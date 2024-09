Tỉnh ủy Lào Cai họp khẩn để bố trí khu tái định cư cho các khu dân cư Làng Nủ, Kho Vàng, Nậm Lúc

Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức họp nghe báo cáo về thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra; triển khai giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Kim Thoa.

Sẽ xây dựng ngay 4 khu tái định cư cho các vùng bị sạt lở

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình thực trạng thiệt hại sau bão lũ; mục tiêu, giải pháp thực hiện, đề xuất kiến nghị để hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các đơn vị khai thác khoáng sản hiện tạm dừng hoạt động, 26 dự án thủy điện bị hỏng hạng mục công trình, phải dừng phát điện. Giá trị thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có gần 5 nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, 172 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn bị ảnh hưởng, tổng ước thiệt hại gần 320 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp đề xuất hỗ trợ đầu tư 4 dự án sắp xếp dân cư tập trung tại Bản 1 Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, thôn San Sả Hồ, xã Thải Giàng Phố và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu huyện Bắc Hà; đề xuất hỗ trợ 136 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về nhà ở; đề nghị hỗ trợ giống lúa, ngô, rau để khôi phục sản xuất.

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều công trình viễn thông, nhiều địa phương không có thông tin liên lạc, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục, hiện vẫn còn 3 xã chưa có sóng điện thoại, phấn đấu đến ngày 15/9 khắc phục tình trạng không có sóng tại tất cả các xã. Ngành điện lực đang dồn lực khắc phục các sự cố về điện tại các địa phương trong tỉnh, phấn đấu đến hết ngày 15/9, cấp điện tại tất cả các trung tâm các xã và trong thời gian sớm nhất sẽ cấp điện trở lại tại tất cả các thôn trên địa bàn tỉnh.

Hiện ngành y tế đang triển khai các giải pháp để khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân gặp nạn do mưa lũ; công tác vệ sinh, môi trường, vật tư, y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh được đảm bảo. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai ngay giải pháp hỗ trợ các địa phương, gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai theo quy định. Ngành giáo dục huy động lực lượng tổ chức dọn vệ sinh, tu sửa trường lớp với yêu cầu đảm bảo an toàn trước khi tổ chức đón học sinh đi học trở lại…

Thôn San Sả Hồ, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà. (Lào Cai) sẽ được bố trí khu tái định cư mới. Ảnh: Seo Súng.

Toàn tỉnh Lào Cai có tới 168 người chết, mất tích

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Bảo Yên, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai cho biết, hiện nay vẫn còn 43 người dân trên địa bàn huyện mất tích, có 457 nhà bị thiệt hại trên 70%, còn 6 điểm nguy cơ sạt lở rất cao; trên 700 ha lúa, ngô bị mất trắng, nhiều công trình giao thông, trường học, công trình công cộng bị hỏng nặng.

Cấp thiết hiện nay, Bảo Yên cần hỗ trợ về gạo ăn, cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân vùng thiên tại để sớm ổn định cuộc sống; hỗ trợ tu sửa các trường học, cung cấp sách, thiết bị phục vụ giảng dạy để học sinh sớm được đi học trở lại…

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã đánh giá, đề xuất các phương án khắc phục hậu quả về thiên tai, trong đó ưu tiên thông tuyến, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, công trình công cộng; kế hoạch dạy và học trở lại; khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, sớm ổn định đời sống cho người dân; phương án hỗ trợ, phân bổ kinh phí ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai; các ngành, địa phương cũng xác định những việc cần làm ngay, làm trước để triển khai đảm bảo hiệu quả, kịp thời…

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo về thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Ảnh: Kim Thoa.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, thời điểm này đã gần 1 tuần kể từ khi thiên tại xảy ra, chúng ta cần chuyển trạng thái từ công tác khắc phục hậu quả, sang trạng thái khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trong đó tập trung khôi phục sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

Các sở, ngành theo lĩnh vực phụ trách cần đánh giá tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cá nhân, doanh nghiệp sớm bắt tay vào hoạt động sản xuất; ưu tiên khắc phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, ổn định đời sống người dân vùng thiên tai; tập trung hướng về cơ sở, đảm bảo có thông tin, liên lạc thông suốt từ cấp tỉnh đến tận thôn, bản; đề xuất, nguồn lực từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ về thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục giao thông bước 1 tại địa bàn cấp xã...

Tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng ngay các khu tái định cư cho những hộ bị thiệt hại về nhà ở. Ảnh: CTV.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Các địa phương phải rà soát thật kỹ lưỡng để tất cả người dân đều được quan tâm, nhất là những gia đình bị thiệt hại về người, không để người dân bị thiếu đói. Đồng thời, phải đảm bảo các hộ trong diện di rời có chỗ ở an toàn; đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, nước uống cho vùng bị thiệt hại do thiên tai; cần xác định các công việc cấp thiết trong khắc phục hậu quả bão lũ để thực hiện.

Trước hết là xây dựng ngay các khu tái định cư cho những hộ bị thiệt hại về nhà ở (4 khu tái định cư theo đề xuất của ngành Nông nghiệp); ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai. Đảm bảo nơi ở gắn với nơi sản xuất của người dân.

Cần có phương án hỗ trợ gạo, giống cây trồng cho hộ bị thiệt hại do mưa lũ; các ngành công nghiệp, thương mại, du lịch sớm chủ động phương án sản xuất; ngành giáo dục khẩn trương, chủ động và phối hợp với các địa phương rà soát cơ sở vật chất các trường học, đề xuất hỗ trợ sách, đồ dùng học tập đảm bảo công tác dạy và học trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu các ngành khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại để đề xuất khắc phục kịp thời; nỗ lực kết nối lại thông tin liên lạc, quyết tâm cấp điện lại cho các trung tâm xã trong ngày 16/9, đến ngày 30/9 cấp điện trở lại tại tất cả các thôn.

Ngành giao thông tập trung các phương án để kết nối lại giao thông, trước mắt tiến hành thông tuyến đến các xã, thôn để thực hiện công tác cứu trợ; sử dụng, phân bổ hợp lý các nguồn lực hỗ trợ địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.