TKV thoái vốn tại hàng loạt đơn vị ngoài ngành, bán đấu giá hơn 1 triệu cổ phần để tập trung vào chuyên môn chính

Theo thông tin được niêm yết, trong ngày 8/4, TKV sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ 862.306 cổ phần tại Công ty CP Cơ điện Uông Bí (tương đương 35,37% vốn điều lệ), giá khởi điểm 38.400 đồng/cổ phần.

Cùng ngày, TKV cũng sẽ bán đấu giá toàn bộ 306.054 cổ phần tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí (tương đương 20,4% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 89.800 đồng/cổ phần.

Theo nhận định của một chuyên gia trong lĩnh vực đấu giá, động thái này nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, thoái vốn đấu tư tại các đơn vị ngoài ngành của TKV. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ chỉ tập trung vào chuyên môn đã được nhà nước phân công.

"Không giống với các loại hình tài sản khác, đối với việc đấu giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đã niêm yết cần phải thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Để đánh giá tiềm năng đấu giá có thành công, đạt chỉ tiêu đề ra hay không, cần đánh giá thông qua "sức khỏe" kinh doanh doanh nghiệp đang được góp vốn", vị chuyên gia chia sẻ.

Trong thời gian tới, TKV sẽ rút hết cổ phần tại các đơn vị bên ngoài.

Được biết, Công ty CP Cơ điện Uông Bí – Vinacomin hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000336 ngày 31/12/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Hoạt động chính của doanh nghiệp là trong lĩnh vực cơ khí và điện, đặc biệt là ngành khai thác than, điện, cơ khí chế tạo, xây dựng và các ngành công nghiệp nặng khác. Khách hàng của Công ty là các đơn vị thuộc TKV như Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin, Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin,…. Công ty đang quản lý và sử dụng 35.586,1 m2 đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm trụ sở nhà máy. Khu đất có thời hạn sử dụng đến ngày 1/1/2026.

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2024 của doanh nghiệp cho thấy, doanh thu của Cơ điện Uông Bí đạt 97,2 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,39 tỷ đồng, giảm 48%.

Trước đó, trong cả năm tài chính 2023, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 180 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với năm 2022. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt hơn 1,3 nghìn đồng, tăng nhẹ so với mức 1,1 nghìn đồng của năm 2022.

Nợ phải trả của Cơ điện Uông Bí trong năm này cũng là hơn 53,2 tỷ đồng, trong đó, 100% là nợ ngắn hạn. Mức nợ này gần gấp đôi so với nguồn vốn chủ sở hữu, kết thúc năm tài chính 2023, tổng tài sản của đơn vị còn 81,2 tỷ đồng giảm hơn 26 tỷ đồng so với chỉ số đầu năm.

Thống kê lịch sử đấu thầu của Cơ điện Uông Bí từ khi tham gia hoạt động này tới thời điểm hiện tại cho thấy, doanh nghiệp đã tham gia 149 gói thầu, trong đó, trúng 99 gói, trượt 30 gói, 9 chưa có kết quả, 11 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt mức 838 tỷ đồng.

Về CTCP Cơ khí Ô tô Uông Bí, đơn vị này hoạt động chủ yếu trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng các loại xe ô tô và xe có động cơ (xe tải, máy khoan, máy xúc, máy đào) cho các công ty ngành than thuộc TKV.

Ngoài ra, Cơ khí Ô tô Uông Bí cũng gia công sản xuất các loại phụ tùng cho xe có động cơ, linh kiện kim loại và đồ bảo hộ cho TKV và một vài doanh nghiệp ngoài Tập đoàn hoạt động ở các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng.

Năm 2024, Công ty ghi nhận 398 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế chỉ khoảng hơn 1,65 tỷ đồng. Tổng tài sản là 172,89 tỷ đồng, nợ phải trả ở mức 147 tỷ đồng.

Thống kê lịch sử đấu thầu của Cơ khí Ô tô Uông Bí tính tới thời điểm hiện tại cho thấy, công ty đã tham gia 115 gói thầu, trong đó trúng 111 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 212 tỷ đồng, trong đó, hơn 64% doanh nghiệp này trúng với vai trò độc lập.