Công an Lai Châu phá chuyên án ma túy, thu giữ 8 bánh heroin

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào hồi 0 giờ 09 phút ngày 21/2, tại km 08 + 700 Quốc lộ 4D địa phận xã Mường So (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì phối hợp với Công an Phong Thổ bắt quả tang đối tượng Lý A Cháng (SN 1995, trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 8 bánh heroin.

Ban đầu, Cháng khai nhận được một đối tượng đang sống ở Myanmar thuê vận chuyển đi giao cho người mua, với tiền công là 50 triệu đồng.



Đối tượng Lý A Cháng (SN 1995, trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) bị bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an Lai Châu

Trong ngày 21/2, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ biểu dương, thưởng đột xuất Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên.

Thay mặt Đảng ủy Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án và khẳng định, kết quả bắt giữ đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin (2,77kg) đã ngăn chặn được sự reo rắc số lượng ma túy lớn – "cái chết trắng" ra xã hội, ghi đậm thêm chiến công, là bánh heroin thứ 25 mà đơn vị đã trực tiếp bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Ảnh: Công an Lai Châu

Đại tá Phạm Hải Đăng đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mở rộng vụ án, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSĐT toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, chủ động đánh mạnh, đánh trúng những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, quyết tâm ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ và biện pháp công tác công an, qua đó đã nắm được thông tin đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy Lý A Cháng, chủ động phương án ngăn chặn, bắt giữ. Ảnh: Công an Lai Châu



Đây là bánh heroin thứ 25 mà đơn vị đã trực tiếp bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Công an Lai Châu

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lai Châu) đã tạm giữ hình sự đối tượng Ly A Cháng để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.