Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - một tên gọi, hai quyền

Chiều qua (6/6), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khang - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo để công bố bản quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy – đại diện cho công ty Minh Khang cho biết, mục đích của buổi họp báo để làm rõ những lùm xùm liên quan đến tranh chấp bản quyền tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" với phía công ty Sen Vàng – đơn vị từng tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam…

Nguyễn Thị Thanh Thùy - Giám đốc Công ty Minh Khang trả lời thắc mắc của báo chí tại họp báo chiều 6/6. Ảnh: HTL.

Tại buổi họp báo, đơn vị này đã cung cấp cho phóng viên các tài liệu gồm 02 chứng nhận quyền tác giả về kịch bản chương trình liên quan đến cuộc thi do cục Bản quyền tác giả - Bộ VHTTDL cấp; 6 mẫu đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu logo đi kèm dòng chữ "Miss Peace International; Miss Peace Vietnam (2 mẫu); Hoa khôi Hòa bình Việt Nam; Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" và 6 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp kèm văn bản chấp thuận điều chỉnh tổ chức Bán kết và Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cung cấp thêm về giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với kịch bản cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 do Cục bản quyền tác giả - Bộ VHTTDL cấp ngày 21/3/2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Trưởng BTC cuộc thi khẳng định rằng, những tài liệu mang tính pháp lý này chứng minh công ty của bà được độc quyền sử dụng logo kèm dòng chữ "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" ở bên dưới. Và điều này cũng chứng tỏ rằng, việc công ty của bà tổ chức cuộc thi nhan sắc mang tên "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" là không hề vi phạm pháp luật.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do Công ty Minh Khang tổ chức đã họp báo công bố cuộc thi từ tháng 4/2022. Ảnh: MK.

Vì lẽ đó, phía đơn vị này vẫn sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 tại Đà Nẵng như kế hoạch ban đầu. Theo đó, cuộc thi sẽ bắt đầu khởi động từ tháng 5/2022 và kết thúc vào tháng 9/2022 với đại diện hình ảnh kiêm thành viên BGK là Hoa hậu H'hen Niê, trưởng BGK là nhạc sĩ Huy Tuấn.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, công ty này đã tổ chức họp báo công bố về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Vietnam diễn ra vào tháng 9 tại Đà Nẵng. Ngay sau buổi họp báo này, Văn phòng luật sư đại diện công ty Sen Vàng đã 2 lần gửi văn bản tới Công ty Minh Khang đề nghị thay đổi tên gọi của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Peace Vietnam để tránh gây ra sự hiểu nhầm cho thí sinh dự thi, người hâm mộ, khán thính giả, cũng như không tạo ra sự trùng lắp về tên gọi với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Việt Nam) của Công ty Sen Vàng.

Sẽ quyết làm tới cùng để giành tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam?

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, bà Phạm Kim Dung – đại diện Công ty Sen Vàng cho biết, phía công ty này phản đối kịch liệt chuyện công ty Minh Khang đang dùng tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" để tổ chức cuộc thi.

"Tôi cho rằng, hãy sáng tạo bằng trí tuệ của mình chứ đừng đi vay mượn hoặc bắt chước rồi tuyên bố nó là của mình. Chúng ta đã và đang hội nhập quốc tế, đừng để hình ảnh Việt Nam bị xấu đi vì những hành vi này", bà Phạm Kim Dung bức xúc.

Giấy chứng nhận bản quyền logo"Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" mà công ty Sen Vàng cung cấp. Ảnh: SV.

Theo bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International là cuộc thi tầm quốc tế, bắt đầu từ đất nước Thái Lan năm 2013. Việt Nam cũng đã cử nhiều đại diện tham dự cuộc thi này với tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Ngày 9/4/2021, Miss Grand International Co,. Ltd - có trụ sở đặt tại TP. Băng Cốc, Thái Lan - đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã cấp phép cho Công ty Sen Vàng sử dụng nhãn hiệu cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và được phép tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để chọn ra người đẹp đủ điều kiện để đại diện Việt Nam tham gia Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế từ năm 2022 đến năm 2025.

Nói cách khác, Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam do Công ty Sen Vàng tổ chức là cuộc thi chính thức và duy nhất tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ của Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty Sen Vàng cũng cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 2768/2022/QTG ngày 08/04/2022 đối với Kịch bản Cuộc thi nhan sắc "Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" và Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 3386/2022/QTG ngày 10/05/2022 đối với Logo "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" - do Cục Bản quyền tác giả cấp.

Giấy chứng nhận quyền tác giả kịch bản cuộc thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" do Cục Bản quyền tác giả - Bộ VHTTDL cấp cho phía Sen Vàng. Ảnh: SV.

Bà Phạm Kim Dung khẳng định rằng: "Công ty Minh Khang đã vi phạm nghiêm trọng tên gọi của cuộc thi. Bên cạnh việc xâm phạm tên gọi tại Việt Nam thì còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuyện nghiệp khi làm việc với quốc tế bởi đây là một cuộc thi của quốc tế và họ đã có giấy tờ pháp lý về sở hữu trí tuệ.

Nếu phía công ty Minh Khang không dừng lại, phía công ty Sen Vàng chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy cũng khẳng định: "Nếu công ty Sen Vàng kiện công ty Minh Khang ra tòa thì chúng tôi sẵn sàng đi hầu kiện để giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Nếu công ty Minh Khang vi phạm pháp luật thì sẽ chấp nhận mọi hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật, còn nếu không vi phạm thì tiếp tục công việc của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty Minh Khang được cấp phép tổ chức cuộc thi một cách chính thống và mọi quy trình xin cấp phép đều được thực hiện cẩn trọng".

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, phía công ty Minh Khang cũng đã gửi văn bản tới Công ty Sen Vàng nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng và đơn vị này vẫn đang chờ phía Sen Vàng phản hồi giải quyết vụ việc trong hòa bình.