Tin xấu từ WHO: Đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc

Nơi hỏa táng nạn nhân Covid-19 tại làng Giddenahalli ở ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ ngày 13/5.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo: “Sự chủ quan đang gia tăng rất lớn ở một số quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất. Dường như có tư tưởng rằng, đại dịch đã kết thúc, trong khi những nước khác đang trải qua những đợt lây nhiễm khổng lồ. Đại dịch còn lâu mới kết thúc. Nó sẽ không kết thúc ở bất cứ đâu cho đến khi nó kết thúc ở khắp mọi nơi".

Bình luận của ông Tedros được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố những công dân đã tiêm phòng đầy đủ có thể ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang hoặc đứng cách xa người khác 2m, cho dù ở ngoài trời hay ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên chính phủ liên bang của Mỹ cho phép người dân không cần đeo khẩu trang kể từ lần đầu tiên nước này kêu gọi mọi người tích cực thực hiện việc này để phòng dịch hơn một năm trước.

Một số bác sĩ cho biết, điều này có nghĩa là “những người đã được tiêm chủng có thể trở lại cuộc sống bình thường".

Tại Mỹ, các ca nhiễm Covid-19 mới đang giảm do ngày càng có nhiều người Mỹ được tiêm chủng. Tính đến Chủ nhật 16/5, cả nước Mỹ ghi nhận khoảng 33.200 ca nhiễm mới hàng ngày. Số liệu trên dựa trên dữ liệu trung bình trong 7 ngày do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, giảm 19% so với một tuần trước đó. Theo dữ liệu của CDC, có khoảng 123 triệu người Mỹ được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác đang trải qua những đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn. Ví dụ, Ấn Độ đang ghi nhận trung bình khoảng 328.900 ca nhiễm mới mỗi ngày tính đến Chủ nhật 16/5, theo dữ liệu của Hopkins. Con số này đã giảm 15% so với một tuần trước nhưng vẫn là một con số rất lớn. Theo số liệu của Hopkins, quốc gia này cũng đã ghi nhận kỷ lục mới về số người chết vì Covid-19 với trung bình 4.039 trường hợp tử vong/ngày tính trong 7 ngày gần nhất.

Tổng Giám đốc WHO đang kêu gọi các nhà sản xuất vắc xin Covid-19, bao gồm Pfizer và Moderna cung cấp nhiều lo vắc xin hơn cho COVAX, công ty cung cấp vắc xin cho các nước nghèo.