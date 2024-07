Tin xấu cho ông Biden, tin tốt cho bà Harris

Một người ủng hộ mang biểu ngữ ủng hộ bà Kamala Harris tại sự kiện ở San Francisco. Ảnh: Getty Images.

Cuộc thăm dò của công ty Rasmussen cho thấy 52% số người được hỏi cho rằng ông Biden nên từ chức sau khi ông rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử năm 2024. Hơn nữa, 76% số người được hỏi ủng hộ quyết định rút lui khỏi cuộc đua tổng thống của ông.



Ông Biden rút lui hôm Chủ Nhật tuần trước 21/7 do một số đảng viên Dân chủ lo ngại về khả năng ứng cử của ông, đặc biệt là sau màn tranh luận không tốt của ông với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Cùng ngày ông tuyên bố rút lui, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi ông từ chức Tổng thống ngay lập tức.

Sau khi rút lui, Biden đã ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm người kế nhiệm. Cho đến nay, bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của gia đình ông bà Clinton và cựu Tổng thống Obamas, nhưng vẫn thiếu một cơ sở đủ mạnh để tiếp tục tiến lên, một số nhà phê bình cho biết.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò tổng hợp từ The New York Times, The Hill và RealClearPolitics cuối tuần qua cho thấy ông Trump chỉ còn dẫn trước bà Harris với biên độ nhỏ hơn so với khoảng cách giữa ông Trump với ông Biden trước đó.

Trong ba cuộc thăm dò tổng hợp, RealClearPolitics cho thấy khoảng cách nhỏ nhất giữa Trump và Harris, với Trump dẫn trước 1,7 điểm phần trăm ở mức 47,9% và Harris ở mức 46,2%. Trước khi Biden rút lui, khoảng cách giữa ông Trump với ông Biden lớn hơn, ở mức 47,9% và 44,8%.

Cuộc thăm dò tổng hợp của New York Times đưa Harris kém Trump 2 điểm phần trăm, lần lượt là 46 so với 48". Trong cuộc đối đầu trước đó giữa Biden và Trump, cuộc thăm dò lưu trữ của New York Times cho thấy Trump dẫn trước là 47 phần trăm và Biden là 44 phần trăm.

Cuộc thăm dò tổng hợp của The Hill cho thấy Trump giành được 48 phần trăm số phiếu bầu, với Harris kém 2,1 điểm phần trăm ở mức 45,9 phần trăm. Cho đến ngày 21 tháng 7, ngày Biden bỏ cuộc, cuộc thăm dò tổng hợp của The Hill cho thấy ông kém Trump 43,3 so với 46,6 phần trăm, chênh lệch 3,3 điểm phần trăm.

Bà Harris đã nổi lên nhanh chóng sau khi trở thành ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân chủ. Sau khi bà lên TikTok lần đầu tiên, bà đã giành được sự ủng hộ rộng rãi. Qua một tuần được ông Biden đề xuất, bà đã thu hút được hơn 200 triệu USD tiền quyên góp và 170 nghìn người tình nguyện tham gia chiến dịch tranh cử.