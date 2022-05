Cần làm tốt chính sách an sinh cho đối tượng lao động tự do

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (khóa IX) cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh Q.V

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến nhằm góp ý thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân và một số kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (khai mạc ngày 23/5 –PV)

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một báo cáo rất quan trọng trước Quốc hội đòi hỏi có tính xây dựng, rất thẳng thắn nhưng cũng phải mềm dẻo toàn diện nêu cả những mặt tốt, những điểm còn băn khoăn trăn trở, lo lắng, do vậy việc nâng cao chất lượng của báo cáo, cũng là dịp để nâng cao vị thế, uy tín của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Q.V

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đã nêu các vấn đề người dân và cử tri rất băn khoăn, đó là vấn đề lãng phí, sử dụng thức ăn chăn nuôi cũng như vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trong vừa qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thời gian qua tình trạng sốt đất diễn ra ở khắp nơi gây ra những hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Việc này không chỉ diễn ra ở các thành phố mà còn diễn ra ở các vùng nông thôn. Tình trạng nhà nhà đi buôn đất, người người đi buôn đất diễn ra ở khắp mọi nơi.

Ông Lương Quốc Đoàn nêu thêm vấn đề lao động tự do di chuyển đến các thành phố lớn làm ăn, phải đi khỏi địa bàn mà mình sinh sống để tìm kiếm các cơ hội làm ăn mới khiến chúng ta phải suy nghĩ về các chính sách an sinh xã hội đang thực hiện.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu góp ý tại Hội nghị. Ảnh Q.V

"Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi hàng triệu người mất việc làm, việc lao động tự do quay trở về địa phương nhưng nguồn tích lũy không có gây ra những hệ lụy rất lớn, nhất là về an ninh trật tự. Việc này cho thấy chúng ta chưa làm tốt chính sách an sinh cho các đối tượng lao động tự do. Khi người lao động quay trở về địa bàn, tài sản không có, việc làm không có trong khi các chính sách an sinh xã hội chỉ đáp ứng được phần nào khiến cho đời sống bà con khó khăn lại càng khó khăn hơn", Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nói.

Cử tri bức xúc trước vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty Việt Á

Góp ý vào nội dung của báo cáo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, dự thảo cần phản ánh đậm nét hơn sự lo lắng của cử tri trước những sự việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em trong thời gian vừa qua, như vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị mẹ kế bạo hành tại TP.HCM; bé gái bị cha dượng xâm hại ở Sơn La,... Cử tri rất mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vấn đề này.

Bà Hà Thị Nga đề nghị, các cấp ủy chính quyền địa phương phải có giải pháp cụ thể để vận động xã hội, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống, phát hiện sớm các vụ việc, tránh tình trạng các việc vụ việc kéo dài dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ trong gia đình bị hại mà còn gây hoang mang cho người dân.

Bà Hà Thị Nga đề xuất, cần kiến nghị bổ sung để Nhà nước có giải pháp hữu hiệu hơn trong phát hiện, phòng ngừa và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tiếp tục phát huy các đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình; cần tổ chức nghiên cứu các mô hình "Nhà tạm lánh", dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình; cụ thể hóa các giải pháp trong luật, nêu ra những hạn chế bất cập của pháp luật hiện hành nói chung cũng như trong việc sửa đổi Luật phòng chống bạo lực gia đình sắp tới…

Bà Hà Thị Liên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cử tri vô cùng bất bình trước vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, đó là điều không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, dân rất bất xức về việc nhiều cán bộ làm giàu từ đất đai, cấu kết với doanh nghiệp lợi dụng chính sách để làm giàu từ đất đai. Nguồn lực đất đai chưa được sử dụng đúng mục đích, đây là vấn đề lớn mà xã hội rất bức xúc, cần được xử lý.

Vẫn theo bà Liên, vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" ở tập đoàn FLC cần được xử lý nghiêm minh, không chấp nhận doanh nghiệp lớn lại làm ăn phi pháp, không để người giàu lại giàu thêm, người nghèo lại thêm nghèo do hành vi làm ăn phi pháp.