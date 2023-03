Tình dục quan trọng thế nào trong hôn nhân?

Không phải khi nào cả hai vợ chồng cũng sẵn sàng làm chuyện ấy mà nhiều khi chỉ có một người muốn, một người không. Vì thế muốn duy trì được nó, bạn phải có thể đáp ứng ngay cả khi bạn không muốn làm điều đó. Chỉ có như thế cả hai người mới được thỏa mãn.

Ảnh minh họa

Đôi khi đối tác của bạn đang say sưa theo dõi một bộ phim hấp dẫn thì đối với họ lúc này tình dục có vẻ phiền phức. Hoặc khi bạn thực sự muốn làm chuyện ấy nhưng đối tác của bạn lại đang tỏ ra mệt mỏi hoặc căng thẳng.

Trong một mối quan hệ lâu dài, điều quan trọng là phải đáp ứng nhau ngay cả khi bạn không nhất thiết phải cuồng nhiệt. Cho nên muốn duy trì được mối quan hệ tình dục thường xuyên nhất là khi bạn đang trong độ tuổi sinh đẻ bạn cần phải có những kỹ năng cần thiết.

Sau nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi nhận ra hầu như không có đôi vợ chồng nào đã chung sống lâu năm mà vẫn hợp nhau hoàn toàn về nhu cầu chăn gối. Luôn có hai ham muốn khác nhau trong một cặp đôi.

Rất hiếm khi có hai người ham muốn tình dục ngang bằng nhau, nhất là về số lần. Điều đó thỉnh thoảng xảy ra, nhưng nếu bạn mong đợi đối tác sẽ luôn mong muốn số lần quan hệ như bạn là không thực tế.

Vì thế, để bù đắp cho sự khác biệt, cần phải có kỹ năng thỏa hiệp cùng nhau. Người có ham muốn cao hơn trong khi đối tác có ham muốn thấp hơn cũng cần phải thỏa hiệp nếu không có lý do đặc biệt. Nhưng nhiều khi một trong hai người nói rằng họ không có cảm xúc hay tâm trạng để làm chuyện ấy. Đây là những cuộc hôn nhân không được thỏa mãn chốn phòng the. Một đối tác từ chối vì không có “tâm trạng” và do đó đối tác có ham muốn cao hơn cảm thấy bị tổn thương vì bị từ chối.

Điều này khiến người kia cảm thấy luôn bị săn đuổi và cảm thấy quan hệ vợ chồng không phải là một mối quan hệ lành mạnh. Khi bạn có ham muốn gối chăn đều đặn với người bạn đời và chỉ cần làm điều đó bạn đã thấy thân thương gần gũi biết bao. Vì mỗi lần như vậy là một cơ hội để bạn thể hiện tình yêu với nhau và bạn cảm thấy hạnh phúc. Điều này cũng là dấu hiệu phân biệt tình yêu vợ chồng với bất cứ tình cảm thân thương nào khác như tình bạn, tình anh em chẳng hạn.

Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn không có ham muốn với chồng (vợ) mình hoặc đã lâu rồi bạn không thiết gì chuyện ấy thì đó là một vấn đề bạn cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Tốt nhất là đi gặp bác sĩ.

Ảnh minh họa





Tình dục cũng giống như thể dục. Có thể trước đây bạn không muốn làm điều đó nhưng sau khi tham gia tập luyện, bạn thấy mình khỏe đẹp hơn, bạn sẽ cảm thấy thích thú tuyệt vời. Còn nếu bạn không làm thế vì không có cảm xúc hay tâm trạng hoặc bạn quá bận rộn hay mệt mỏi thì bạn đã buông bỏ thứ vũ khi vô cùng lợi hại bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn chung thủy và bền vững và đến một ngày bạn sẽ hối tiếc.

Thực tế cho thấy nếu vợ chồng không quan hệ chăn gối từ nửa năm đến một năm trở lên thì khi muốn khôi phục lại rất khó, vì không biết người kia nghĩ thế nào, thậm chí ngượng ngùng không thể làm được.

Bạn nên biết rằng tình dục là cái “hàn thử biểu” của hôn nhân. Khi nó lên thì quan hệ vợ chồng cũng tốt đẹp, khi nó xuống thì tình cảm gắn bó vợ chồng cũng xuống. Vì vậy bạn cần phải có kỹ năng thỏa hiệp cùng nhau, cả hai cùng điều chỉnh sao cho phù hợp để duy trì nó thường xuyên, nhất là khi bạn chưa đến tuổi già.

Phương pháp tiếp cận trong trường hợp này là đi từ tình cảm đến tình dục. Trước hết bạn tạo ra bầu không khí thân mật, vui tươi trong quan hệ vợ chồng. Bằng cách hỏi han trò chuyện với nhau mỗi ngày một ít để hâm nóng quan hệ.

Đặc biệt tránh không làm cái gì mà người kia không thích, chỉ làm cái gì họ thích. Đến cái ăn cái mặc cũng vậy, phải làm sao vừa ý trong mắt nhau.

Nếu có thể nên tham gia một tour du lịch ngắn ngày chỉ có hai người, hay đi cùng với một vài đôi khác cho vui. Được nghỉ ngơi, ăn ngon mặc đẹp lại trong một không gian riêng tư biệt lập tạo điều kiện thuận lợi để làm những gì mà lâu rồi không làm. Chỉ một lần thành công sẽ mở đường cho những lần sau và bạn sẽ nhận ra lợi ích lớn lao của nó.