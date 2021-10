Tội ác bên cánh rừng cao su

Một thanh niên bị sát hại bởi hàng chục nhát dao vào rạng sáng 5/5/2016, tại vườn cao su ở xã Túc Trưng (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Nhận định vụ án giết người, cướp tài sản này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng lần theo dấu vết kẻ sát nhân. Sau 5 ngày ròng rã điều tra, các chiến sĩ công an phải di chuyển liên tục hàng trăm cây số từ cao nguyên đến TP.HCM, Bình Dương để bắt được kẻ thủ ác.

Gây án trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 5/5/2016, một công nhân vào làm việc trong vườn cao su ở xã Túc Trưng hốt hoảng khi phát hiện một thi thể người nằm trên vạt đất, liền gọi điện trình báo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cơ thể bị nhiều vết đâm. Hiện trường nằm cách QL20 khoảng 15m, có vết máu từ nạn nhân nhỏ giọt xuống đất dẫn ra tới đường. Ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân khoảng 25 tuổi, mặc quần dài đen, áo khoác đỏ.

Theo cơ quan pháp y, nạn nhân chết cách thời điểm phát hiện khoảng vài giờ. Các vết đâm trên người nạn nhân còn rất mới. Lực lượng công an tìm thấy cách thi thể nạn nhân khoảng 20m, giáp QL20 có một số vết máu vương vãi trên bãi cỏ nhàu nát nên dự đoán có thể nạn nhân bị hung thủ sát hại tại đây rồi kéo vào trong rừng cao su để phi tang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai gửi hình ảnh tang vật để các cơ quan truyền thông đăng tin và quần áo của nạn nhân để dân chúng nhận dạng. Khuya cùng ngày, cộng đồng mạng tìm ra trang Facebook cá nhân của nạn nhân tên "Quốc Khánh". Lần theo đó, ngay trong đêm 5/5/2016, một gia đình ở tỉnh Lâm Đồng cung cấp hình ảnh cho Công an tỉnh Đồng Nai. Cơ quan điều tra nhanh chóng cho họ nhận dạng thi thể nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Đình Chung tại tòa.

Kết quả xác định, người xấu số là anh Võ Quốc Khánh (SN 1994, ngụ xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), gia đình khá giả, đang học tại một trường cao đẳng ở Q.9, TP.HCM. Anh Khánh ở trọ tại Q.9 để đi học, hàng ngày sử dụng xe máy Exciter màu xanh và ĐTDĐ iPhone 6 Plus. Thời điểm phát hiện thi thể, cơ quan chức năng không tìm thấy các tài sản trên. Theo bạn bè của nạn nhân, trong dịp lễ 30/4 trước đó, anh Khánh có đi du lịch tại Vũng Tàu và nhiều nơi khác, mỗi nơi đi qua đều chụp ảnh đăng trên trang Facebook cá nhân.



Lần theo dấu vết

Từ việc ban đầu nhận định khả năng nạn nhân bị cướp dọc đường, sau khi làm việc với gia đình và có kết quả khám nghiệm hiện trường, điều tra viên loại trừ ngay khả năng trên mà khẳng định, kẻ cướp phải là người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai huy động Đội 2 và Đội 3 chia làm nhiều tổ công tác đến Lâm Đồng và Q.9 xác minh các mối quan hệ của nạn nhân. Nhóm khám nghiệm hiện trường đưa ra nhận định, hướng tẩu thoát của kẻ cướp là từ huyện Định Quán đến ngã tư Dầu Giây rồi về TP.HCM. Hàng trăm chiếc camera an ninh của nhà dân hai bên đường được cơ quan điều tra trích xuất, tìm dấu vết của kẻ điều khiển xe Exciter màu xanh.

Từ việc lần theo dấu vết qua các camera dọc QL1A, trinh sát phát hiện vào đêm trước khi phát hiện thi thể, có một thanh niên lái xe Exciter màu xanh vào một nhà nghỉ ở P.An Bình (TX.Dĩ An, Bình Dương) ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, gã di chuyển về hướng tỉnh Bình Dương qua nhiều tuyến đường. Điều đáng mừng là lúc này, có tin báo của một người dân ở P.Bình Hòa (TX.Thuận An, Bình Dương), cho biết có một xe Exciter màu xanh không biết của ai, dựng trước một cửa hàng từ 10 giờ đến 20 giờ ngày 6/5/2016 nên đã báo cho Công an P.Bình Hòa đến đem về trụ sở. Cơ quan điều tra lập tức cử trinh sát đến Công an P.Bình Hòa làm việc, xác định đó chính là xe của anh Khánh.

Hiện trường vụ trọng án.

Trinh sát rà soát hàng trăm mối quan hệ, qua đó có hơn 10 thanh niên sống tại TP.HCM, là bạn và thường xuyên gần gũi với nạn nhân, được đưa vào "tầm ngắm". Công an triệu tập họ để lấy lời khai. Kết hợp với biện pháp nghiệp vụ và truy tìm từ hệ thống camera ở khu vực gần nơi phát hiện xe Exciter ở Bình Dương, chiếc camera trong một công ty ở P.Bình Hòa ghi lại được cảnh một thanh niên rao bán chiếc ĐTDĐ iPhone 6. Thanh niên này có ghé vào một cửa hàng điện thoại ven đường.



Qua phân tích dữ liệu, đối tượng có dáng rất giống với một người bạn của anh Khánh - tên Chung. Người này cũng là nhân vật xuất hiện tại nhà nghỉ trên. Qua làm việc, ban đầu chủ tiệm điện thoại nói có một thanh niên đến bán điện thoại, nhưng tiệm không mua. Khi các trinh sát vừa đi khỏi, chủ tiệm lên mạng đọc báo, nắm thông tin về vụ giết người, cướp tài sản nên gọi điện nói thật với trinh sát là đã mua chiếc điện thoại đó. Qua kiểm tra, công an xác định đó chính là chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus của nạn nhân.

Âm mưu thâm độc của người bạn đồng hương

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9/5/2016, hai trinh sát tinh nhuệ tiếp cận một tiệm Internet ở Q.Gò Vấp. Khi Nguyễn Đình Chung (SN 1995, ngụ cùng xã với nạn nhân) đang mải mê chơi game trong bóng tối thì bị trinh sát vỗ vai. Hắn chưa kịp phản ứng, hai tay đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Đối tượng được đưa về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Chung nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.

Sau một ngày dẫn đi chỉ điểm nơi vứt con dao gây án trên QL20, trở về cơ quan điều tra vào chiều 11/5/2016, Chung khai là bạn đồng hương với anh Khánh từ khi còn học cấp 2 ở xã Tân Thanh. Học xong phổ thông, cả hai đến TP.HCM để tìm cách tiến thân. Anh Khánh học cao đẳng ở Q.9, còn Chung thuê trọ cùng nhóm bạn tại Q.Gò Vấp. Không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Chung mê chơi game online nên thường xuyên cần tiền. Trước đó khoảng một tuần, trong lúc đi chơi, nghe anh Khánh nói dự định đổi điện thoại mới, người bạn túng quẫn nảy sinh ý định đen tối. Nghĩ rằng anh Khánh đang có nhiều tiền, Chung lên kế hoạch sát hại bạn.

Sáng 3/5/2016, Chung chạy xe máy đến gửi trong siêu thị Sóng Thần rồi gọi điện rủ anh Khánh đi phượt về Lâm Đồng. Anh Khánh không hề nghi ngờ, lái xe Exciter đến đón Chung, chở về Lâm Đồng. Mặc dù về quê, nhưng anh Khánh không ghé nhà mà cùng bạn đi phượt qua một số khu du lịch ở tỉnh này. Tối hôm sau, cả hai quay lại TP.HCM. Khoảng 22 giờ, khi xe về đến địa bàn giáp ranh giữa Lâm Đồng với Đồng Nai, anh Khánh dừng xe tấp vào một quán nước bên đường nghỉ chân. Trong lúc nằm võng, Chung thấy một người bán móc khóa dạo nên gọi lại, mua một dao xếp, nói để phòng thân.

Đến 1 giờ hôm sau, khi dừng chân để nghỉ, lợi dụng lúc bạn đang sử dụng điện thoại, Chung rút dao đâm nhiều nhát vào lưng, khiến nạn nhân gục xuống. Gã lật anh Khánh nằm ngửa rồi đâm thêm nhiều nhác, nắm chân lôi vào trong vườn cao su. Hung thủ lục túi lấy ví (trong có 150 ngàn đồng và giấy tờ tùy thân), ĐTDĐ iPhone 6 Plus rồi quay ra lái xe chạy về TP.HCM.

Đi được khoảng 500m, Chung lấy tiền rồi vứt ví vào vệ đường, chạy thêm khoảng 15 phút thì vứt dao. Chung về đến P.An Bình thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Đến 9 giờ hôm sau, gã thức dậy, lấy điện thoại lên mạng đọc tin tức thì biết công an đã phát hiện thi thể nạn nhân. Y trả phòng, chạy xe đến P.Bình Hòa, để xe trên lề rồi đi bộ rao bán điện thoại. Sau đó, đối tượng đón xe ôm trở về siêu thị Sóng Thần, lấy xe máy chạy về Q.Gò Vấp. Trong thời gian này, Chung còn lên mạng Facebook chia sẻ thông tin với bạn bè về việc Khánh bị cướp giết.

Ngày 15/12/2016, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Chung án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.