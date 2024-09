Tình hình tội phạm giảm mạnh thế nào so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm trước?

Chiều 3/9, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, toàn quốc phát hiện 663 vụ phạm pháp hình sự, 689 đối tượng; trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 421 vụ, 429 đối tượng. Nổi lên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản 55 vụ, trộm cắp tài sản 113 vụ, cố ý gây thương tích 93 vụ; 3 vụ giết người (Hà Nội, Bình Phước, Đồng Nai), 7 vụ cướp tài sản (Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế); 6 vụ hiếp dâm (TP.HCM, Sóc Trăng, Phú Yên, Đồng Nai); 7 vụ chống người thi hành công vụ (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tuyên Quang, Nghệ An, Thái Nguyên); tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ 30 vụ, 26 đối tượng; vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm 4 vụ, 4 đối tượng; tội phạm ma túy 99 vụ, 173 đối tượng; tội phạm sử dụng công nghệ cao 11 vụ; vi phạm các quy định về an toàn giao thông 98 vụ, 57 đối tượng...

Lực lượng Công an tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh minh họa

So với dịp nghỉ lễ năm 2023, giảm 138 vụ phạm pháp hình sự, giảm 47 đối tượng, giảm 11 vụ giết người, giảm 1 vụ cướp tài sản. Một số vụ đáng chú ý như, ngày 2/9, Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ việc 4 thanh niên đi trên một xe môtô, đâm vào cột đèn chiếu sáng bên đường, làm 1 người chết, 3 người bị thương, xảy ra đêm 31/8. Qua điều tra xác định, 4 nạn nhân bị nhóm 5 thanh niên trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, đi trên hai xe môtô dùng hung khí (dao, vỏ chai) đuổi đánh dẫn đến tai nạn. Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ 5 đối tượng, các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí đi tìm một nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn và đã đánh nhầm nhóm 4 nạn nhân trên.

Một vụ án khác, khoảng 9h ngày 30/8, tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, do mâu thuẫn tình cảm, Đào Quang Phương (SN 1986) đã dùng dao sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1989), khiến nạn nhân tử vong. Công an địa phương đã bắt đối tượng để điều tra, xử lý.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 257 vụ TNGT (256 vụ đường bộ, 1 vụ đường sắt), làm chết 124 người, bị thương 193 người. So với 4 ngày dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023 giảm 28 vụ (9,82%), giảm 36 người chết (22,50%), tăng 5 người bị thương. Riêng trong ngày 3/9/2024, xảy ra 72 vụ TNGT đường bộ, làm chết 40 người, bị thương 49 người.



Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra xảy ra 41 vụ cháy tại 31 địa phương, làm chết 1 người.