Tình yêu và tham vọng tập 49: Vì câu nói Minh chỉ là coi Linh là bạn mà khán giả bức xúc

Tình yêu và tham vọng tập 49, khi Linh (Diễm My 9X) nói muốn say và khi say sẽ khóc, Minh (Nhan Phúc Vinh) khuyến khích Linh say và anh sẵn sàng lau nước mắt cho Linh, bởi anh coi Linh là bạn bè. Ngay sau câu nói này, rất nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, thậm chí bức xúc với kịch bản của phim.

Trong Tình yêu và tham vọng tập 49, Linh (Diễm My 9X) đau khổ khi Minh (Nhan Phúc Vinh) chỉ coi cô là bạn Trong Tình yêu và tham vọng tập 49 phát sóng 21h30 ngày 25/8 trên kênh VTV3, có cảnh Minh và Linh ngồi trước biển, mỗi người một lon bia và tâm sự. Linh cho Minh biết, cô sẽ trở về Hà Nội, Minh đồng ý và nói cô không nên lãng phí thời gian vì anh. Linh nhìn Minh với ánh mắt đau đớn và trả lời: "Tôi không sợ lãng phí thời gian vì một người nào đó, tôi chỉ sợ là kẻ chen ngang vào chuyện tình cảm của họ". Đáp lại lời của Linh, Minh nói: "Tôi bây giờ chẳng khác gì kẻ thứ ba chen ngang vào chuyện tình cảm người khác. Thuỳ Chi và Tuấn (bạn trai hiện tại của Thuỳ Chi), đang rất vui vẻ. Tôi cảm thấy sợ bản thân mình không còn đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Thuỳ Chi như trước đây". Linh thẳng thắn hỏi Minh: "Anh có hạnh phúc khi gặp lại cô ấy không?". Minh trả lời: "Thuỳ Chi chính là cô gái đầu tiên mà tôi yêu, là người khiến tôi bỏ tất cả mọi thứ sau lưng khi nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Tôi chỉ muốn lao lên, ôm thật chặt để nói lời yêu thương, để làm tất cả mọi thứ khiến cô ấy vui vẻ. Nhưng có lẽ bây giờ cảm xúc của cả hai không còn sự đồng điệu như trước nữa". Nghe Minh nói, Linh cho hay cô muốn uống say để quên đi mọi chuyện buồn của chính mình và của cả Minh. Minh khuyến khích Linh nếu muốn thì cứ làm, nhưng Linh lại e ngại mình say sẽ khóc. Minh cho hay, anh sẵn sàng lau nước mắt cho cô. Nghe Minh nói thế Linh sững sờ, Minh thản nhiên nói vì coi cô là bạn, mà đã là bạn của nhau thì quan tâm, ở cạnh nhau, lau nước mắt cũng là bình thường. Nhìn Minh với ánh mắt đau khổ, Linh biết mình không còn cơ hội để ở bên Minh nữa. Trước câu nói này của Minh, nhiều khán giả tỏ ra bất bình với Minh, thậm chí bức xúc với người viết kịch bản. Facebooker H.Q.Nh bình luận: "Xem tập hôm nay xong hoang mang không hiểu tình cảm Minh dành cho Linh bấy lâu nay là gì luôn". Facebooker Lê Th.M.T viết: "Mình thực sự thất vọng câu "mình là bạn mà" của Minh. Minh gặp Thuỳ Chi và phủ nhận hết với Linh, thấy thương Linh kinh khủng ấy. Nhưng mà ngẫm, đàn ông thường hay thế, Minh không ngoại lệ". Khán giả A.Ng bày tỏ bức xúc với nhà biên kịch: Nhan Phúc Vinh diễn tốt, nhưng biên kịch rất tiếc, thoại của anh chỉ tầm như trẻ mẫu giáo. Đồng tình với quan điểm của khán giả A.Ng, khán giả D.L nhận xét: "Mấy cái lời thoại: Cô cứ uống say đi, tôi sẽ đưa cô về, tôi sẽ lau nước mắt... vì chúng ta là bạn, Thấy vô duyên hết sức". Facebooker Jane.Tr viết: "Biên kịch phim này dở ẹc dù dàn diễn viên thích nhưng không xem nổi". Chia sẻ