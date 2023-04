Toàn cảnh 2 vụ án nghiêm trọng ở CDC Nam Định và Công ty tang lễ Hoàng Long

Bao nhiêu cán bộ CDC Nam Định đã bị bắt?

Liên quan đến những tiêu cực, vi phạm ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định (CDC Nam Định) và Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty tang lễ Hoàng Long), Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo) Nam Định trước đó đã đưa 2 vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ở diễn biến mới đây, trong cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định vào tháng 4/2023, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc yêu cầu, đối với hai vụ án này các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định thời điểm bị bắt. Ảnh: NLĐ

Trở lại diễn biến các vụ án, vụ vi phạm xảy ra tại CDC Nam Định được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án vào tháng 4/2022, bước đầu các cá nhân liên quan cũng bị khởi tố bị can cùng thời điểm.

Với Công ty tang lễ Hoàng Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định tố tụng vào tháng 10/2022. Ông Trần Đình Giao (SN 1963, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tang lễ Hoàng Long) là người đầu tiên bị bắt trong vụ án.

Cả 2 vụ án khi xảy ra đã gây xôn xao dư luận bởi những vi phạm được cơ quan điều tra phanh phui. Đầu tiên, ở vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại CDC Nam Định, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ của đơn vị này.

Cụ thể, ngày 25/4/2022, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tiến hành thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 cán bộ thuộc CDC Nam Định về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 và tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).





Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các bị can tại CDC Nam Định. Ảnh: CACC

Các bị can ở CDC Nam Định bị bắt thời điểm này Đỗ Đức Lưu - Giám đốc; Vũ Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng; Phạm Thị Nga - Trưởng khoa Dược, Vật tư y tế; Vũ Khánh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ; Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó Trưởng khoa xét nghiệm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2020, 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Công ty cổ phần Việt Á đã trích % ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test cho CDC Nam Định với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng và nhân viên CDC Nam Định đã có hành vi chiếm đoạt số kit test của Nhà nước "bán" cho công ty Việt Á để trục lợi với số tiền 800 triệu đồng. Các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội, vật chứng đã thu hồi được thời điểm đó là hơn 1,2 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 27/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 3 nhân viên Khoa Xét nghiệm thuộc CDC Nam Định về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bà Phạm Thị Nga – Trưởng khoa Dược, Vật tư y tế đã bật khóc khi bị áp giải khỏi trụ sở CDC Nam Định. Ảnh: CANĐ

3 người này là Nguyễn Thị Phương Thảo (kỹ thuật viên xét nghiệm), Lâm Thị Hà (nhân viên Khoa Xét nghiệm), Vũ Thị Yến (nhân viên Khoa Xét nghiệm). Các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho Công ty Việt Á lấy tiền chia nhau.

Lùm xùm ở công ty hỏa táng

Vụ án thứ 2 cũng thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định theo dõi, chỉ đạo là vụ "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Trốn thuế"; "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai"; "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty tang lễ Hoàng Long.

Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long là người đầu tiên bị bắt trong vụ án nghiêm trọng xảy ra ở công ty này - đơn vị quản lý hoạt động công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ảnh: Đỗ Lực

Ở vụ án này, ngày 6/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tang lễ Hoàng Long về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng trên và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao.

3 bị can Phạm Thị Hoa (áo hồng), Trần Thị Hoan (khăn đỏ) và Đỗ Minh Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty tang lễ Hoàng Long; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tháng 10/2019 tại xứ đồng Gốc Gáo - Cùi Hái, xứ đồng Nghĩa Trang thuộc thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên thuộc bộ phận kế toán, thu ngân của Công ty tang lễ Hoàng Long về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Những người này gồm Phạm Thị Hoa (thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ, Trần Thị Hoan (xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc) - nhân viên thu ngân, Đỗ Minh Tiến (TP.Nam Định) - nhân viên văn phòng kiêm kế toán.

3 bị can này bị cáo buộc khi được Trần Đình Giao chỉ đạo sử dụng chữ ký số khi không có sự đồng ý của bà Vũ Thị Kim Quy để xuất hóa đơn điện tử và kê khai, báo cáo thuế là trái quy định của pháp luật.

Hiện 2 vụ án này đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các sai phạm.