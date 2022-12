Sáng nay (29/12), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba.

Xe đưa Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tới TAND TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận của Dân Việt, cũng như các phiên xét xử trước của vụ Alibaba, phiên tuyên án sáng nay được kiểm soát an ninh rất chặt chẽ. Ngay từ rất sớm, lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đã có mặt trước cổng Tòa án nhân dân TP.HCM để đảm bảo an ninh trước giờ tuyên án. Tòa án bố trí 3 cửa kiểm soát an ninh gồm cổng chính, sân vào khu vực màn hình chiếu và khu vực trước phòng tuyên án.

Tại khu vực màn hình chiếu, tòa án bố trí màn hình lớn chính giữa sảnh để truyền hình toàn bộ nội dung phiên tuyên án. Bị hại cũng như những người được phép tham gia phiên tòa sẽ ngồi ngoài sân để theo dõi. Ghế ngồi, mái che, quạt và nước... được tòa án trang bị đầy đủ, phục vụ cho những người dự phiên tòa.

Màn hình chiếu lớn được đặt tại sảnh TAND TP.HCM để những người tham dự tiện theo dõi. Ảnh: MQ

Ở khu vực trước phòng tuyên án, tòa trang bị tivi chiếu với 4 góc quay để những người tham dự theo dõi. Đến gần 8h cùng ngày, các luật sư đã có mặt để chuẩn bị cho phiên tòa.

Theo chương trình, 7 giờ 30 phút hôm nay TAND TP.HCM sẽ tuyên án vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty Alibaba. Phiên tòa sẽ được truyền hình trực tuyến trên kênh thông tin điện tử của TAND TP.HCM. Bản án sau khi tuyên sẽ được niêm yết công khai.



Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/12, TAND TP.HCM chính thức mở phiên sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty địa ốc Alibaba. Đến ngày 22/12, TAND TP.HCM kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án.

Tivi được đặt trước phòng tuyên án. Ảnh: MQ

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao cho những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Từ đó, Luyện cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của 4.550 khách hàng.

Viện KSND TP.HCM đã đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân; đề nghị phạt tù Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từ 16 - 18 năm tù; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Viện KSND đề nghị từ 13 - 20 năm tù.

Riêng nhóm tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh và đề nghị Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) và bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội rửa tiền.