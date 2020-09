Tin tức 24h qua: Ngày Rằm tháng Bảy, không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ô nhiễm nghiêm trọng

Ngày Rằm tháng Bảy, không khí ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ô nhiễm nghiêm trọng

Sáng nay, hơn 50 điểm đo chất lượng không khí tại Hà Nội của hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAMAir ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng đỏ và ngưỡng tím, trong đó nhiều điểm đo chất lượng không khí rất ô nhiễm như Nguyễn Chế Nghĩa (Hoàn Kiếm – Hà Nội), Khu đô thị Time City (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trường tiểu học Lomoloxop (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng như hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng đỏ, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người khi ra đường. Ô nhiễm ở Hà Nội được ghi nhận là ô nhiễm bụi mịn PM2,5.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài trong nhiều năm qua, đến nay chưa có nhiều giải pháp được thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ. Nguồn gây ô nhiễm bao gồm hoạt động giao thông, xây dựng, hoạt động sản xuất công nghiệp và các hoạt động dân sinh như đốt rơm rạ, đốt rác. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như trời lặng gió, các chất gây ô nhiễm không khuếch tán được mà đọng lại ở tầng sát mặt đất gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Riêng ngày hôm nay, các chuyên gia cho rằng, ô nhiễm trở nên nghiêm trọng còn có thể liên quan đến hoạt động đốt vàng mã trong ngày Rằm tháng Bảy âm lịch.

Bé trai sống lại sau khi nhờ người lo an táng được xét nghiệm ADN

Chiều 2/9, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác Xã hội thuộc Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết BV đã kết hợp cơ quan chức năng lấy mẫu máu bé trai được Phật tử chùa An Lạc (quận Thủ Đức) mang tới điều trị để xét nghiệm AND.

Anh Nguyễn Chánh Thức và vợ Nguyễn Thanh Thảo Uyên (quê Vĩnh Long) có đơn xin lại con là cháu bé. Do vậy, cơ quan chức năng, hướng dẫn anh chị các thủ tục xin nhận lại con. 2 vợ chồng anh cũng được lấy máu để xét nghiệm AND.

Tấm ảnh được cho là anh Thức đang chăm sóc con bằng phương pháp Kangaroo tại BV Phụ sản Cần Thơ. Ảnh: GĐCC. Giấy chứng sinh thể hiện anh Thức và chị Uyên là cha mẹ cháu bé do BV Phụ sản Cần Thơ cấp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trước đó, bé trai được cho là con của anh Thức và chị Uyên được sinh tại BV Phụ sản Cần Thơ khi mới 27 tuần tuổi nên thể trạng ốm yếu. Sau 2 ngày điều trị tại BV Nhi đồng 2, gia đình anh Thức ký cam kết xin đưa bé về Vĩnh Long để lo hậu sự.

Trên đường đi, sực nhớ một người làm công quả ở chùa An Lạc giúp an táng trẻ tử vong nên anh Thức đưa bé tới chùa rồi gửi con cho một ông tên Tâm nhờ lo hậu sự. Tuy nhiên, do bé có dấu hiệu sống lại nên ông Tâm để trên ghế đá trong chùa. Sau đó, có một Phật tử đưa bé tới BV quận Thủ Đức điều trị cho tới nay.

Giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn ở Đà Nẵng

Ngày 30/8, Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) đi xe khách từ Hà Nội về Quảng Nam nhưng lại xuống xe giữa chừng ở TP Đà Nẵng. Tại đây, An gọi điện đến Sở Du lịch TP Đà Nẵng, giả danh là phóng viên của một đài truyền hình để yêu cầu được hỗ trợ chỗ lưu trú.

Đối tượng An tại cơ quan Công an (ảnh: công an cung cấp)

Được giới thiệu đến một khách sạn ở phường An Hải Bắc, An tiếp tục giả danh là đại biểu Quốc hội, đặt vấn đề có thể mua vé máy bay rời khỏi Đà Nẵng với chủ khách sạn. Tin tưởng, chủ khách sạn gửi An 6 triệu đồng để nhờ mua vé. An lại hứa khi về Hà Nội sẽ hỗ trợ một số việc nên nhận thêm từ chủ khách sạn 10 triệu đồng. Nhận tiền trót lọt, An liền rời khỏi khách sạn. Lúc này, chủ khách biết mình bị lừa, liền trình báo vụ việc với Công an phường An Hải Bắc.

Tại cơ quan Công an, An cho biết vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa tiền của các chủ khách sạn.

Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h ngày 2/9, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trước đó, đã 3,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ca bệnh 1045 ghi nhận tại Hải Dương, bệnh nhân nam, 72 tuổi, có địa chỉ tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc bắt đầu từ nhà Ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Đoàn Văn Tâm (gồm 36 hộ gia đình, 136 nhân khẩu, diện tích 0,4km2). Thời gian áp dụng: 28 ngày kể từ 0 giờ ngày 03/9/2020.