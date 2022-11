Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an Bình Dương ngăn chặn băng cầm hung khí, đi ô tô hỗn chiến

Ngăn chặn nhóm mang hung khí đi ô tô hỗn chiến



Ngày 1/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tổ tuần tra đặc biệt (Tổ 171) của tỉnh và công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, xử lý ngăn chặn hàng loạt vụ vi phạm pháp luật.

Sau lễ ra quân, 16 tổ 171 đã tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 12h ngày 1/11, Tổ tuần tra 171 Công an TP Thuận An phối hợp Công an phường An Phú tuần tra phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Các đối tượng đi ô tô mang hung khí suýt hỗn chiến. Ảnh: Hoàng Minh.

Khi đến đoạn đường Lê Thị Trung, phường An Phú thì tổ công tác phát hiện nhóm khoảng 20 đối tượng nghi vấn đi trên 3 xe ô tô.

Phát hiện tổ công tác các đối tượng bỏ chạy, tổ tuần tra triển khai lực lượng, tổ chức dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra ô tô BKS 36E.00175 phát hiện 4 đối tượng cất giấu 1 dao bấm, 2 mã tấu, 1 cây dũ ba khúc.

Hung khí được thu giữ.

Tại cơ quan công an, các tượng thừa nhận sự việc chuẩn bị hung khí nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An đang xác minh làm rõ các đối tượng để xử lý theo quy định.

Thủ bình xịt hơi cay, gậy 3 khúc

Khoảng 21h30 ngày 31/10, một Tổ 171 tuần tra trên địa bàn khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An, cảnh sát phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy biển số 93P2-866.14 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại đây, cảnh sát phát hiện các đối tượng đang tàng trữ 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc nên đưa cả 2 về trụ sở công an phường làm việc.

Trong khi đó, Tổ 171 Công an huyện Bàu Bàng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm về lĩnh vực giao thông, tuần tra phát hiện 1 đối tượng tàng trữ vận chuyển ma tuý đá đã bàn giao cho Công an xã Tân Hưng phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế - ma túy điều tra xử lý.

Tương tự, Tổ 171 Công an thị xã Tân Uyên giải tán 1 đám đông tụ tập về khuya tại phường Hội Nghĩa, phát hiện 1 đối tượng mang dao thái lan trong người tại Vĩnh Tân.