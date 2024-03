Phá chuyên án ma túy "khủng"

Vào hồi 15h10 phút, ngày 18/3/2024, tại Km99+800, tỉnh lộ 127 thuộc địa phận xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Mường Tè, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phá thành công chuyên án 0124T bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (SN1970), hộ khẩu thưởng trú ở bản Sì Thâu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 4 (bốn) bánh heroin, 1 điện thoại di động, 1 xe máy.



Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: CALC

Mở rộng chuyên án, trong ngày 18/3 Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Ly (SN 1984) trú tại bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tạm gữi tang vật liên quan là một chiếc xe máy và 1 điện thoại di động.

Đối tượng Giàng A Ly (SN 1984) trú tại bản Nậm Lọ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu. Ảnh: CALC

Khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Tuấn, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một gói nhỏ chất bột màu trắng Tuấn thừa nhận là heroin. Đây là chuyên án được Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập từ tháng 1/2024 và các đơn vị chức năng đã tốn rất nhiều công sức, thì giờ để phá án vì đối tượng Tuấn rất ranh ma, đã có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Trước đó, hồi 12h15 phút ngày 15/3/2024 trong khi làm nhiệm vụ tại bản Chiềng Chăn 4, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Phá A Lử (SN 1993), hộ khẩu thường trú ở bản Huổi Quang 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 3 bánh heroine; 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Đối tượng Phá A Lử và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CALC

Ngày 16/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã triệt xóa điểm bán lẻ ma túy tại xã San Thàng; Tổ công tác của đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Vàng A Nánh (SN 1975, trú tại bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu trong khi Nánh vừa thực hiện hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở.

Vàng A Nánh là đối tượng cộm cán ở địa phương đã có 05 tiền án về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CALC

Theo hồ sơ, Vàng A Nánh là đối tượng cộm cán ở địa phương đã có 5 tiền án về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, có nhiều thủ đoạn đối phó rất tinh vi để qua mặt cơ quan pháp luật; vật chứng thu giữ: 200.000 đồng là tiền bán ma túy và 1 gói heroin (3,06 gam). Khi Vàng A Nánh bị bắt, Nhân dân San Thàng rất vui mừng, an ninh trật tự thôn xóm được đảm bảo, mọi người yên tâm làm ăn sinh sống.

Hiện các đối tượng nói trên đều đã bị tạm giữ hình sự, Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.