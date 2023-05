Clip: Cảnh báo gia tăng tội phạm ma túy dịp nghỉ lễ ở Sơn La

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Trong những ngày gần đây Công an tỉnh Sơn La đã liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài hơn so với mọi năm, lại càng đặt ra một thách thức lớn hơn đối với lực lượng Công an. Trước tình hình trên lực lượng Công an Sơn La đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra tại các tuyến, địa bàn biên giới góp phần giữ vững an ninh trật tự cho nhân dân an tâm trong những ngày nghỉ lễ này.