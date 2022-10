Tình huống pháp lý vụ người mẹ tố cảnh sát giao thông đánh con trai 3 tuổi

Tình huống pháp lý vụ người mẹ tố CSGT đánh con trai 3 tuổi

Liên quan đến vụ "người mẹ tố CSGT đánh con trai 3 tuổi" đang lan truyền trên mạng xã hội, đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã có cuộc họp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để chỉ đạo làm rõ thông tin vụ việc.

Hình ảnh đăng kèm nội dung tố cáo đăng trên trang cá nhân của bà Huỳnh Thảo Sương. Ảnh chụp màn hình.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cháu bé có thương tích như nội dung hình ảnh và thông tin đăng tải trên mạng xã hội hay không, sẽ làm rõ người mẹ và cháu bé có di chuyển qua tuyến đường và có xảy ra sự việc giống như nội dung đăng tải hay không.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin người mẹ đăng tải là đúng sự thật, cháu bé thương tích là do bị CSGT đánh khi thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chức năng có thể áp dụng hình thức kỷ luật là tước danh hiệu công an nhân dân đối với người thực hiện hành vi.

Đồng thời sẽ giám định thương tích của cháu bé để xác định hậu quả xảy, từ đó có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó không loại trừ trường hợp có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích trong khi thi hành công vụ.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy cháu bé thương tích không phải là do CSGT đánh, không có sự việc xảy ra như tố cáo trên mạng xã hội, lúc này người mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính về hành vi đưa tin sai sự thật.

Nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức còn có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội vu khống theo quy định của Bộ luật hình sự.

Công an chưa tiếp xúc với người mẹ do đang chăm con

Cũng liên quan đến sự việc này, thượng tá Đặng Việt Bình - Trưởng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) cho biết, ngày 21/10, Công an xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo do anh Nguyễn Hoài Việt (31 tuổi ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp rằng con anh bị CSGT đánh trúng chấn thương vùng mặt.

Làm việc với công an, anh Việt cho biết: Khoảng 21h ngày 20/10, anh cùng vợ, chị Huỳnh Thảo Sương (32 tuổi) đưa con trai tên N.M.K (5 tuổi) từ Cao Lãnh đi Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM để khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h cùng ngày, chạy tới đoạn đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM qua khỏi cầu Chợ Bưng, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành có tổ CSGT ra tín hiệu chặn dừng nhưng anh chạy luôn.

Tiếp tục đi khoảng 300 mét, anh và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại và thấy mặt con chảy nhiều máu. Anh Việt và chị Sương hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến Bệnh viện huyện Châu Thành, sau đó đoán rằng CSGT quơ đèn pin trúng mặt đứa trẻ (cháu bé lúc đó đang ngủ, do chị Sương bồng trên tay).

Qua xác minh, bước đầu cùng tường trình của anh Việt, Công an huyện cho biết, người dân xung quanh không thấy CSGT chặn dừng xe của vợ chồng anh.

Riêng chị Huỳnh Thảo Sương - người đăng thông tin trên mạng xã hội, do đang chăm con bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng I, Công an huyện chưa tiếp xúc.

Trong khi đó, chị Sương xác nhận, chị là người đăng tải thông tin trên mạng xã hội tố cáo việc con trai của chị là cháu K. bị CSGT đánh phải nhập viện điều trị.