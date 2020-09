Tin xe (18/9): Xe ga Lead, Air Blade hút khách sau tháng Ngâu

Hàng loạt xe ga "quốc dân" hút khách sau tháng Ngâu

Những mẫu xe hiện đang được ưa chuộng như xe Vision có giá dao động từ 30,5 – 32,5 triệu đồng tùy phiên bản, Lead có giá từ 38,7 – 41,5 triệu đồng, Honda Air Blade cũng có giá từ 38,7 – 41,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dòng xe PCX hiện cũng đang được rao bán với giá từ 54,5 – 85,5 triệu đồng, đây là mức giá thấp hơn so với giá đề xuất 500.000 – 2 triệu đồng tùy phiên bản.

Ngoài ra, dòng xe SH Mode cũng có giá dao động từ 56,5 – 67 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 2 – 4 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH các loại hiện cũng đang tăng giá, mức giá chênh hơn giá đề xuất hãng đưa ra là 12- 22 triệu đồng và nằm ở giá từ 83,5 – 279,5 triệu đồng.

Sedan hạng D đồng loạt giảm mạnh

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), nhóm sedan hạng D ghi nhận doanh số 512 xe trong tháng 8. Kết quả này giảm 28% so với tháng 7 và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh số của nhóm sedan hạng D giảm mạnh do ảnh hưởng của tháng Ngâu. Việc hàng loạt mẫu xe gầm cao được ra mắt trong thời gian gần đây cũng ảnh hưởng đến sức mua của nhóm sedan. Do doanh số giảm đồng loạt ở toàn nhóm sedan hạng D, vị trí của các mẫu xe không có sự thay đổi so với tháng trước.

Toyota tạm dừng đầu tư vào Ấn Độ do thuế quá cao

Toyota Motor Corp cho biết sẽ ngừng đầu tư mở rộng sản xuất ở Ấn Độ do chế độ thuế cao của đất nước này áp đặt lên các nhà sản xuất ô tô nước ngoài, kể cả liên doanh.

Tại Ấn Độ, các loại xe có động cơ bao gồm ô tô, xe hai bánh và xe thể thao đa dụng (không phải là xe điện) bị thu thuế cao tới 28%.

Ngoài ra, có thể có các khoản thu bổ sung, từ 1% đến 22%, dựa trên loại xe, chiều dài hoặc dung tích động cơ. Ví dụ mức thuế đối với một chiếc SUV dài 4 mét trở lên với dung tích động cơ trên 1500 cc có thể chiếm tới 50% giá bán.

Suzuki GSX-R1000R 2021 ra mắt với màu tem độc lạ



Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Suzuki tại Anh đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe Suzuki GSX-R1000 2020 mới với tên gọi GSX-R1000R 100th Anniversary Limited Edition. Đây là mẫu xe được sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới.

Suzuki GSX-R1000 2020 phiên bản đặc biệt sẽ được chính thức bán ra ra vào tháng 10 tới tại Anh với giá bán dao động từ 22.000 USD (khoảng 510 triệu đồng).

Suzuki GSX-R1000R 100th Anniversary Edition mang trên mình bộ màu sắc cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Suzuki MotoGP của những năm 1960 với màu xanh và bạc chủ đạo. Kết hợp cùng màu sắc này là bộ tem của siêu mô tô đua Suzuki Ecstar GSX-RR MotoGP hiện đại.