Tin xe (13/11): Kia Morning chốt giá bán, đua tranh VinFast Fadil

Kia Morning chốt giá bán

THACO lựa chọn giới thiệu trước 2 phiên bản đặc biệt GT-line & X-line. Đây là 2 phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm New Morning. Trong đó, New Morning X-Line là phiên bản đặc biệt phát triển tại thị trường châu Âu với thiết kế thể thao và mạnh mẽ. New Morning GT-Line là phiên bản cao cấp tại thị trường Hàn Quốc với thiết kế thời trang và mềm mại. Cả 2 đều sở hữu động cơ thế hệ mới được tinh chỉnh hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, dễ dàng sử dụng, linh hoạt trong môi trường đô thị.

New Morning mang đến bộ sưu tập sắc màu thời trang với 8 tùy chọn màu sắc, nội thất 2 tone màu, khởi động nút bấm, điều hòa tự động, màn hình giải trí thiết kế nổi, hệ thống an toàn hàng đầu phân khúc với trang bị (ABS), cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HAC). THACO nhận đặt hàng 14/11/2020, giao xe trong tháng 12/2020 với mức giá ưu đãi cho các khách hàng đầu tiên là 439 triệu đồng. Đây được đánh giá rất hấp dẫn và cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil.

Kia Sonet ra mắt thị trường Đông Nam Á

Kia Sonet là mẫu SUV cỡ nhỏ vừa chính thức gia nhập thị trường Đông Nam Á. Kia Sonet được phân phối với 6 phiên bản, đi kèm giá bán khởi điểm từ 316 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Người mua có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT của Kia.

Kia Sonet cũng được trang bị chế độ Traction Mode bao gồm các chế độ lái Tuyết, Bùn, Cát, bên cạnh các chế độ lái thông thường như Bình thường, Tiết kiệm và Thể thao. Xe có 6 màu ngoại thất bao gồm đỏ Intense Red, ngọc trai đen Aurora Black Pearl, vàng Beige Gold, trắng Glacier White Pearl, xám Iron Grey, và xanh Intelligency Blue.

Suzuki cho ra mắt Suzuki Raider 150R mới

Suzuki Raider 150R với màu và tem mới vừa được ra mắt tại Việt Nam. Suzuki Raider 150R có 3 màu cá tính: Đen đỏ, Xanh-Đen-Cam và Xanh mờ-Đen, đi kèm giá bán từ 49,19 triệu đồng. Xe có thiết kế hầm hố, mạnh mẽ mang đậm chất thể thao. Raider R150 FI vẫn mang thiết kế được lấy cảm hứng từ các dòng xe mô tô phân khối lớn "GSX-R" với kiểu dáng Raider mang phong cách thể thao đầy cá tính.

Yamaha MT-09 SP 2021 bản cao cấp chốt giá

Yamaha MT-09 SP 2021 là phiên bản cao cấp hơn của MT-09. Nổi bật là bộ giảm xóc trước của KYB Kayaba 41mm có thể tăng tỉnh tùy ý. Ngoài ra chức năng mới đáng giá trên MT-09 SP là Cruise Control có thể được kích hoạt khi đạt tốc độ tối thiểu 50 km/h và từ cấp số 4 trở lên.

Giá xe MT-09 2021 đang được niêm yết tại Mỹ tương đương 218 triệu đồng. Giá xe Yamaha MT-09 SP 2021 cao cấp tương đương 255 triệu đồng.