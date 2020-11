Tin xe (12/11): Xe VinFast làm nên lịch sử, Việt Nam đón xe hơi giá rẻ

Xe VinFast làm nên lịch sử

Theo đó hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 cắm quốc kỳ Cộng hòa Áo đang lan truyền nhanh chóng trên mạng. Được biết VinFast Lux A2.0 là chiếc xe mới được ĐSQ Áo tại Việt Nam mua để phục vụ công việc. Đây đây là cơ quan ngoại giao cấp quốc gia đầu tiên mua và sử dụng chiếc ô tô do người Việt sản xuất.

Tiêu chuẩn của để các ĐSQ, lãnh sự quán nói chung khi chọn mua ô tô đều rất cao. Họ rất coi trọng tính an toàn và khả năng vận hành của chiếc xe. Chính vì vậy việc VinFast được đại sứ quán Áo chọn là một sự khẳng định cho chất lượng của ô tô Việt.





Một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, sau khi nhận xe, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Schuller Gotzburg đã gửi một bức thư ngắn tới VinFast để cảm ơn, trong đó bày tỏlí do cho quyết định của cơ quan này. "Đại sứ quán Áo chọn VinFast Lux A2.0 vì chất lượng cao và thiết kế hiện đại", vị đại sứ nêu rõ.

Honda PCX 2021 trình làng

Honda PCX 2021 mới được trình làng tại châu Âu. Honda PCX 2021 được trang bị khối động cơ mới với công suất tối đa12,3 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Bình xăng dụng tích 8,1L, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình mà nhà sản xuất công bố là 2,1L/100km.

Về thiết kế xe vẫn giữ hệ thống đèn pha LED, tuy nhiên ngoại hình 2 bên sườn được thiết kế lại giúp xe mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Bánh xe cũng có thay đổi đáng kể khi mâm sau từ 14 inch nay chỉ còn 13 inch, lốp trước 110/70 R14 trong khi lốp sau là 130/70 R13. Giống như SH350i 2021, Honda vẫn chưa công bố giá bán của PCX 2021 tại châu Âu. Tại Việt Nam, Honda PCX đang được bán với 2 phiên bản là 125 cc và 150 cc đi kèm giá lần lượt là 56,5 triệu và 70,5 triệu đồng.

Thị trường ô tô sôi động dịp cuối năm

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 10/2020 đạt 33.254 xe, bao gồm 25.339 xe du lịch, 7.528 xe thương mại và 387 xe chuyên dụng; tăng 22% so với tháng 9/2020 và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 23%; xe thương mại tăng 17% và xe chuyên dụng tăng 71% so với tháng 9/2020. Xét về nguồn gốc, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.498 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.756 xe, tăng 35% so với tháng trước.

Việt Nam đón một loạt xe hơi giá rẻ

Cuộc đua trong phân khúc xe hạng B được dự đoán sẽ nóng lên khi hầu hết các mẫu xe trong phân khúc sẽ được làm mới. Theo đó thời gian tới người dùng Việt Nam sẽ đón chào Honda City 2021 sẽ ra mắt vào tháng 12 tới. Trước đó, vào cuối tháng 11 sẽ là sự ra mắt của Hyundai Accent. Tham gia cuộc đua này là Kia Morning phiên bản mới. Kia Morning 2021 được kỳ vọng sẽ có nhiều nâng cấp cả về nội, ngoại thất. Xe dự kiến ra mắt vào đầu năm 2021.