Vụ bắt Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long: Diễn biến tố tụng "nóng" từ cơ quan điều tra

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hoa (33 tuổi, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, nhân viên Kế toán Công ty tang lễ Hoàng Long); Trần Thị Hoan (46 tuổi, thôn Cầu Giữa, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, nhân viên thu ngân); Đỗ Minh Tiến (35 tuổi, phường Hạ Long, TP.Nam Định, Nam Định, nhân viên Văn phòng kiêm Kế toán Công ty tang lễ Hoàng Long).

Đây là diễn biến mới liên quan vụ Công an tỉnh Nam Định bắt Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long trước đó.

3 bị can nêu trên bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn.

Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao bị khởi tố thêm tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai". Ảnh: Đức Văn

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ tháng 10/2019, theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long năm 2020, 2021 theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, này 6/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng trên và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao.