớn trong tình trạng yếu ớt dạt vào bờ. Bước đầu ghi nhận đây là cá mập xanh, dài khoảng 2,5 m, nặng trên 200 kg, trên miệng cá dính một lưỡi câu. Sau khi dạt vào bờ, con cá mập xanh yếu dần rồi chết.

Bộ Công an đề xuất cấm trẻ dưới 12 tuổi ngồi ghế trước xe ô tô

Ảnh minh họa

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT vừa được Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy tắc giao thông. Theo đó, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tham gia giao thông phải chú ý bảo đảm an toàn cho trẻ em, người già, người khuyết tật, người đi bộ và người điều khiển phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. Đáng chú ý, dự thảo quy định trẻ em dưới 12 tuổi không được ngồi ghế phía trước và trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế chuyên dụng.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 7 về quy tắc giao thông đường bộ quy định: Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc dưới 1,35 mét được chở trên xe ô tô chở người không được ngồi hàng ghế trước (vị trí cạnh người lái xe) khi tham gia giao thông đường bộ, trừ trường hợp đối với xe chỉ có một hàng ghế. Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, Dự thảo quy định phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em. Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em.

Nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Nam nhân viên xấu số đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay VN7715 chuẩn bị khởi hành đi Vinh - Nghệ An thì bị sét đánh trúng

Ngày 23/9, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra vào thời điểm trời Hà Nội đang mưa giông, lúc 18h05 tối 22/9. Nam nhân viên tên là N.V.B (40 tuổi), là thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vaeco.

Theo ông Phương, khi Anh N.V.B đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay VN7715 chuẩn bị khởi hành đi Vinh - Nghệ An thì trời mưa giông to kèm theo sấm sét, bất ngờ anh N.V.B bị sét đánh trúng. Ngay sau đó, anh B được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Cũng theo ông Phương, việc máy bay bị sét đánh hay sét đánh các thiết bị trong sân bay đã xảy ra nhiều. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nhân viên đang làm việc trong sân bay bị sét đánh trúng và tử vong.

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19

Chiều 23/9, Bộ Y tế công bố thêm một ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Bệnh nhân là nữ, 18 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay VN0002 ngày 20/9/2020, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên.

Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 1.069 được ghi nhận tại Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội sáng 23/9.

Cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, Phó Giám đốc Phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết, ngày 22/9, TP ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh Nhật Bản.

Phía Nhật Bản cho biết 10 ngày sau sẽ thông báo kết quả xét nghiệm PCR với trường hợp này.

Truy tố nguyên Chủ tịch Petroland

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ra cáo trạng vụ án Bùi Minh Chính, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland), cùng đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Bùi Minh Chính khi chưa bị bắt

Cùng với đó, VKSND Tối cao truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Bùi Minh Chính, nguyên chủ tịch HĐQT Petroland; Phạm Thúy Nga, nguyên kế toán trưởng Petroland; Nguyễn Thị Hoàng Yến, nguyên trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland; Nguyễn Bá Hội, nguyên giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên; Nguyễn Thế Công, nguyên giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình An, cùng 3 bị can khác.