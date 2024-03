Video: Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

3 chuyên án ma túy lớn được phá

Chia sẻ với Dân Việt, thượng tá Trịnh Xuân Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Những năm qua, công tác phòng chống tội phạm về ma túy được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh rất quan tâm và sát sao chỉ đạo nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm. Ngay từ đầu năm 2024, phòng đã vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động của các đối tượng liên quan tới mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 tháng vừa qua đã bắt và xử lý 7 vụ án về ma túy, trong đó có 3 chuyên án lớn.

Thượng tá Trịnh Xuân Hải cho hay, các đối tượng thường lợi dụng các địa bàn giáp ranh để hoạt động, gần đây đơn vị đã phá một chuyên án tại huyện Tân Uyên (Lai Châu), thu giữ 16 bánh heroin, khi đối tượng đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Thời gian gần đây, qua nắm bắt, rà soát địa bàn, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Phòng CSĐT tội phạm ma túy đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Tuấn, ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, là đối tượng nằm trong chuyên án 0124T được phòng xác lập từ đầu năm 2024. Nguyễn Quang Tuấn từng có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CALC

Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Nguyễn Quang Tuấn không nhận ra sai phạm của bản thân, không chịu khó lao động sản xuất làm lại cuộc đời mà tiếp tục lao vào con đường hoạt động tội phạm ma túy, với các thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và manh động hơn.

Nguyễn Quang Tuấn đã lắp đặt rất nhiều camera giám sát quanh nhà, nuôi 3 con chó hung dữ; không giao tiếp với người lạ, chỉ tiếp xúc với các đối tượng nghiện, do vậy gây rất nhiều khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình phá án. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng "nằm gai nếm mật", đến ngày 18/3 Phòng CSĐT tội phạm ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã phá thành công chuyên án, thu giữ 4 bánh heroin, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Tuấn.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án Phòng CSĐT tội phạm ma túy bắt giữ đối tượng Giàng A Ly ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè. Đây là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Nguyễn Quang Tuấn.

Liên tiếp các vụ án liên quan tới tội phạm ma túy được phá, nhiều đối tượng manh động, liều lĩnh đã bị cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu và huyện Tân Uyên bắt giữ. Những ngày qua, nhiều người dân đã nhắn tin, bày tỏ niềm tin và cảm ơn lực lượng chức năng đã bắt giữ những đối tượng sừng sỏ, có nhiều tiền án như: Nguyễn Quang Tuấn, Giàng A Ly hay Vàng A Nánh… Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng khi các ổ nhóm buôn bán, sử dụng ma túy bị triệt phá, trong đó có vụ án mới được Công an huyện Tân Uyên triệt phá, 9 đối tượng đã bị bắt vì hành vi sử dụng chất ma túy "bay lắc" trong xóm trọ, hậu ngày 8/3.

Vàng A Nánh, bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CALC



Khen thưởng đột xuất các đơn vị tiêu biểu trong phòng chống tội phạm

Được biết, những ngày qua, bên cạnh những chiến công vang dội khi các chuyên án ma túy lớn được phá, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) cũng phá thành công chuyên án buôn bán trái phép hàng nghìn hóa đơn. Quá trình điều tra phát hiện, các đối tượng đã lập gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Qua vụ án, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều thông tin, tình tiết mới trong hoạt động buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng xuyên quốc gia…

Bị can Trần Anh Tài cùng một số tang vật "hành nghề" mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Ảnh: CALC

Sáng 20/3, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm, trong đó có phòng PC04, PC03, PC02, PA06, PC09 (Công an tỉnh), Công an huyện Sìn Hồ, Công an huyện Tân Uyên, Công an huyện Mường Tè và Thường trực thi đua khối Cảnh sát PC08…

Bày tỏ vui mừng trước những chiến công đầu năm của các đơn vị, đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT nhấn mạnh: Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã lập chiến công nổi bật trên mọi mặt, mang lại niềm tin yêu sâu sắc trong quần chúng nhân dân. Để đạt được những thành công đó, cán bộ, chiến sĩ đã phải đánh đổi rất nhiều hy sinh, huy động tối đa lực lượng và mất nhiều công sức.

Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu sẽ không bao giờ để xảy ra "vùng cấm", sẽ không có trường hợp ngoại lệ; các lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị, các lực lượng có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm. Ảnh: Tuấn Hùng

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng tham gia phá các vụ án: Mua bán hóa đơn với số lượng lớn; bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy "bay lắc" tại huyện Tân Uyên...